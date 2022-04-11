Обыски квартир, запугивание и похищение мэров, – Старух о тактике оккупантов на Запорожье

Российские оккупанты в Запорожской области давят на людей и запугивают их. Они залезают в чужие квартиры и похищают мэров.

Захватчики в городах и селах ходят по домам и квартирам. Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Важно На Запорожье происходили случаи, как в Буче, – глава ОВА

Россияне запугивают мирных

Чиновник рассказал, что оккупанты приходят и компостируют мозг, 5 – 7 человек обыскивают дома мирных и склоняют к сотрудничеству или просто пытаются запугать. По словам Старуха, по селам ходят вообще ко всем.

Тактика понятна. Это запугивание, попытки взять под контроль систему управления и пропаганда, что людей кинули,

– добавил глава ОВА.

Похищение людей

В больших общинах, которые расположены на трассах, россияне пытаются похищать не подчиняющихся городских голов.

В Мелитополе захватчики отключили украинское телевидение. Они также оказывают давление на учителей и тех, кто технически обеспечивает функционирование города.

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