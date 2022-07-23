Качественное или безопасное обучение: образовательный омбудсмен оценил приоритеты

Несмотря на то, что россия стремится уничтожить каждый уголок нашей земли и культуры, наш народ не просто одолеть. Одним из примеров несокрушимости украинцев является то, что учебный процесс останавливаться не будет и начнется, как обычно, 1 сентября.

Уже не первый год на пути получения образования перед учащимися со всей Украины возникают новые вызовы. О том, как будет происходить учебный процесс в условиях войны 24 каналу рассказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

Обратите внимание Образовательный омбудсмен рассказал, при каких условиях будут преподавать русский язык в школах

Образовательный процесс начнется 1 сентября

Сергей Горбачев подчеркнул, что образовательный процесс в Украине останавливаться не будет. Но будет ли он проходить в офлайн-формате или дистанционно, будет зависеть от ситуации на местах.

Он отметил, что жизнь детей имеет безусловную ценность, поэтому качество образования напрямую будет зависеть от качества дистанционного обучения.

Это вопрос приоритетов, что для нас важнее – жизнь детей или какие-то образовательные потери, которые неизбежно будут,

– заметил Горбачев.

Омбудсмен рассказывает, что COVID-19 способствовал налаживанию образования в режиме онлайн. Ведь существовал большой запрос на работу с дистанционными технологиями. Для того чтобы овладеть ими, учителя проходили совместные курсы вместе с Google и Минобразования. Так, учитывая неудачный опыт начала 2020 года, появилась Всеукраинская школа онлайн, качество которой отметил эксперт.

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"Будет учитель – будет кому учить"

По мнению Сергея Горбачева очень многое зависит от коллектива и директора учебного заведения. "Если директор школы на месте, если человек адекватный, если он умеет организовать работу в школе в пределах своей автономии – там все нормально", – отметил эксперт.

Именно поэтому, подчеркнул омбудсмен, важно поддерживать педагогов. Ведь существуют случаи, когда местные власти безответственно относятся к учителям и люди месяцами не получают заработную плату.

Сергей Горбачев об учебе во время войны и каких "сюрпризов" ждать: смотрите видео

Как россия пытается остановить образовательный процесс в Украине

В ночь на 22 июля российские военные нанесли массированную атаку по Никополю и Апостолову. В результате этого разрушениям подверглись ряд объектов. Среди них – лицей №1 в Апостолове. Как отметил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, лицей в 2020 году был открыт после реконструкции.

В Мариуполе оккупанты планируют открыть всего 4 школы, где будут преподавать детям только 3 предмета. В основном, это связано с адаптацией к российскому образованию, ведь есть определенные проблемы. Одним из них является то, что дети могут понимать русский язык на уровне быта, но не термины по математике или химии.

От войны россии против Украины страдают дети. Их убивают, оставляют сиротами, похищают и принудительно депортируют российские оккупанты. Только по официальным данным по состоянию на 19 июля в результате вооруженной агрессии россии в Украине погибли 353 ребенка, еще более 676 детей были ранены.

С 1 сентября некоторые школы откроют свои двери для учащихся. Главным требованием работы школ в условиях военного положения является обустройство бомбоубежища или укрытия на случай воздушной тревоги. Подробнее – читайте в нашем материале.

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