Новый законопроект Зеленского, реакция НАБУ и Запада: все о ситуации с законом №12414
СБУ и Офис генпрокурора в понедельник, 21 июля, начали операцию по "нейтрализации российского влияния" на НАБУ, некоторых сотрудников бюро обвиняют в связях с Россией и шпионаже в пользу вражеских спецслужб.
Вместе с ГБР они провели уже по меньшей мере 70 обысков. Проверка задела и САП, пересматривали соблюдение законодательства о гостайне. Уже на следующий день власть экстерном проголосовала и подписала законопроект №12414, который делает НАБУ и САП зависимыми от генпрокурора. Все, что известно об обысках, вручения подозрений и скандальной ликвидации антикоррупционных органов по состоянию на сейчас, рассказывает 24 Канал.
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Что известно об скандале вокруг антикоррупционных органов?
Президент объяснил, почему антикоррупционный закон не обсудили до подписания. По его мнению, надо было делать диалог, всегда надо коммуницировать. По словам Зеленского, он сейчас сосредоточен на войне, ведь это самое главное проблема, а главный враг – это Россия. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что заседание парламента по рассмотрению неотложного президентского законопроекта "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно усиления полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры" (регистрационный номер 13533) состоится 31 июля 2025 года. Владимир Зеленский отметил, что не общался с Урсулой фон дер Ляйен в последние дни. Все, что об этом писали, все, что она мне будто бы говорила – это фейк. Мы не имели разговора, Президент Украины объяснил, как поданный законопроект изменит нормы ранее принятого закона о независимости в работе антикоррупционных органов. Кстати, там есть очень важный момент – бизнес очень хотел, чтобы были обыски только через судебную систему. Это норма о неотложных обысках. Как идея – хорошая. Но эта норма остановила всю правоохранительную систему – не только НАБУ, САП, это касалось всех органов. Это убрали, В ЕС сомнительно высказывались относительно недавнего закона о НАБУ и САП, подчеркивая необходимость деятельности независимых антикоррупционных органов для вступления и финансирования. Владимир Зеленский пока говорит, что угрозы нет. Мы же в одной инфраструктуре с Европой, мы хотим быть частью Европы. Никто не хочет ничем рисковать. Я заверил всех наших партнеров, которые со мной общались о войне, о Турции. Сегодня, например, мы обсуждаем "Рамштайн", мы обсуждаем много вопросов, Самое важное сейчас – это то, что есть законопроект. Он зарегистрирован. Я думаю, что за него проголосуют. Я хочу, чтобы это произошло, Он отметил, что новый законопроект базируется на основных принципах независимости антикоррупционных органов. Есть новые нормы, которые о защите от влияния России. Нардепы, такие как Тамила Ташева, Жан Беленюк, Сергей Штепа, Ростислав Тистык, Василий Мокан и Павел Бакунец, выразили готовность работать над исправлением ситуации и поддержать новые законопроекты для совершенствования антикоррупционного законодательства. Владимир Зеленский отметил, что выполнил обещанное, и анонсированный ранее новый законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде. По его словам, это необходимо для справедливости в отношении правоохранительных и антикоррупционных органов. Полноценные гарантии независимости антикоррупционных органов. Реальные возможности проверить, чтобы не было никакого российского вмешательства. Каждый, кто имеет доступ к государственной тайне – и это не только в НАБУ и САП, но и ГБР, наша Национальная полиция – должен пройти проверки на детекторе лжи. И это должны быть регулярные проверки, Проверку предлагается проводить не СБУ, а именно Управлению внутреннего контроля НАБУ. Речь идет о прохождении полиграфа работниками НАБУ, которые имеют доступ к государственной тайне. Стоит отметить: применение полиграфа в таких случаях – устоявшаяся внутренняя практика Бюро. Работники проходят полиграф во время служебных расследований, назначений и переназначений, Новый законопроект №13533 ограничивает возможность Генерального прокурора и его заместителей давать указания прокурорам САП и запрещает передачу дел НАБУ другим органам, кроме случаев, которые делают невозможным его функционирование. Изменения будут предусматривать изъятие нормы о назначении прокуроров генпрокурором, а также устанавливают проверку работников на полиграфе на предмет действий в пользу России. