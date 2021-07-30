Расстрел Майдана: обвиняемого в убийствах экс-беркутовца Маринченко ОАСК восстановил в должности

Окружной админсуд Киева признал, что увольнение экс-беркутовца Александра Маринченко было незаконным. Также суд принял решение восстановить его в должности.

Соответствующее решение ОАСК принял 30 июля 2021 года. Этого добивался сам Маринченко.

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Суд восстановил в должности подозреваемого в 48 убийствах

Окружной административный суд Киева принял решение:

признать незаконным увольнение Александра Маринченко;

и восстановить на службе бывшего бойца спецроты "Беркут".

Маринченко обвиняют в расстреле 48 активистов Евромайдана. Однако суд принял решение, что Маринченко должны выплатить ориентировочно 20 тысяч гривен судебных издержек.

"Фактически стал заложником межгосударственных политических договоренностей и участником спецоперации по освобождению украинских пленных", – решили в суде по Маринченко.

Что известно о Маринченко

Александра Маринченко и еще 4 его коллег (Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Олега Янишевского и Сергея Тамтура) подозревают в расстреле 48 активистов Майдана.

Говорится о расстреле людей в Киеве на улице Институтской 20 февраля 2014 года.

Однако в декабре 2019 года Украина отпустила их к боевикам в рамках обмена. Они не получили приговор.

Впоследствии Сергей Тамтура и Александр Маринченко решили вернуться в Киев.

В ноябре 2020 года Александр Маринченко через суд пытался восстановиться на службе в полиции.