Трагический обвал многоэтажки в Майами: число пропавших без вести возросло

В США недалеко от Майами частично обвалилась многоэтажка. Число пропавших без вести из-за инцидента возросло до 159 человек.

В то же время количество погибших в результате разрушения дома увеличилось до 4 человек. Джозеф Байден уже выделил ресурсы для ликвидации последствий инцидента.

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Министерство нацбезопасности федерального агентства по чрезвычайным ситуациям должно оказать пострадавшим помощь по программе для частных лиц и домохозяйств.

Ведомство по своему усмотрению будет предоставлять оборудование и ресурсы, которые необходимы для смягчения последствий инцидента.



Обвал многоэтажки в США / Фото Miami-Dade Fire Rescue

Многоэтажку построили еще в 1981 году. В соцсетях американцы рассказывают, что дом возвели на так называемой коралловой основе, а во время притока улицы города подтапливает вода.

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