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13533 об усилении независимости НАБУ и САП. Спикер парламента сообщил, что документ рассмотрят на ближайшем пленарном заседании. В законопроекте по усилению полномочий НАБУ и САП предусмотрен ряд дополнительных инициатив: В НАБУ заявили, что новый законопроект возвращает все процессуальные полномочия и гарантии независимости антикоррупционных органов. В разработке текста документа участвовали представители НАБУ и САП. Они призвали ВР оперативно принять президентскую инициативу. Это позволит предотвратить угрозы для уголовных производств, которые расследуют НАБУ и САП, Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который имеет целью усилить полномочия НАБУ и САП. Документ уже зарегистрирован в парламенте как ответ на замечания Евросоюза и антикоррупционного сообщества к закону №12414. Цель нового законопроекта гарантировать независимость НАБУ и САП. Во время разговора с канцлером Германии Фридрихом Мерцом президент Владимир Зеленский заявил, что уже согласовал текст законопроекта, который должен обеспечить независимость НАБУ и САП. Предложил Германии присоединиться к экспертизе законопроекта. Фридрих заверил в готовности помочь, В Евросоюзе одобрили обновленные планы Владимира Зеленского по антикоррупционному законодательству. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выражала обеспокоенность содержанием законопроекта. Хотя Еврокомиссия не раскрыла деталей телефонного разговора между фон дер Ляйен и Зеленским, в Брюсселе положительно оценили пересмотр подхода к антикоррупционной реформе. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц намерены обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским скандальный законопроект №12414. Представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус заявил, что, по мнению Макрона и Мерца, Украина сейчас принимает ключевые решения, которые будут влиять на ее европейскую интеграцию. Зеленский также пообщался с премьером Великобритании Киром Стармером, однако содержание разговора не разглашается. Как отметил глава государства, документ подадут в Верховную Раду уже сегодня. Зеленский также отметил, что важнейшими аспектами являются настоящие механизмы действия, полное отсутствие связей с Россией и гарантия независимости НАБУ и САП. Важно, что сохраняем единство. Важно, что сохраняем независимость. Важно, что уважаем позицию всех украинцев и благодарны каждому, кто с Украиной, В то же время Михаил Подоляк отметил, что президент инициировал подготовку такого законопроекта, который будет учитывать интересы различных социальных и политических групп. Премьер Юлия Свириденко и вице-премьер Тарас Качка провели встречу с послами стран G7, чтобы обсудить антикоррупционную политику Украины. Свириденко отметила решительный настрой правительства к нулевой толерантности к коррупции. Она также заверила, что новый законопроект, предложенный президентом, исключает возможность враждебного влияния или вмешательства в работу НАБУ и САП. ЕБРР выразил обеспокоенность относительно закона, который может подорвать независимость НАБУ и САП. Там отметили важность сохранения автономии антикоррупционных органов. В то же время Организация экономического сотрудничества и развития предостерегла, что вмешательство в работу НАБУ и САП может поставить под угрозу поддержку Украины и ее интеграцию в ОЭСР. В Верховной Раде 48 депутатов от разных фракций зарегистрировали законопроект, который призван восстановить независимость НАБУ и САП. Инициатива стала ответом на закон №12414, который вызвал критику со стороны, в частности, международных партнеров. По словам Ярослава Юрчишина, голосование за новый документ может состояться уже 25 июля В НАБУ и САП заявили, что приветствуют инициативу Владимира Зеленского по подготовке законопроекта, направленного на укрепление системы правопорядка и обеспечения независимости антикоррупционных институтов. НАБУ и САП готовы присоединиться к обсуждению и подготовке законодательного решения, которое устранит правовые риски, будет отвечать стандартам верховенства права и обеспечит больший потенциал для обеспечения справедливости в Украине, В НАБУ также поблагодарили за конструктивный диалог и встречи, которые помогают наладить совместную работу. Владимир Зеленский заявил, что руководители институций предложат план конкретных шагов, которые могут укрепить силу права в Украине. По словам президента, "все услышали то, что говорят люди в эти дни". Зеленский отметил, что все беспокойство и все аспекты того, что стоит изменить, были проанализированы. В вечернем обращении Владимир Зеленский сообщил, что он предложит Верховной Раде Украины законопроект, который "будет ответом", и который обеспечит силу системе правопорядка. И не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка, и – очень важно – все нормы для независимости антикоррупционных институтов будут, Глава государства добавил, что ожидает от руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов, а также от Генерального прокурора Украины предложений по нормам, которые должны сработать. По данным украинской разведки, враг намерен дискредитировать Украину в мире, чтобы ослабить или