В офисах Европарламента провели обыски: еврочиновника подозревают в работе на Россию
Источник:AP
Правоохранители провели обыски в офисах Европарламента в Брюсселе и Страсбурге, а также в доме Гийома Прадуры.
Полиция провела обыски в среду, 29 мая. Стоит отметить, что эти обыски проходят в рамках расследования возможного вмешательства России.
Читайте также Друзья Путина могут получить власть: как выборы в Европарламент определят судьбу Украины и ЕС
Обыски в Европарламенте
В Бельгии полиция провела обыски по месту жительства сотрудника Европейского парламента и в его кабинете в здании парламента в Брюсселе. По данным прокуратуры, также был проведен обыск в офисе подозреваемого в Страсбурге, где расположена штаб-квартира Европарламента.
Обыски являются частью дела о вмешательстве, пассивной коррупции и членстве в преступной организации, они касаются признаков российского вмешательства, когда к членам Европейского парламента обращались и платили за продвижение российской пропаганды через новостной сайт Voice of Europe,
– заявили в Федеральной прокуратуре Бельгии.
Прокуроры заявили, что считают, что подозреваемый сотрудник играл "значительную роль в этом".
Местные СМИ заявили, что подозреваемым по делу является депутат Европарламента Марсель де Граафф из ультраправой партии "Форум за демократию".
Российские диверсии в Европе
- В Европе увеличилось количество российских диверсионных операций, направленных на подрыв поставок военной помощи Украине. Журналисты NYT сообщают, что среди российских диверсий в частности были поджоги склада в Англии, лакокрасочного завода в Польше, жилых домов в Латвии, а также магазина Ikea в Литве.
- Эти диверсии россиян пока не прервали поток оружия в Украину, и многие из целей не имеют прямого отношения к войне. Но некоторые представители силовых структур говорят, что Россия таким образом пытается посеять страх и заставить европейские страны усилить безопасность по всей цепи поставок оружия.
- Также премьер-министр Норвегии Йонас Гар Сторе заявил, что Россия представляет "реальную и серьезную угрозу" после того, как его страна предупредила о возможных нападениях на производителей энергии и оружейные заводы.