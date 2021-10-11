Мовиться про власника квартири, де змінювали планування, і працівників, які виконували роботи. Справу розслідують за статтею про порушення правил безпеки під час будівництва та пошкодження або знищення чужого майна, яке призвело до загибелі людей.
До теми Поліція назвала причини обвалу будинку в Батумі: затримали трьох осіб
Затриманим 10 жовтня офіційно висунули звинувачення. Їм загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.
За даними слідчих, впродовж 4 – 8 жовтня вони проводили роботи у квартирі з порушенням техніки безпеки та без дозволу. Зокрема, працівники знесли тримальні конструкції. Це порушило стійкість 7-поверхового корпусу та призвело до обвалу.
Адвокати наполягали на тому, що затриманих не слід тримати під вартою до завершення експертизи. Однак суд задовольнив клопотання прокуратури про тримання під вартою як запобіжний захід.
Обвал будинку в Батумі: що відомо
- У грузинському Батумі 8 жовтня стався обвал багатоповерхового житлового будинку. Вулиці одразу накрило густим димом, а у людей почалася паніка.
- Внаслідок обвалу загинули 9 людей. Серед них було 3 дітей.
- Міністр внутрішніх справ Грузії Вахтанг Гомелаурі висловив співчуття рідним загиблих та заявив про припинення пошуків. Причиною стала небезпека обвалу іншої частини житлового будинку.
- Ймовірною причиною обвалу назвали ремонтно-будівельні роботи на першому поверсі. Вважають, що їх проводили з грубим порушенням правил безпеки.