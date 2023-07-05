Обвиняемый, устроивший взрывы в суде в Киеве, погиб на месте, – МВД

В Шевченковском райсуде вечером 5 июля обвиняемый устроил взрыв. Он погиб на месте происшествия.

Речь идет об Игоре Гуменюке. Он 31 августа 2015 года совершил теракт под Верховной Радой.

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Мужчина, устроивший взрывы, погиб

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что правонарушитель, устроивший взрывы в Шевченковском суде, погиб на месте происшествия.

По предварительной информации, подорвал себя. Во время штурма помещения ранены двое бойцов КОРДа. Их жизнь спасли щиты, с которыми двигались спецназовцы,

– отметил министр.

Во время брифинга он также рассказал, что Гуменюка 5 июля привезли на заседание суда. Его подозревают в совершении тяжкого преступления под Верховной Радой.

Заседание длилось 2 часа. Затем обвиняемый закрылся в туалете и бросил первую взрывчатку.

"Гуменюк сначала закрылся в туалете, приоткрыл дверь и выбросил по караулу взрывное устройство", – сказал министр.

В общей сложности таких взрывов было 2. После этого Гуменюк пытался покинуть зал суда.

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