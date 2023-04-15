Может ли Россия угрожать Японии на фоне учений Тихоокеанского флота: анализ ISW

Накануне Россия объявила об учении Тихоокеанского флота. Аналитики изучили ситуацию и предположили, может ли страна-агрессор угрожать Японии.

Как отметили в Институте по изучению войны, Кремль может преследовать определенную цель этих учений. Ими враг, вероятно, попытается сдерживать дальнейшую поддержку Японией Украины в преддверии встречи G7. Напомним, что она запланирована на 19 – 21 мая.

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Для чего учения флоту

14 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что во время них якобы:

будут отрабатывать методы предотвращения развертывания сил противника в южной части Охотского моря;

также будут отрабатывать методы отбивания высадки десанта на южные Курильские острова и Сахалин.

В Институте отметили, что это два сигнала для Японии. Ведь страна претендует на часть архипелага, который в конце Второй мировой войны захватил Советский Союз.

Кремль, вероятно, предупреждает Японию о последствиях дальнейшей поддержки Украины. Об этом, по данным Института, свидетельствует размещение батареи ракетных комплексов береговой обороны "Бастион" на острове Парамушир. Он расположен на северной части оккупированных Россией японских Курильских островов.

Военное присутствие в северной части Тихого океана Россия может использовать для усиления опасений возможной военной эскалации в отношениях с Японией. Таким образом Кремль планирует предотвратить дальнейшую поддержку Токио Киева во время встречи "Большой семерки", запланированной в Хиросиме.

Составители отчета отметили, что Россия использует подобные информационные операции и демонстративные действия против Запада. Они направлены на то, чтобы партнеры не оказывали Украине необходимую военную помощь. В противном случае их ожидает эскалация. Но, подчеркивают в Институте, "эти усилия никогда не предвещали никакой реальной эскалации".

Угрожают ли учения Японии

По мнению составителей отчета, в настоящее время войско России не может угрожать Японии. В Институте напомнили, что ранее сообщали о тяжелых потерях под Угледаром в конце 2022 – начале 2023 года. Им подверглись подразделения 40-й и 155-й морских пехотных бригад Тихоокеанского флота. Интересно, что за прошлый год 155-я бригада восстанавливалась целых 8 раз.

Составители отчета отмечают, что, вероятно, Тихоокеанскому флоту не хватает имеющейся боевой мощи в регионе. Поэтому он не сможет занять позицию, которая действительно угрожала бы Японии. Или хотя бы ту, которая убедила Китай, что флот – равноправная военная сила.

Россияне сняли пропагандистский ролик об учениях: смотрите видео

К слову, в России уже показали, как силы Тихоокеанского флота начали отрабатывать ту самую подготовку. Очередной пропагандистский ролик, который должен показать все величие и мощь российского войска. Нам показали какой-то десяток бойцов в новенькой форме, а также попытки достучаться до "бездны". Смотрите сами.