Традиционная порция абсурда от Медведева: очень затронули обыски и санкции против УПЦ МП

Медведев прокомментировал обыски УПЦ МП украинской Службой безопасности. Он заявил, что якобы украинцев "заставляют посещать правильные церкви".

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев так сильно обеспокоен верой украинцев, что не смог сдержать эмоций. Абсурд Медведева высветили в российских СМИ.

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"Заставляют посещать правильные церкви" и другой маразм от Медведева

Медведев не понимает, почему СБУ ищет в церквях московского патриархата следы "русского мира". Он эмоционально прокомментировал обыски в храмах УПЦ МП.

Медведев сказал, якобы "киевские сатанисты" силой заставляют верующих посещать "правильные" церкви. Он также высказался, что "преследование УПЦ" началось еще в каденции Петра Алексеевича Порошенко.

Нынешняя украинская власть открыто стала врагами Христа и православной веры,

– выдал Медведев.

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Обыски СБУ в УПЦ МП: актуальные новости

Утром 2 декабря СБУ навестила храми московского патриархата в трех областях. Обыски продолжаются в Закарпатье, Ровенской и Житомирской областях.

СБУ проверила Свято-Кирилл-Мефодиевский женский монастырь Мукачевской епархии УПЦ МП в первый день зимы. Обыски оказались плодотворными: нашли много агитационных пропагандистских материалов. В частности, книги, где отрицалось право Украины на независимость.

Чуть раньше правоохранители посетили Черновицко-Буковинскую епархию УПЦ МП. Оказалось, что некие представители церковного управления имеют русское гражданство.

Пророссийская литература, более 2 миллионов гривен, 100 тысяч долларов и несколько тысяч российских рублей обнаружила СБУ 22 ноября во время обысков Киево-Печерской лавры.

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