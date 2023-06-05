В Индии во второй раз обрушился мост, на который потратили более 200 миллионов долларов: жуткое видео

В штате Бихар, что в Индии, снова произошел обвал моста. В прошлом 2022 году этот мост уже обрушивался из-за сильного ветра и дождя. О пострадавших в результате обрушения пока неизвестно.

В городе Бхагалпур 3 июня уже во второй раз обрушился мост, соединяющий север и юг индийского штата Бихар. Срок, выданный строительной компании на строительство моста, продлевали восемь раз, однако даже после девяти лет работы конструкция оказалась ненадежной.

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Что известно об обвале моста

Власти штата Бихар объявили, что в скором времени начнут расследование и накажут виновных в некачественном строительстве. Первый камень в возведении моста министр штата Нитиш Кумар заложил еще в 2014 году, однако с тех пор срок, выделенный на строительство, приходилось еще неоднократно продлевать.

В строительной компании обещали, что строительство завершится к марту 2019 года, но на тот момент не было выполнено даже четверти запланированных работ. Поэтому правительству пришлось продлить срок строительства сначала до 2020, а затем и до 2022 года.

Компанию за задержку строительства не оштрафовали – даже когда 30 апреля 2022 года из-за сильного ветра и дождя опорные балки моста не выдержали, и он в конце концов обрушился. Тогда строительство пришлось начать снова, однако новый мост не выдержал долго.

Причина обрушения до сих пор неизвестна. Местные СМИ информируют, что хотя на момент инцидента на мосту находились люди, о пострадавших пока не сообщается. Но на этот раз избежать штрафа строительной компании не удастся – в местном департаменте строительства дорог заявили, что виновные будут сурово наказаны.

Падение моста в Бхалпуре / Видео India Today

Мост строился через реку Ганг и соединял Бхагалпур и Агувани, расположенные на севере и юге штата Бихар соответственно. Именно по этой причине его строительство для региона действительно важно.

Где на карте расположен город Бхалпур

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