Команда Forbes проанализировала претензии и не нашла реальных фактических подтверждений громким упрекам.

Смотрите также Контроль иностранных компаний: надо ли будет платить штраф в 900 тысяч бизнесу

Как отмечает издание, наиболее проблемная часть претензий – о сотрудничестве с Россией и "днр" – уже была опровергнута в судах в предыдущие годы. Так, еще в 2016 году Высший хозяйственный суд подтвердил выводы судов низших инстанций о том, что владелица Fondy не имеет отношения к компании ДПС и сервису W1, которые якобы работали в России от ее имени. Причастность этого юрлица к финансированию террористических организаций также не была доказана, а все расследования давно прекращены за отсутствием каких-либо доказательств.

В то же время СБУ не предоставляет никаких публичных подтверждений рисков для национальной безопасности из-за работы Fondy. Источники, с которыми говорили редакторы Forbes, на условиях анонимности рассказали, что среди других подозрений – мискодинг, то есть попытка выдать одни платежи за другие,

– говорится в публикации.

В прошлом году НБУ реализовал масштабную кампанию против организаций, которые занимались такой деятельностью и даже отозвал претензии у нескольких банков. Правда, к Fondy претензий тогда не возникало, хотя, как отмечает Forbes, именно тогда сервис проходил процесс обновления лицензии, которую в конце получил без замечаний. Кроме того, мискодинг – характерная практика для игорного бизнеса, с которым Fondy не сотрудничает.

Команда Forbes узнала, что в этом деле обвинения касаются не онлайн-казино, а сервисов такси – будто именно в этой сфере обнаружили подозрительные платежи. В то же время в статье приведены доказательства безосновательности таких утверждений, полученные непосредственно от сервиса Fondy.

В настоящее время не аргументированные обвинения силовиков негативно повлияли на продажу сервиса Fondy иностранному инвестору, что, в свою очередь, становится очередным предупреждением для всех иностранных инвесторов – не инвестировать в Украину, и свидетельством того, что несмотря на все громкие заявления и активное участие Президента Украины в решении проблемы давления силовиков на бизнес, сама проблема до сих пор существует и наносит украинской экономике и инвестиционному имиджу вред даже больший, чем война.