В місті Бхаґалпур 3 червня вже вдруге обвалився міст, що з'єднує північ і південь індійського штату Біхар. Термін, виданий будівельній компанії на зведення мосту, продовжували вісім разів, проте навіть після дев'яти років роботи конструкція виявилася ненадійною.

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Що відомо про обвал мосту

Після падіння мосту влада штату Біхар оголосила, що незабаром почне розслідування і покарає винних у неякісному будівництві. Перший камінь у зведення мосту міністр штату Нітіш Кумар заклав ще 2014 року, проте з того часу термін, виділений на будівництво, доводилося ще неодноразово продовжувати.

У будівельній компанії обіцяли, що будівництво завершиться до березня 2019 року, але на той момент не було виконано навіть четвертини запланованих робіт. Тож уряду довелося продовжити термін будівництва спершу до 2020, а потім і до 2022 року.

Компанію за затримку будівництва не оштрафували – навіть коли 30 квітня 2022 року внаслідок сильного вітру та дощу опорні балки мосту не витримали, і він зрештою обвалився. Тоді будівництво довелося почати знову, проте і новий міст не витримав довго.

Причина обвалу досі невідома. Місцеві ЗМІ інформують, що хоч на момент інциденту на мості перебували люди, про постраждалих поки що не повідомляють. Та цього разу уникнути штрафу будівельній компанії не вдасться – у місцевому департаменті будівництва доріг заявили, що винних буде суворо покарано.

Падіння моста в Бхаґалпурі / Відео India Today

Міст будувався через річку Ганг і з'єднував Бхаґалпур та Агувані, що розташовані на півночі і півдні штату Біхар відповідно. Саме з цієї причини його будівництво для регіону є справді важливим.

Де на карті розташоване місто Бхаґалпур

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