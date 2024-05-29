Полиция провела обыски в среду, 29 мая. Стоит отметить, что эти обыски проходят в рамках расследования возможного вмешательства России.

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Обыски в Европарламенте

В Бельгии полиция провела обыски по месту жительства сотрудника Европейского парламента и в его кабинете в здании парламента в Брюсселе. По данным прокуратуры, также был проведен обыск в офисе подозреваемого в Страсбурге, где расположена штаб-квартира Европарламента.

Обыски являются частью дела о вмешательстве, пассивной коррупции и членстве в преступной организации, они касаются признаков российского вмешательства, когда к членам Европейского парламента обращались и платили за продвижение российской пропаганды через новостной сайт Voice of Europe,

– заявили в Федеральной прокуратуре Бельгии.

Прокуроры заявили, что считают, что подозреваемый сотрудник играл "значительную роль в этом".

Местные СМИ заявили, что подозреваемым по делу является депутат Европарламента Марсель де Граафф из ультраправой партии "Форум за демократию".

Российские диверсии в Европе