В Турции произошел огромный обвал на шахте с людьми: очевидцы показали жуткие кадры
Источник:CNN TÜRK
В Турции произошел масштабный оползень на золотодобывающей шахте. В этот момент в руднике находились работники.
Во вторник, 13 февраля, около 14:30 на золотом руднике Çöpler в Турции случился оползень. Инцидент произошел в районе Илич провинции Эрзинджан.
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Что говорят власти
На этой шахте золото добывают с декабря 2010 года. Местный губернатор Хамза Айдогду заявил, что после обвала специальные службы уже вывозят и складывают почву. По его словам, работники рудника погребены под землей, однако пока их количество неизвестно. Информация о возможных жертвах и пострадавших устанавливается.
Очевидцы сняли обвал в Турции: смотрите видео
На месте работают медики, правоохранители и другие службы. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что к поисково-спасательной операции привлекли 400 человек.
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