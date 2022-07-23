Вже не перший рік на шляху до отримання освіти перед учнями з усієї України постають нові виклики. Про те, як буде відбуватися навчальний процес в умовах війни 24 каналу розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

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Освітній процес почнеться 1 вересня

Сергій Горбачов наголосив, що освітній процес в Україні зупинятися не буде. Але буде він проходити в офлайн-форматі чи дистанційно, залежатиме від ситуації на місцях.

Він відзначив, що життя дітей має безумовну цінність, тому якість освіти безпосередньо буде залежати від якості дистанційного навчання.

Це питання пріоритетів, що для нас важливіше – життя дітей чи якісь освітні втрати, які неминуче будуть,

– зауважив Горбачов.

Омбудсмен розповідає, що COVID-19 посприяв налагодженню освіти в режимі онлайн. Адже існував великий запит на роботу саме з дистанційними технологіями. Для того, щоб опанувати їх вчителі проходили спільні курси разом з Google та Міносвіти. Так, врахувавши невдалий досвід початку 2020 року, з'явилася Всеукраїнська школа онлайн, якість якої відзначив експерт.

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"Буде вчитель – буде кому навчати"

На думку Сергія Горбачова дуже багато залежить від колективу та директора закладу освіти. "Якщо директор школи на місці, якщо людина адекватна, якщо він вміє організувати роботу в школі в межах своєї автономії – там все нормально", – зауважив експерт.

Саме тому, наголосив омбудсмен, важливо підтримувати освітян. Адже існують випадки, коли місцева влада безвідповідально ставиться до вчителів і люди місяцями не отримують заробітну плату.

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Як росія намагається зупинити освітній процес в Україні

У ніч проти 22 липня російські військові завдали масованої атаки по Нікополю та Апостоловому. Внаслідок цього руйнувань зазнали низка об'єктів. Серед них – ліцей №1 в Апостоловому. Як зазначив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, ліцей у 2020 році був відчинений після реконструкції.

У Маріуполі окупанти планують відкрити всього 4 школи, де викладатимуть дітям тільки 3 предмети. Здебільшого це повʼязано з адаптацією до російської освіти, адже є певні проблеми. Однією з яких є те, що діти можуть розуміти російську мову на рівні побуту, але не терміни з математики чи хімії.

Від війни росії проти України страждають діти. Їх вбивають, залишають сиротами, викрадають та примусово депортують російські окупанти. Лише за офіційними даними станом на 19 липня унаслідок збройної агресії росії в Україні загинуло 353 дитини, ще понад 676 дітей було поранено.

З 1 вересня деякі школи відчинять свої двері для учнів. Головною вимогою роботи шкіл в умовах воєнного стану є облаштування бомбосховища або укриття на випадок повітряної тривоги. Детальніше – читайте в нашому матеріалі.

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