Обычно оккупанты выпускают меньше "Калибров", – в Воздушных Силах озвучили детали атаки

Российские захватчики в понедельник, 5 декабря, в очередной раз осуществили массированный ракетный обстрел нашего государства. Оккупанты запустили вторую волну ракет по Украине, в частности "Калибров".

Обычно россияне выпускают меньше крылатых ракет типа "Калибр", а больше атакуют стратегической авиацией. Об этом 24 каналу рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

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Какие ракеты применяет Россия

Так, оккупанты осуществляют повторные запуски ракет – так называемую вторую волну. Группы ракет летят на разные направления, но их целями является наша критическая инфраструктура, которую враг пытается уничтожить.

Игнат сообщил, что страна-агрессор во время сегодняшней атаки применяет как "Калибры" и стратегическую авиацию, так и С-300. Кроме того, есть информация о применении "Искандеров".

Сегодня Украина выдерживает массированный мощный удар. Держимся, но сохраняем спокойствие и бережем себя и своих родных – идем в укрытие, потому что атаки продолжаются и могут быть еще повторные волны,

– подчеркнул спикер Воздушных Сил ВСУ.

Сколько ракет удалось сбить

По состоянию на 16 часов 5 декабря известно о десятках вражеских ракет, которые сбили Силы противовоздушной обороны. Однако информация постоянно обновляется.

Обязательно дадим информацию о работе ПВО. Сейчас противовоздушная оборона работает повсюду. Есть сведения из разных воздушных командований. Работает и авиация, и средства ПВО, предоставленные партнерами,

– сообщил представитель Воздушных Сил ВСУ.

По его словам, есть хорошие результаты работы украинской противовоздушной обороны. Однако нужно дождаться официальной информации.

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