разрушить поддержку Запада. Также противник планирует привлечь все возможные ресурсы для обострения ситуации вокруг закона о НАБУ. Для поднятия градуса протестов, углубления поляризации и хаотизации украинского общества... возможны провокационные действия, инспирированные из Москвы, Нардеп Ярослав Железяк выразил скепсис относительно возможности решения ситуации с НАБУ и САП в ближайшее время. Он отметил, что после разрушения антикоррупционного законодательства Верховная Рада ушла на 4-недельный "перерыв". То есть заседаний парламента не будет до 20-х чисел августа. Поэтому ничего даже теоретически не будет. Ну а там дальше сделают вид, что и тема уже не так актуальна, Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что в Еврокомиссии "очень обеспокоены" принятием изменений в Уголовный кодекс. Подчеркнул, что они могут существенно ослабить компетенции и полномочия антикоррупционных органов. Президент Европейской комиссии связалась с президентом Зеленским относительно этих последних событий. Президент фон дер Ляйен выразила серьезную обеспокоенность относительно последствий этих изменений и попросила правительство Украины предоставить объяснения, Также подчеркнул, что уважение к верховенству права и борьба с коррупцией являются основными элементами Европейского Союза. Давид Арахамия вспомнил о встрече президента с руководителями НАБУ, САП, СБУ, МВД, ГБР, НАПК и Генпрокуратуры, где была достигнута договоренность разработать план действий, чтобы "снять все вопросы" к системе и "дать больше реальной силы правоохранительной и антикоррупционной системе". В этом документе нет и никогда не было ни слова о ликвидации НАБУ, САП или НАПК, Он заверил, что действующая Верховная Рада последовательно усиливала антикоррупционную инфраструктуру: предоставила НАБУ право на автономное прослушивание, обеспечила независимость НАПК, разблокировала деятельность ВАКС, вернула ответственность за ложь в декларациях и незаконное обогащение. Команда обещает в дальнейшем политическую поддержку необходимым изменениям, как только они будут представлены. Основные тезисы генерального прокурора во время общения с журналистами: В НАБУ и САП считают, что для восстановления полноценной и независимой работы необходимы четкие и однозначные шаги на уровне закона, которые вернут отмененные парламентом гарантии. Верховенство права и соблюдение закона остаются неизменными ценностями для НАБУ и САП. Ожидаем такого же подхода и от других органов правопорядка, Владимир Зеленский собрал руководителей СБУ, НАБУ, САП, НАПК, ГБР, МВД и Генпрокуратуры для важной встречи. Участники договорились о совместных действиях для усиления справедливости, преодоления противоречий в системе и борьбы с врагом – российскими оккупантами. Во время совещания стороны договорились о ряде административных и законодательных решений для устранения противоречий между ведомствами и устранения существующих угроз. Ярослав Железняк рассказал, что в Верховную Раду направили законопроект, который отменяет все нормы №12414 по САП и НАБУ, которые приняли 22 июля. Подписи собирают до конца дня 23 июля. Генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что обыски у сотрудников НАБУ касались не только российского влияния и ДТП. По его словам, следствие также изучает вероятное содействие выезду за границу соучредителя "ПриватБанка" Геннадия Боголюбова. Дело также связывают с двумя детективами, которые, вероятно, сопровождали Боголюбова во время его выезда из Украины по поддельному паспорту. Впрочем, правоохранители еще не предоставили правовой оценки этим действиям. Экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба раскритиковал решение о ликвидации НАБУ и САП. Это плохой день для Украины. И это не о НАБУ и не о САП. Это о желании людей жить в справедливой стране. Когда за 24 часа разыгрывается спектакль, и все должны это съесть, это не о справедливости, Он вспомнил события Революции Достоинства. Хотя для многих во власти это лишь "ежегодное сообщение в соцсетях", для миллионов украинцев это была жертва ради справедливости, и "ее нельзя обнулить голосованием и быстрыми подписями". Кулеба призвал президента Украины встать на сторону народа и не подписывать законопроект. Нардепы начнут сбор подписей на подготовку представления в Конституционный суд Украины относительно закона о НАБУ и САП, для этого нужно 45 подписей. Суд действительно может отменить закон из-за грубого нарушения регламента Верховной Рады во время его принятия. Руслан Кравченко заявил, что не против протестов относительно закона о НАБУ и САП, если они мирные. Если не нарушается закон, почему бы и нет, По словам Кравченко, САП останется независимой, а в расследование вмешиваться он не будет. Меган Моббс, дочь спецпредставителя президента США по вопросам Украины Кита Келлога, резко раскритиковала решение