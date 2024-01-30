Мы на несколько лет опережаем обучающих нас – Николюк о подготовке за границей

У украинских защитников есть возможность обучения за рубежом, где инструкторы стран альянса дают базовую подготовку. Происходит обмен опытом, но важно понимать, что наличие боевого опыта у украинцев иногда превышает опыт инструкторов.

Об этом рассказал командующий подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктор Николюк. В частности, он прокомментировал информацию о том, что иногда украинским военнослужащим приходится сдавать дополнительный экзамен в Украине после получения за рубежом определенной специальности.

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Николюк заметил, что за границей военные хотя и обмениваются опытом, но война меняет все на практике.

Не хочу никого задеть но с нашим боевым опытом мы на несколько лет опережаем обучающих нас. Мы обычно обмениваемся опытом, но следует учитывать, что он не стоит на месте. Всякая война меняется и эти тонкости нужно учесть

подчеркнул генерал-майор.

Он также объяснил, что страны Альянса дают базовую подготовку, а вот дальше украинские военные должны учитывать все нюансы боевых условий. По его словам, это обязанность и необходимость защитников. А потому подтвердил, что перед тем как отправить военных на поле боя их "оттачивают".

"Перед тем как военнослужащие сюда (непосредственно на фронт) приходят обычно мы проверяем те навыки, которые им должны были дать и потом мы уже их дотачиваем в том смысле, который необходимо нам" объяснил Николюк.

Какая тренажерная база в Украине

В то же время генерал-майор отметил, что имеющаяся тренажерная база в Украине не в том объеме, какому бы хотелось. Но в этом вопросе продолжаются переговоры с партнерами.

Командующий утверждает, что программное обеспечение дает возможность готовить специалиста члена экипажа наводчика танка или наводчика боевых машин пехоты в полном объеме.

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