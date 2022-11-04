В России проводят обучения по скоростному одевании трупов

Российские власти официально молчат о колоссальных потерях в войне против Украины. Однако не признавать и скрыть их россияне уже не могут. Они вынуждены принимать меры, чтобы справиться. Как вот, устроить обучение по скоростному одеванию трупов.

"Челлендж" одевания трупов

В сети иронизируют, что это "челлендж", на который россияне заслужили. И мы не можем не признать, что эти знания действительно нужны русским. Тем более если они будут продолжать перебрасывать "мобиков", как пушечное мясо.

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Где именно снято видео, кто организатор и какое количество людей были вовлечены в учебу – неизвестно. Как и то, насколько эффективными были учения. Это мы узнаем со временем, ВСУ помогут проверить их навыки.

Как в России учат быстро одевать трупы: видео

В России не закончилась мобилизация

Несмотря на то, что официально в России якобы отчитались об отмене мобилизации, на самом деле ничего не закончилось и это только начало.

Кремль начнет официально паковать новых "мобиков" сразу после окончания осеннего призыва. Мужчинам уже приходят повестки с датами 2023 года.

Кроме того, о том, что начнется вторая волна мобилизации, откровенно сообщили губернаторы пограничных областей – Ростовской, Курской и соседней Воронежской.

В России паника – потому что видят, насколько критической является ситуация с уже мобилизованными. Однако что поделаешь, если у Путина убийственные планы.

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Ежесуточно Россия теряет сотни своих военных и десятки единиц разной техники. В настоящее время ВСУ ликвидировали уже около 75 тысяч оккупантов. Только за последние сутки уничтожено 840 врагов.