Верховной Рады принять законопроект №12414. Это решение действительно невероятно, потрясающе глупое. Оно было принято в худший возможный момент, учитывая недавние позитивные изменения в политике США, Генеральный прокурор отметил, что об изменениях в закон, которые могут повлиять на независимость антикоррупционных органов, узнал из поста нардепа "Голоса" Ярослава Железняка. В то же время Кравченко заверил, что давления на НАБУ и САП не будет, потому что они ему не подчиняются. По словам правоохранителя, каждая инстанция будет работать отдельно, но помогать друг другу. Специальная антикоррупционная прокуратура в соответствии с Законом Украины о прокуратуре, как была, так и остается в статусе департамента ОГПУ. И мы будем одной семьей. Они будут работать по своим уголовным производствам, мы по своим. И вместе будем друг другу помогать, Кроме того, он добавил, что он не будет забирать у антикоррупционных органов дело экс-министра нац'единства Алексея Чернышева, которого подозревают в коррупции. "Как расследовали НАБУ и САП, так и будет. Я посмотрю, как они закончат. И как потом прокуроры из САП пойдут и будут поддерживать государственное обвинение до приговора", – подчеркнул Генеральный прокурор. Также Кравченко отметил, что НАБУ ему подчиняться не будет. Владимир Зеленский в обращении 23 июля рассказал, что он говорил с руководителем НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Александром Клименко, Генеральным прокурором Русланом Кравченко, главой Службы безопасности Украины Василием Малюком. По словам украинского президента, перед всеми стояли разные вызовы, но все это обсудили. Антикоррупционная инфраструктура будет работать. Только без российских влияний – от этого надо все очистить. И справедливости должно стать больше, Он подчеркнул, что НАБУ и САП будут работать. И важно, что Генеральный прокурор настроен на то, чтобы в Украине реально обеспечивалась неотвратимость наказания для тех, кто идет против закона. И это то, что действительно нужно для Украины. Дела, которые лежали, должны расследоваться. "Годами чиновники, которые сбежали из Украины, почему-то спокойно живут за рубежом – в очень приятных странах и без юридических последствий. Это ненормально. Нет ни одного рационального объяснения, почему уголовные производства на миллиарды "висят" годами. И нет никакого объяснения, почему россияне до сих пор могут получать информацию, которая им необходима", – подчеркнул Зеленский. Президент подчеркнул, что, важно, чтобы украинские антикоррупционные органы работали без россиян, и важно, чтобы была неотвратимость наказания и чтобы общество это действительно видело. Законопроект №12414 поздно вечером 22 июля опубликовали на сайте официального печатного издания Верховной Рады – "Голос Украины". Вступить в силу этот документ должен уже 23 июля. На сайте Верховной Рады появилась информация, что Зеленский подписал законопроект №12414, который ограничивает полномочия НАБУ и САП. Соответствующие отметка появилась в карточке законопроекта. Однако уже через несколько минут она исчезла. Василий Малюк считает, что закон 12414 знаменует собой "возвращение к Конституции". А НАБУ и САП при этом должны сохранить независимость. Мы живем в правовом государстве? Я говорю – в правовом. Основной закон какой? Конституция. Никто никого не ликвидировал. Я не депутат и не законодатель. И поверьте мне: там то, что они голосовали, – то вопрос нардепов, и лучше вам спросить у них. Это будет правильно и логично. Они дадут какие-то детали, Малюк подчеркнул что НАБУ и САП не ликвидированы, эти органы продолжают существовать. По его словам, закон 12414 приняли для "усиления и определенной системы сдержек и противовесов", а для недопущения такой ситуации, при которой орган "превратился бы в монстра". Ветеран и главный герой 13-го сезона шоу "Холостяк" Александр "Терен" Будько принял участие в киевском протесте против законопроекта №12414, который фактически ликвидирует НАБУ и САП. Мы не можем отдать власть в руки тем людям, которые не умеют ею пользоваться, делают это не для пользы общества, а во вред... Мы боролись за все эти ценности еще с 2014 года, "Терен" на акции протеста в Киеве: смотрите видео Студент Львовской политехники, который организовал протест против законопроекта №12414 заявил, что молодежь собралась с требованием наложить вето на закон. Парень объяснил, что идея провести протест появилась сразу после голосования. А студенты пришли на акцию, потому что не хотят, чтобы НАБУ и САП потеряли независимость. Организатор акции говорит, что протестующие не собираются расходиться, пока не будет наложено вето от президента. После голосования за скандальный законопроект №12414 сайт парламента стал недоступным. Его якобы закрыли на "технические работы". Ознакомиться с деталями скандального законопроекта и тем, подписал ли