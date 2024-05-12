История повторяется: чем Путину выгоден обвал многоэтажки в Белгороде

Как и в случае с "Крокус-сити", удар по многоэтажке в Белгороде удивительным образом пришелся "ко времени".

Такое уже было

На внутреннем поле вспомним приход Владимира Путина и Вторую Чеченскую войну.

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Взрыв нескольких многоэтажек, Дагестан и не только – дали повод легитимизировать войну и даже сделали из Путина "военачальника". Вовремя сказанная фраза "мочить в сортире" затмила "рязанский сахар" и связанных работников ФСБ. Люди поверили, испугались и одновременно загордились.

Сейчас ситуация похожа. Идет процесс "господства", который должен сопровождаться картинкой "военачальника, защищающего людей". С наступлением на Донбассе не все так гладко. Пошли на Харьков, но здесь есть ограничения по времени и силам.

Сейчас для продолжения войны (точнее для давления) требуется пополнение личного состава: или вербовкой, или волной мобилизации. Для вербовки мигрантов подошел "Крокус" – легитимизировал процесс и дал понять, что для части гастарбайтеров это единственный выход.

Для своего населения необходим страх. Опять вспоминаем Вторую Чеченскую. Проблема лишь в том, что Белгородская область – приграничная, и она давно была в своем коконе. Взрыв многоэтажки – мощный инфоповод. На его фоне Путин заявит что-то жесткое и, возможно, поменяет несколько генералов.

Россия продолжит раздувать дискуссию о западном оружии

Но Белгород возле фронта. Поэтому в течение месяца – двух вполне возможно повторение. Люди должны испугаться. Тогда можно и в мобилизацию играть. Когда в слове "многоэтажка" последняя буква будет "и", население будет готово.

На внешнем поле Россия сейчас будет максимально раскручивать тему украинского удара. Это легитимизация атаки на Харьковскую область (о чем Путин заявлял, говоря о "зоне безопасности" ранее) и попытка в очередной раз развернуть дискуссии о западной помощи. Почему так?

Снаряд таких разрушений не нанесет. Да и далеко.

КАБ – возможно. Россия так делала, но Украина не имеет такого арсенала. Сказать, что "своя бомба случайно упала" для россиян в принципе рискованно.

Вскоре появится тезис о ракете ATACAMS или что-то подобное.

Заметьте Известно основное средство воздействия на россиян и это не санкции Запада

Последнее очень важно. На фоне опасений партнеров из ЕС, что оружие будет атаковать цели на территории России. Кремль будет разгонять тему "западная ракета попала в жилой дом". А дальше политики в странах Европы повторят тезис на свой лад "если мы даем ракеты Украине, то есть вероятность повторения Белгорода". Да и по остальным пакетам помощи попытаются поиграть. Сорвать поставки – вряд ли.

Россия имеет запас минимум 3 и максимум 5 недель. Если есть возможность отсрочить выравнивание потенциалов по боеприпасам (приход пакетов помощи) хотя бы на несколько недель (на фоне усиления давления) – все средства хороши.

К такому надо быть готовым.