Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимур Ткаченко также отметил, что учебное заведение, в котором произошло обрушение потолка, работает с 1981 года. Пока точно не известно, о какой именно школе идет речь.

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Что известно об аварии

По словам Ткаченко, инцидент был вызван прорывом трубы, сорвало вентиль батареи отопления. На опубликованном видео можно заметить, как с потолка сначала начинает проникать вода, а впоследствии – обваливается потолок.

Мы были в этом укрытии совсем недавно сразу после его ремонта, сделанного за внебюджетные средства благотворительного фонда. Как видим, к безопасности нужно подходить более тщательно,

– рассказал заместитель.

Впоследствии в КГВА сообщили, что потолок в школьном укрытии типа "армстронг" – с легкими плитами, которые быстро впитали воду и набухли. В результате увеличения веса из-за воды, обвалился сегмент подвесного потолка.

Начальник КГВА Сергей Попко отметил, что следственно-оперативная группа устанавливает детали аварии. Он также сообщил о подготовке к ремонтным работам в укрытии.

Сейчас проводится обследование и подготовка укрытия к ремонтным работам. Подрядная организация обязуется к утру понедельника устранить последствия аварии. Работы проведут за внебюджетные средства,

– рассказал Попко.

Он отметил, что власти города, руководители районов Киева и непосредственно ответственные за укрытие прилагают максимум усилий, чтобы все объекты гражданской защиты были безопасными. В настоящее время планируется провести инспекцию состояния инженерных сетей во всех укрытиях столицы, которую необходимо закончить до конца 2023 года.

В укрытии одной из киевских школ во время воздушной тревоги произошел обвал потолка: смотрите видео

Известно также, что в результате инцидента никто из детей и учителей не пострадал.

Власть уже починила укрытие

Начальник КГВА Сергей Попко утром 2 декабря сообщил, что последствия аварии в укрытии одной из школ Соломенского района устранены в полном объеме. По его словам, так быстро устранить аварию удалось, в первую очередь благодаря непосредственным действиям руководства района и подрядной организации, ремонтные работы были выполнены в максимально короткий срок.

Теперь укрытие для детей полностью восстановлено и функционально пригодно,

– сообщил Попко.

Школьное укрытие было восстановлено после аварии: смотрите видео

Он также добавил, что авария в школьном укрытии произошла из-за того, что сорвало вентиль батареи отопления. В результате затопило потолок и он обвалился.

В школе в Соломенском районе восстановили укрытие / Фото КГВА

В Киеве проверят все укрытия

После аварии, произошедшей в школьном укрытии в Соломенском районе, начальник КГВА Сергей Попко подписал приказ о проверке всех хранилищ. Он подчеркнул, что такая ситуация не должна повторяться.

Безопасность киевлян, а особенно детей – одна из приоритетных задач власти столицы! Поэтому со вчерашнего дня в городе в целом и в каждом районе отдельно созданы комиссии по привлечению необходимых специалистов для проверки укрытий на предмет безопасности (в том числе состояния инженерных сетей). Комиссиям поставлена задача проверить укрытие до 29 декабря и отчитаться. В случае обнаружения недостатков – устранить в кратчайшие сроки,

– подчеркнул Попко.

Он также добавил, что власти столицы и руководители районов напрямую несут ответственность за укрытие, поэтому должны прилагать максимум усилий, чтобы все объекты гражданской защиты были безопасны.

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