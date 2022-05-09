Обычно уходят месяцы, но мы сделали это за недели, – Зеленский о заполненном опроснике для ЕС

Украина стала на шаг ближе к членству в ЕС – это не просто формальный шаг. Правительство передало вторую часть ответов на специальный опросник, который должна заполнить каждая страна, стремящаяся стать членом Евросоюза.

Об этом сообщил Владимир Зеленский во время традиционного вечернего обращения 9 мая, сообщает 24 канал.

Сегодня мы сделали еще один немаловажный шаг и не просто формальный шаг. Украина передала вторую часть ответов на специальный опросник, который должна заполнить каждая страна, стремящаяся стать членом Евросоюза. Обычно на это нужны месяцы, но мы это сделали за считанные дни.

– отметил Зеленский.