Боеприпас до 300 килограммов: кто и чем мог ударить по дому в Белгороде

В российском Белгороде 12 мая обвалился подъезд в многоэтажном доме. Пока точно неизвестно, что могло вызвать инцидент, но уже очевидно, что это дело рук россиян.

Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан. Он добавил, что версий подрыва подъезда в Белгороде может быть несколько, начиная от действий ФСБ и заканчивая российскими средствами поражения.

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Сколько килограммов взрывчатки взорвало дом

Первая версия – работа российской ФСБ, в частности Николая Патрушева. Если рассмотреть вариант удара авиабомбой или ракетой, то понятно, что взрыв был направлен от России.

Вполне реалистичная версия по авиабомбе. Ведь россияне сами же сбросили на Белгородскую область около 20 авиабомб,

– сказал Свитан.

Взрыв произошел с северо-восточного направления, то есть однозначно со стороны России. К тому же исходя из силы взрыва, сдетонировало несколько сотен килограммов взрывчатого вещества.

"Точка-У" около пол тонны, боевая часть до 300 килограммов. Если это допустим российский ФАБ-500, то там тоже около 300 килограммов взрывчатки. Выглядит будто взорвалось до 300 килограммов взрывчатки,

– отметил военный эксперт.

По мнению Свитана, вряд ли это была "Точка-У", тем более она заходит по баллистической траектории, то есть сверху, поэтому ударила бы в крышу. Здесь такое впечатление, что прошило несколько этажей и взрыв произошел или в подвале, или на первых этажах.

По состоянию на 22:36 12 мая количество погибших в результате обвала дома в Белгородесреди них по меньшей мере 2 детей.

К тому же нельзя отбрасывать версию подрыва ФСБ. Ранее российские спецслужбы легко закладывали на первых этажах или в подвалах гексоген и взрывали. Примерно таким образом ФСБ взорвали несколько домов в 1999 году – так называемый "Рязанский сахар".

Рязанский сахар – интернет-мем, возникший после взрывов жилых домов в России 4 – 16 сентября 1999 года, осуществленных ФСБ.

Что известно о взрыве дома в Белгороде