Новый законопроект Зеленского, реакция НАБУ и Запада: все о ситуации с законом №12414

СБУ и Офис генпрокурора в понедельник, 21 июля, начали операцию по "нейтрализации российского влияния" на НАБУ, некоторых сотрудников бюро обвиняют в связях с Россией и шпионаже в пользу вражеских спецслужб.

Вместе с ГБР они провели уже по меньшей мере 70 обысков. Проверка задела и САП, пересматривали соблюдение законодательства о гостайне. Уже на следующий день власть экстерном проголосовала и подписала законопроект №12414, который делает НАБУ и САП зависимыми от генпрокурора. Все, что известно об обысках, вручения подозрений и скандальной ликвидации антикоррупционных органов по состоянию на сейчас, рассказывает 24 Канал.

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Что известно об скандале вокруг антикоррупционных органов?