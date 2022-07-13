Польша вслед за Британией заявила о готовности учить украинских военных

В Польше стремятся заниматься обучением украинских военных. Это позволит им более эффективно устранять последствия российского вторжения на территорию нашего государства.

О соответствующей инициативе заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак. Во время своего визита в Украину он подчеркнул, что независимость и суверенитет нашего государства оказывает непосредственное влияние на его.

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Кроме того, он встретился со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Во время разговора глава министерства обороны подчеркнул стремление к тому, чтобы рядом с Польшей была свободная Украина. И именно с этой целью государство всячески поддерживает наше в противостоянии с россией.

Польша хочет содействовать разминированию Украины

Мариуш Блащак во время совместной пресс-конференции высказался о стремлении проводить обучение украинских военных в Польше.

Саперов можно готовить, мы все прекрасно знаем, что россияне оставили мины на оккупированной украинской территории, поэтому их нужно убрать. Мы готовы учить украинских военных, чтобы они могли очистить эти территории,

– подчеркнул Блащак.

Он также сделал упор на масштабах военной помощи Украине. По его словам, наше государство получило необходимое для противостояния россии на сумму более 700 миллионов долларов. Речь также об оружии польского производства. В частности, переносные зенитные комплексы "Piorun", а также гаубицы "Krab", так полюбившиеся нашим военным. А еще Польша предоставила нам около 250 танков.

Германия объявила масштабный пакет помощи

Если мы уже заговорили о предоставлении оружия, то будет несправедливо обойти вниманием помощь от Германии. Минобороны этого государства опубликовало список того, что вскоре должны получить украинские военные.

Оказать Украине такое количество военной помощи стало возможно благодаря средствам инициативы федерального правительства по модернизации. Именно на нее вырос бюджет этого года, и он теперь составляет 2 миллиарда евро. Столько средств выделили не просто так, а именно для эффективной помощи нашему государству. Сам же оружейный пакет содержит от патронов и противотанковых мин до реактивных систем залпового огня и систем ПВО.

А это значит, что у нас будет еще больше возможностей эффективно уничтожать врага. Добавим к этому учения, проведенные украинским военным в Польше, и получим шанс еще и быстро разминировать территории, освобожденные от российской оккупации.

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