его уже Владимир Зеленский, – невозможно. В Киеве, Львове, Днепре и Одессе неравнодушные граждане вышли на протест против фактической ликвидации НАБУ и САП. В столице люди митингуют на площади возле театра имени Ивана Франко. Это ближайшее место к Офису Президента, которое не перекрыто в связи с мерами безопасности военного времени в столице. Сотни людей кричат: "Верните Европу". Акция протеста против законопроекта №12414 в Киеве 22 июля / Фото Валентины Полищук, 24 Канал Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко вместе с председателем СБУ Василием Малюком и директором ГБР Алексеем Сухачевым пообщался с представителями G7. Наши международные партнеры получили исчерпывающие ответы на все свои вопросы: и по работе правоохранительных органов Украины в целом, и по недавней спецоперации по нейтрализации российского влияния на НАБУ, Кравченко также выразил убеждение, что доверие и уверенность общественности в верховенстве права – сверхважные. И в этом видение Украины с международными партнерами совпадает. Народный депутат от фракции "Голос" Юлия Сирко отметила, что законопроект, который ликвидирует независимость НАБУ и САП, был внесен с нарушениями. По словам Сирко, его не было в повестке дня, который был роздан депутатам накануне. Таблица с правками появилась за 15 минут до начала заседания. Безусловно, за это время таблицу на 45 страниц ни один нормальный человек вычитать и прочитать не может. Было внесено со всеми нарушениями. Комитет был нагло проведен утром. Председателя комитета не было. Был назначен какой-то его человек с фамилией Павлюк. Мы все знаем, кто такие Павлюки. Такой пророссийский шабаш состоялся и, к сожалению, был поддержан депутатами, Сейчас готовятся блокирующие постановления. Потому что от этого, в частности, зависит финансирование программ в Украине, репутация нашего государства на международной арене. Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Марты Кос опубликовала сообщение, в котором заявила, что серьезно обеспокоена нынешним голосованием в Раде. Демонтаж ключевых гарантий, защищающих независимость НАБУ, – это серьезный шаг назад, Еврокомиссар напомнила, что независимые органы, такие как НАБУ и САП, имеют важное значение для пути Украины в ЕС. При этом верховенство права остается в центре переговоров о вступлении в Евросоюз. Служба безопасности Украины заявила, что суд избрал самую строгую меру пресечения для двух сотрудников НАБУ, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Речь идет о содержании под стражей без права внесения залога. Один из фигурантов является сотрудником центрального аппарата Бюро. Он работал в закрытом подразделении "Д-2". По версии следствия, он передавал информацию представителям России. Второй задержанный – руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов. Кривонос сообщил, что в ближайшее время направит официальное обращение в СБУ с просьбой предоставить материалы уголовного производства "для принятия решения в рамках служебной проверки". В то же время он отметил, что даже такое серьезное подозрение, как сотрудничество работника НАБУ с российскими спецслужбами, не может стать основанием для демонтажа всей антикоррупционной институции. В случае принятия соответствующего закона, генеральный прокурор сможет истребовать дела, знакомиться с материалами, определять подследственность, в частности поручать расследование другим правоохранительным органам. Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье сказал, что ЕС "обеспокоен последними действиями Украины относительно антикоррупционных органов – НАБУ и САП", поскольку эти органы имеют решающее значение для программы реформ Украины и должны действовать независимо. Прежде всего для борьбы с коррупцией. Также Гийом Мерсье отметил, что Евросоюз предоставляет Украине масштабную финансовую помощь "при условии прогресса в области прозрачности, судебной реформы и демократического управления". Законопроект об отмене независимости НАБУ и САП во вторник, 22 июля, подписал спикер парламента Руслан Стефанчук, документ передан на подпись Владимиру Зеленскому. Ранее Рада поддержала проект закона №12414. Он заявил, что есть случаи чрезмерного применения силы к детективам НАБУ, у которых проводили обыски. При этом их не задержали. Деталей Кривонос пока не предоставил. Все обыски, по его словам, были неотложными, ни один из них не был принят в судебном порядке. По данным источников "РБК-Украина", речь идет о сотруднике НАБУ Викторе Гусарове. Во время заседания Шевченковского районного суда ему избрали меру пресечения в виде безальтернативной стражи на срок 60 суток. Кривонос призвал президента Зеленского не подписывать законопроект 12414. Он назвал успешные производства НАБУ, как "Чистый город", масштабные разоблачения в сфере обороны. Мы продолжаем, у нас есть много наработок. Мы