Заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко також зазначив, що навчальний заклад, у якому трапився обвал стелі, працює з 1981 року. Наразі достеменно не відомо, про яку саме школу йдеться.

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Що відомо про аварію

За словами Ткаченка, інцидент був спричинений проривом труби, зірвало вентиль батареї опалення. На опублікованому відео можна помітити, як зі стелі спочатку починає просочуватися вода, а згодом – обвалюється стеля.

Ми були в цьому укритті зовсім нещодавно одразу після його ремонту, який було зроблено за небюджетні кошти благодійного фонду. Як бачимо, до безпеки треба підходити значно ретельніше,

– розповів заступник.

Згодом у КМВА повідомили, що стеля в шкільному укритті типу "армстронг" – з легкими плитами, які швидко увібрали в себе воду та набрякли. Внаслідок збільшення ваги через воду, обвалився сегмент підвісної стелі.

Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що слідчо-оперативна група встановлює деталі аварії. Він також повідомив про підготовку до ремонтних робіт в укритті.

На даний час проводиться обстеження і підготовка укриття до ремонтних робіт. Підрядна організація зобовʼязується до ранку понеділка усунути наслідки аварії. Роботи проведуть за позабюджетні кошти,

– розповів Попко.

Він наголосив, що влада міста, керівники районів Києва та безпосередньо відповідальні за укриття докладають максимум зусиль аби всі обʼєкти цивільного захисту були безпечними. Наразі планують провести інспекцію стану інженерних мереж в усіх укриттях столиці, яку необхідно закінчити до кінця 2023 року.

В укритті однієї із київських шкіл під час повітряної тривоги стався обвал стелі: дивіться відео

Відомо також, що внаслідок інциденту ніхто з дітей та вчителів не постраждав.

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