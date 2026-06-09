Обвал моста с детьми на Буковине: стало известно, была ли переправа аварийной

На Буковине выясняют обстоятельства обвала подвесного моста в селе Виженка, в результате которого пострадали дети, приехавшие на спортивные сборы. Предварительно причиной инцидента называют чрезмерную нагрузку на конструкцию, которая в прошлом году успешно прошла техническое обследование.

Подробнее о состоянии моста рассказали местные для Общественного Черновцы.

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В каком состоянии находился мост?

В селе Виженка Черновицкой области продолжается выяснение обстоятельств обвала подвесного моста, который не выдержал нагрузки во время пребывания на нем около 50 детей. Сейчас переправа остается непригодной для использования – от нее осталась деформированная металлическая конструкция.

Инцидент произошел с группой детей из Харьковской области, которые приехали в Виженку на тренировочные сборы. По словам председателя Вижницкой районной военной администрации Сергея Чеботаря, причиной обвала стало одновременное пребывание большого количества людей на мосту. По предварительной информации, дети остановились на переправе, фотографировались и перемещались с одной стороны на другую, что создало дополнительную нагрузку на конструкцию.

Тренер группы Сергей Некрасов отметил, что не имел оснований считать мост опасным, ведь никаких предупредительных знаков или ограничений по количеству людей на нем не было. По его словам, ранее на мосту одновременно фотографировались и большие группы взрослых.

В районной администрации сообщили, что мост был частным сооружением и вел к одной из усадеб. Местные жители рассказывают, что сами им почти не пользовались, однако он был популярным среди туристов как локация для фото. Владелица моста Валентина Балакун утверждает, что конструкцию регулярно ремонтировали и поддерживали в надлежащем состоянии.

По словам Сергея Чеботаря, подобные переходы через горные реки ежегодно проверяют перед туристическим сезоном. Нынешнее обследование этого моста еще не успели провести, хотя во время проверки в прошлом году его техническое состояние оценивали как отличное. После инцидента в районе планируют дополнительно проверить все мосты, мостики и кладки.

Ориентировочная стоимость восстановления переправы составляет около 150 тысяч гривен. Средства планируют привлечь из местного бюджета и с помощью благотворителей.

После падения в больницу доставили шестерых детей с подозрениями на различные травмы. Впрочем, после дополнительных обследований серьезных повреждений не обнаружили. По словам генерального директора Черновицкой городской детской больницы Дмитрия Белоуса, все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь и были отпущены домой.

Тренер группы сообщил, что дети уже возвращаются в Харьковскую область и не жалуются на самочувствие. Также, по его словам, родители официально отказались от претензий после инцидента.

Напомним, в селе Виженка Черновицкой области 6 июня обвалился подвесной мост через реку, на котором в тот момент находились дети из Харьковской области. По данным следствия, 55 воспитанников одной из спортивных школ находились на организованном отдыхе, а во время прогулки часть группы остановилась на мосту, чтобы сделать фото.

В результате внезапного обвала конструкции травмировались шестеро детей в возрасте от 8 до 15 лет. Их госпитализировали в медицинские учреждения Черновцов с предварительными диагнозами, среди которых черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга, переломы, ушибы и гематомы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и причины разрушения моста.