действуем независимо и должны это сохранить, Голосами 263 депутатов была уничтожена антикоррупционная инфраструктура как таковая – то, что создавалось на запрос Евромайдана, общества, Там добавили, что это угроза евроатлантическим стремлениям Украины. Независимые институты, по их словам, переводятся в "зависимое состояние". Верховная Рада приняла законопроект о фактическом уничтожении антикоррупционных органов Украины. Речь идет о ликвидации независимости НАБУ и САП. Законопроект поддержали 263 депутата, "против" высказались 13, еще 13 воздержались от голосования, а 35 не принимали в нем участия. Соответственно нет никакого смысла в электронном декларировании, наказании за незаконное обогащение, спецконфискации и всех других антикоррупционных реформах, Правоохранительный комитет Верховной Рады проголосовал за поправки к законопроекту, который готовится ко второму чтению, по которым Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) будут подчиняться генеральному прокурору. Во время следственных мероприятий по месту жительства народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко, который подозревается в работе на российское ФСБ и получил подозрение в государственной измене, СБУ нашла материалы НАБУ, которые содержали служебную и конфиденциальную информацию. Правоохранители обнаружили документы с ограниченным доступом и анкеты детективов. В ЦПК заявили, что следственные действия СБУ и ГБР в отношении детективов НАБУ – это попытка давить на ведомство после расследований о ближайшем окружении президента Владимира Зеленского. Там назвали это давлением и попыткой уничтожить независимые институты. Очевидно, вопрос существования и независимости НАБУ и САП поставят на уровень угроз нацбезопасности. Возможно это станет вопросом СНБО и власть попытается инициировать законодательные изменения, направленные или на полное уничтожение антикоррупционных институтов, или превращение их в сателлитов Банковой, "Это достаточно логичное продолжение полной ликвидации того, что наши любимые анонимные телеграмм-каналы называют "внешним влиянием", а по факту любой независимости правоохранительных органов", – сказал народный депутат от Голоса Ярослав Железняк в комментарии "Радио Свобода". В то же время депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк видит в истории с обысками в НАБУ не заговор, а желание искоренить тех, кто "занимается сотрудничеством со страной-врагом", об этом она заявила в эфире программы "Свобода.Live". По данным следствия, высокопоставленный чиновник СБУ вместе с сообщниками требовал 300 тысяч долларов США у лица, которую оперативно сопровождал по делу об организации незаконной переправки за границу военнообязанных. За вознаграждение он обещал уничтожить часть материалов дела и раскрыть уже установленные факты. Зато в случае отказа угрожал принять меры для привлечения лица к уголовной ответственности по более строгим статьям. СБУ и Офис генпрокурора задержали Руслана Магамедрасулова по подозрению в ведении бизнеса с Россией. Он якобы выступал посредником в продаже партий технической конопли своего отца в Дагестан. Продолжается проверка его возможных контактов со спецслужбами в России. По материалам дела, этот чиновник с дислокацией в городе Днепр координирует деятельность Бюро в прифронтовых областях Украины (Днепропетровская и Запорожская), при этом имеет контакты с представителями страны-агрессора и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с Россией, Послы G7 отметили, что внимательно следят за расследованием в отношении нескольких сотрудников НАБУ по подозрению в преступлениях. Мы встретились сегодня с НАБУ, имеем серьезные опасения и намерены обсудить эти события с руководством правительства, Дипломаты напомнили, что поддерживают "прозрачность, независимые институты и надлежащее управление" и ценят отношения в Украине "для совместной борьбы с коррупцией". Госпожа посол ЕС в Украине Катарина Матернова. Она написала, что Украина достигла значительного прогресса в проведении реформ – особенно во время войны. В СБУ рассказали, что в Киеве был задержан сотрудник Центрального аппарата НАБУ, который работает в элитном, закрытом подразделении "Д-2" и шпионил для российской спецслужбы. Как установило расследование, подрывную деятельность агента координировал предатель Дмитрий Иванцов – заместитель руководителя охраны Януковича, который в феврале 2014 года помогал президенту-беглецу перебраться в Россию, а сам остался в Крыму и вступил в ряды оккупантов и был завербован ФСБ, ГБР сообщило о подозрениях трем сотрудникам НАБУ, которые несколько лет назад совершили ДТП с пострадавшими. По меньшей мере для двух детективов правоохранители будут ходатайствовать о содержании под стражей. Им грозит до 8 лет лишения свободы. В ответ структура заявила, что правоохранители сделали все, что