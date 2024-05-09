Команда Forbes проаналізувала претензії і не знайшла реальних фактичних підтверджень гучним закидам.

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Як зазначає видання, найбільш проблемна частина претензій – стосовно співпраці з Росією і "днр" – уже була спростована в судах у попередні роки. Так, ще у 2016 році Вищий господарський суд підтвердив висновки судів нижчих інстанцій про те, що власниця Fondy не має стосунку до компанії ДПС та сервісу W1, які начебто працювали в Росії від її імені. Причетність цієї юрособи до фінансування терористичних організацій також не була доведена, а всі розслідування давно припинені за відсутністю будь-яких доказів.

Водночас СБУ не надає жодних публічних підтверджень ризиків для національної безпеки через роботу Fondy. Джерела, з якими говорили редактори Forbes, на умовах анонімності розповіли, що серед інших підозр – міскодинг, тобто спроба видати одні платежі за інші,

– йдеться у публікації.

Минулого року НБУ реалізував масштабну кампанію проти організацій, які займались такою діяльністю та навіть відкликав претензії у кількох банків. Щоправда, до Fondy претензій тоді не виникало, хоча, як зазначає Forbes, саме тоді сервіс проходив процес поновлення ліцензії, яку врешті отримав без жодних зауважень. Крім того, міскодинг – характерна практика для грального бізнесу, з яким Fondy не співпрацює.

Команда Forbes дізналась, що в цій справі звинувачення стосуються не онлайн-казино, а сервісів таксі – ніби саме в цій сфері виявили підозрілі платежі. Водночас в статті наведено докази безпідставності таких тверджень, отримані безпосередньо від сервісу Fondy.

Наразі не аргументовані звинувачення силовиків негативно вплинули на продаж сервісу Fondy іноземному інвестору, що, своєю чергою, стає черговим попередженням для всіх іноземних інвесторів – не інвестувати в Україну, та свідченням того, що попри всі гучні заяви та активну участь Президента України у розв'язанні проблеми тиску силовиків на бізнес, сама проблема досі існує і завдає українській економіці та інвестиційному іміджу шкоду навіть більшу, ніж війна.