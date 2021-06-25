Трагический обвал многоэтажки в Майами: число пропавших без вести возросло
Источник:ТАСС
В США недалеко от Майами частично обвалилась многоэтажка. Число пропавших без вести из-за инцидента возросло до 159 человек.
В то же время количество погибших в результате разрушения дома увеличилось до 4 человек. Джозеф Байден уже выделил ресурсы для ликвидации последствий инцидента.
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Как США борются с последствиями
Министерство нацбезопасности федерального агентства по чрезвычайным ситуациям должно оказать пострадавшим помощь по программе для частных лиц и домохозяйств.
Ведомство по своему усмотрению будет предоставлять оборудование и ресурсы, которые необходимы для смягчения последствий инцидента.
Обвал многоэтажки в США / Фото Miami-Dade Fire Rescue
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Обвал дома в США: коротко
- В Майами 24 июня обвалилась часть 12-этажного здания. В целом в жилом доме 130 квартир. В части, которая обвалилась, было 55 квартир.
- На место происшествия направили 80 бригад спасателей. Они искали под завалами жильцов дома.
- Из-за разрушительного обвала Джозеф Байден объявил во Флориде режим чрезвычайной ситуации.