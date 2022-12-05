Обычно оккупанты выпускают меньше "Калибров", – в Воздушных Силах озвучили детали атаки
Российские захватчики в понедельник, 5 декабря, в очередной раз осуществили массированный ракетный обстрел нашего государства. Оккупанты запустили вторую волну ракет по Украине, в частности "Калибров".
Обычно россияне выпускают меньше крылатых ракет типа "Калибр", а больше атакуют стратегической авиацией. Об этом 24 каналу рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.
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Какие ракеты применяет Россия
Так, оккупанты осуществляют повторные запуски ракет – так называемую вторую волну. Группы ракет летят на разные направления, но их целями является наша критическая инфраструктура, которую враг пытается уничтожить.
Игнат сообщил, что страна-агрессор во время сегодняшней атаки применяет как "Калибры" и стратегическую авиацию, так и С-300. Кроме того, есть информация о применении "Искандеров".
Сегодня Украина выдерживает массированный мощный удар. Держимся, но сохраняем спокойствие и бережем себя и своих родных – идем в укрытие, потому что атаки продолжаются и могут быть еще повторные волны,
– подчеркнул спикер Воздушных Сил ВСУ.
Сколько ракет удалось сбить
По состоянию на 16 часов 5 декабря известно о десятках вражеских ракет, которые сбили Силы противовоздушной обороны. Однако информация постоянно обновляется.
Обязательно дадим информацию о работе ПВО. Сейчас противовоздушная оборона работает повсюду. Есть сведения из разных воздушных командований. Работает и авиация, и средства ПВО, предоставленные партнерами,
– сообщил представитель Воздушных Сил ВСУ.
По его словам, есть хорошие результаты работы украинской противовоздушной обороны. Однако нужно дождаться официальной информации.
Массированная ракетная атака 5 декабря: что известно
- В понедельник, 5 декабря, Россия снова запустила ракеты на территорию Украины. Это уже восьмая массированная атака с начала полномасштабного вторжения.
- К сожалению, в результате ракетных ударов есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Энергетики сообщают, что из-за этого в некоторых областях ввели аварийные отключения света. Диспетчеры Укрэнерго работают над удержанием баланса в энергосистеме.
- В Запорожской области был зафиксирован ракетный удар. Взрывы раздались в селе Новософиевка Запорожской области. Разрушены несколько частных домов. В результате обстрела 2 человека погибли, 2 ранены.
- Во время массированной атаки по Украине одна из ракет упала в Молдове. Ее обнаружила пограничная полиция страны возле города Бричаны. Соответствующую информацию сообщили в МВД Молдовы.