В штате Вайоминг обвалилась значительная часть шоссе: жуткие кадры

В американском штате Вайоминг в результате оползня обвалилась часть шоссе. К счастью, среди людей никто не пострадал.

Значительная часть трассы в штате Вайоминг обвалилась из-за оползня, который произошел неподалеку.

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Обвал шоссе

Речь идет об участке дороги в районе горного перевала Тетон. Этот перевал связывает города в восточной части штата Айдахо с туристическим городом Джексон в Вайоминге.

Аэрофотоснимки и видео обвала, сделанные дроном, показывают, что дорога изрезана глубокими трещинами, а большая часть тротуара вообще исчезла. Часть ограждения свисает в пустоту.

На момент обвала дорога была перекрыта. Поэтому, к счастью, обошлось без пострадавших. Впервые аварийное состояние этого дорожного полотна привлекло внимание в четверг на прошлой неделе, когда в результате трещины на дороге мотоцикл попал в ДТП. Тогда бригада тротуарщиков попыталась залатать дорогу, и впоследствии на ней возобновили движение. Впрочем, в результате селевого оползня, который случился в нескольких милях в пятницу, дорогу перекрыли снова.

Отмечается, что ликвидация последствий разрушения займет много времени. Дорогу закроют на длительное время. Предполагается, что это может ударить по рабочей силе в таких туристических центрах как Джексон-Хоул, Йеллоустоун и Национальный парк Гранд-Тетон, ведь поток туристов значительно уменьшится.

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