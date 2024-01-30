Про це розповів командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк. Зокрема, він прокоментував інформацію про те, що іноді українським військовослужбовцям доводиться складати додатковий іспит в Україні, після отримання за кордоном певної спеціальності.

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Ніколюк зауважив, що за кордоном військові хоч і обмінюються досвідом, але війна змінює усе на практиці.

Не хочу нікого зачепити, але з нашим бойовим досвідом ми на декілька років випереджаємо тих, хто нас навчає. Ми, звичайно, обмінюємось досвідом, але слід враховувати, що він не стоїть на місці. Будь-яка війна змінюється, і ці тонкощі необхідно враховувати,

– наголосив генерал-майор.

Він також пояснив, що країни Альянсу дають базову підготовку, а ось далі українські військові повинні враховувати усі нюанси бойових умов. За його словами, це обов'язок і необхідність захисників. А тому підтвердив, що перед тим, як відправити військових на поле бою, їх "відточують".

"Перед тим, як військовослужбовці сюди (безпосередньо на фронт) приходять, звичайно, ми перевіряємо ті навички, які їм мали дати, і потім ми вже їх доточуємо в тому сенсі, який необхідно нам", – пояснив Ніколюк.

Яка тренажерна база в Україні

Водночас генерал-майор зауважив, що наявна тренажерна база в Україні є не в тому обсязі, якому б хотілося. Але у цьому питанні тривають перемовини з партнерами.

Командувач стверджує, що програмне забезпечення дає можливість готувати фахівця, члена екіпажу, навідника танку чи навідника бойових машин піхоти в повному обсязі.

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