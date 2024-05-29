Поліція провела обшуки у середу, 29 травня. Варто зазначити, що ці обшуки відбуваються в межах розслідування можливого втручання Росії.
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Обшуки в Європарламенті
У Бельгії поліція провела обшуки за місцем проживання співробітника Європейського парламенту і в його кабінеті в будівлі парламенту в Брюсселі. За даними прокуратури, також був проведений обшук в офісі підозрюваного у Страсбурзі, де розташована штаб-квартира Європарламенту.
Обшуки є частиною справи про втручання, пасивну корупцію та членство в злочинній організації, вони стосуються ознак російського втручання, коли до членів Європейського парламенту зверталися і платили за просування російської пропаганди через новинний сайт Voice of Europe,
– заявили у Федеральній прокуратурі Бельгії.
Прокурори заявили, що вважають, що підозрюваний співробітник відігравав "значну роль у цьому".
Місцеві ЗМІ заявили, що підозрюваним у справі є депутат Європарламенту Марсель де Граафф з ультраправої партії "Форум за демократію".
Російські диверсії в Європі
- В Європі збільшилася кількість російських диверсійних операцій, спрямованих на підрив постачання військової допомоги Україні. Журналісти NYT повідомляють, що серед російських диверсій зокрема були підпали складу в Англії, лакофарбового заводу у Польщі, житлових будинків в Латвії, а також магазину Ikea у Литві.
- Ці диверсії росіян поки не перервали потік зброї в Україну, і багато з цілей не мають прямого відношення до війни. Але деякі представники силових структур кажуть, що Росія таким чином намагається посіяти страх і змусити європейські країни посилити безпеку по всьому ланцюгу постачання зброї.
- Також прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Сторе заявив, що Росія становить "реальну та серйозну загрозу" після того, як його країна попередила про можливі напади на виробників енергії та збройові заводи.