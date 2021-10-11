Речь идет о владельце квартиры, где меняли планировку, и работниках, которые выполняли работы. Дело расследуют по статье о нарушении правил безопасности при строительстве и повреждении или уничтожении чужого имущества, которое привело к гибели людей.

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Задержанным 10 октября официально предъявили обвинение. Им грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.

По данным следователей, в течение 4 – 8 октября они проводили работы в квартире с нарушением техники безопасности и без разрешения. В частности, работники снесли несущие конструкции. Это нарушило устойчивость 7-этажного корпуса и привело к обвалу.

Адвокаты настаивали на том, что задержанных не следует держать под стражей до завершения экспертизы. Однако суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о содержании под стражей в качестве меры пресечения.

Обратите внимание! В Грузии в память о жертвах трагедии 11 октября объявили днем траура.

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