от них требовали. Там заявили, что сотрудники не использовали служебное положение в свою пользу, не пытались избежать ответственности. СБУ начала комплексную проверку соблюдения законодательства о государственной тайне в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Сотрудники СБУ говорят, что не знакомились с содержанием документов, имеющих соответствующие грифы. После начала полномасштабного вторжения Христенко сбежал из Украины за границу и продолжает оказывать влияние на Национальное антикоррупционное бюро Украины, находясь в тесных отношениях с частью его руководителей, в частности с Русланом Магамедрасуловим. В НАБУ заявили, что следственные действия осуществлялись без судебных постановлений, а в некоторых случаях – с применением физической силы к детективам, которые не оказывали сопротивления. По официальной информации НАБУ, обыски касаются не менее 15 работников Бюро. Формальным основанием для таких действий правоохранители указывают участие в ДТП. В то же время некоторым сотрудникам инкриминируют якобы связи со страной-агрессором. В НАБУ отмечают: эти обстоятельства не связаны между собой и не являются основанием для масштабного вмешательства в работу учреждения. В НАБУ подтвердили, что у их сотрудников работниками СБУ и Офиса генпрокурора проводят следственные действия. В Бюро отметили, что они происходят без постановлений суда. Там добавили, что выясняют все обстоятельства. Источники 24 Канала, сообщили, что СБУ и ОГП проводят обыски в разных регионах Украины. Целью является нейтрализация российского влияния на НАБУ. Детективам Национального антикоррупционного бюро инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с Россией, коррупционные действия в интересах олигархов и тому подобное. По предварительной информации, зафиксированы факты неофициального влияния российских спецслужб на детективов НАБУ. Так, один из детективов передавал врагу секретные данные через окружение Януковича. Другой же – предал Украину и вел незаконную предпринимательскую деятельность с Россией. Его уже задержали.
Зеленский рассказал, почему законопроект не обсудили перед подписанием
Рада рассмотрит законопроект Зеленского по САП и НАБУ 31 июля
Зеленский отрицает, что Урсула фон дер Ляйен звонила ему по телефону
– сказал украинский лидер.
НАБУ и САП не будут подчиняться генпрокурору
– сказал он.
Зеленский ответил, есть ли риски для евроинтеграции Украины
– сказал он.
Зеленский думает, что Рада проголосует за новый законопроект
– сказал Зеленский.
Нардепы начали признавать ошибку в голосовании за закон о НАБУ
Зеленский рассказал детали нового законопроекта
– сказал он.
В НАБУ объяснили, на что будет влиять проверка на полиграфе
– говорится в сообщении.
Главные положения нового законопроекта
Стефанчук ответил, когда рассмотрят новый законопроект
Что предлагает Зеленский в законопроекте
В НАБУ отреагировали на законопроект Зеленского
– заявили в Бюро.
В Раде зарегистрировали инициированный Зеленским законопроект о НАБУ и САП
Зеленский пригласил Германию присоединиться к экспертизе закона о НАБУ
– рассказал президент.
ЕС приветствовал новый подход Зеленского к антикоррупционной реформе
Макрон и Мерц проведут "активные переговоры" с Зеленским
Зеленский согласовал текст законопроекта о независимости НАБУ и САП
– заявил он.
Встреча с послами G7 по антикоррупционной политике
Европейский банк реконструкции и развития выразил обеспокоенность относительно закона
Около 50 нардепов зарегистрировали альтернативный законопроект
В НАБУ и САП отреагировали на инициативу Зеленского
– говорится в заявлении.
Руководители институций вместе предложат план действий, – Зеленский
Зеленский предложит Раде законопроект, который должен усилить независимость антикоррупционных органов
– заявил президент.
ГУР предупреждает об ИПСО России
– предупредили в ГУР.
Верховная Рада ушла на каникулы
– написал Железняк.
Еврокомиссия просит объяснения относительно закона 12414
– заявил Гийом Мерсье.
Глава "Слуги народа" прокомментировал скандал вокруг антикоррупционных органов
– заявил Арахамия.
Генпрокурор Руслан Кравченко дал пресс-конференцию
НАБУ и САП сделали заявление после встречи с Зеленским
– говорится в заявлении.
Кравченко объяснил, почему обыскивали работников НАБУ
Кулеба прокомментировал закон о НАБУ и САП
– заявил Кулеба.
Депутаты готовят представление в Конституционный суд относительно закона
Кравченко высказался относительно протестов из-за закона
– заявил он журналистам на брифинге.
Дочь Келлога прокомментировала закон о НАБУ и САП
– написала она.
Что говорит Кравченко о НАБУ и САП
– заявил Руслан Кравченко.
Зеленский прокомментировал закон о НАБУ и САП
– сказал глава государства.
Закон о ликвидации независимости НАБУ и САП вступил в силу
Малюк прокомментировал закон о ликвидации независимости НАБУ и САП
– высказался глава СБУ.
Александр "Терен" принял участие в протесте против ликвидации НАБУ
– сказал ветеран.
Мы требуем вето, – студент, который организовал протест во Львове
Сайт Рады лег на "работы" после голосования по НАБУ
Люди вышли на протесты против закона №12414
Малюк, Сухачев и Кравченко обсудили с G7 спецоперации по НАБУ
– сказал генпрокурор.
Нардеп рассказала о нарушениях при голосовании за закон №12414
– объяснила народный депутат.
Реакция Еврокомиссии на голосование в Раде
– подчеркнула она.
СБУ прокомментировала меру пресечения сотрудникам НАБУ
Кто голосовал за закон №12414
Директор НАБУ прокомментировал дело в отношении сотрудника самого элитного подразделения бюро Гусарова
В САП и НАБУ оценили, как может измениться их деятельность после принятия законопроекта
В ЕС отреагировали на ситуацию с НАБУ и САП
Законопроект по НАБУ и САП уже подписал спикер Рады Стефанчук
Кривонос заявил, что во время обысков в НАБУ к детективам применяли чрезмерную силу
Суд избрал меру пресечения для российского "крота" в самом элитном подразделении НАБУ
После скандального голосования в Раде глава НАБУ обратился к Зеленскому
– сказал Кривонос.
НАБУ прокомментировало принятый Радой законопроект
– заявили в НАБУ и САП.
Рада поддержала законопроект, который "по факту ликвидирует НАБУ"
– говорится в заявлении ЦПК.
В Раде хотят провести правки, которые делают НАБУ и САП подчиненными генпрокурору
СБУ и ОГП разоблачили новые факты утечки информации с ограниченным доступом в НАБУ
Центр противодействия коррупции прокомментировал обыски
– говорится в сообщении.
Нардеп Железняк прокомментировал обыски
НАБУ сообщило о подозрении высокопоставленному чиновнику СБУ
Одного из руководителей детективов НАБУ задержали
– указали в СБУ.
В ЕС и G7 "серьезно обеспокоены" из-за следственных действий в отношении НАБУ
– говорится в заявлении.
СБУ и ОГП задержали "крота" ФСБ в НАБУ
– говорится в сообщении.
Трем детективам НАБУ сообщили о подозрениях в ДТП
СБУ начала комплексную проверку по соблюдению гостайны в САП
Нардеп от ОПЗЖ Федор Христенко влиял на деятельность НАБУ
НАБУ заявило о беспрецедентном вмешательстве
НАБУ подтвердило обыски
СБУ и ОГП проводят обыски у детективов НАБУ
Президент объяснил, почему антикоррупционный закон не обсудили до подписания. По его мнению, надо было делать диалог, всегда надо коммуницировать. По словам Зеленского, он сейчас сосредоточен на войне, ведь это самое главное проблема, а главный враг – это Россия.
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что заседание парламента по рассмотрению неотложного президентского законопроекта "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно усиления полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры" (регистрационный номер 13533) состоится 31 июля 2025 года.
Владимир Зеленский отметил, что не общался с Урсулой фон дер Ляйен в последние дни.
Все, что об этом писали, все, что она мне будто бы говорила – это фейк. Мы не имели разговора,
Президент Украины объяснил, как поданный законопроект изменит нормы ранее принятого закона о независимости в работе антикоррупционных органов.
Кстати, там есть очень важный момент – бизнес очень хотел, чтобы были обыски только через судебную систему. Это норма о неотложных обысках. Как идея – хорошая. Но эта норма остановила всю правоохранительную систему – не только НАБУ, САП, это касалось всех органов. Это убрали,
В ЕС сомнительно высказывались относительно недавнего закона о НАБУ и САП, подчеркивая необходимость деятельности независимых антикоррупционных органов для вступления и финансирования. Владимир Зеленский пока говорит, что угрозы нет.
Мы же в одной инфраструктуре с Европой, мы хотим быть частью Европы. Никто не хочет ничем рисковать. Я заверил всех наших партнеров, которые со мной общались о войне, о Турции. Сегодня, например, мы обсуждаем "Рамштайн", мы обсуждаем много вопросов,
Самое важное сейчас – это то, что есть законопроект. Он зарегистрирован. Я думаю, что за него проголосуют. Я хочу, чтобы это произошло,
Он отметил, что новый законопроект базируется на основных принципах независимости антикоррупционных органов. Есть новые нормы, которые о защите от влияния России.
Нардепы, такие как Тамила Ташева, Жан Беленюк, Сергей Штепа, Ростислав Тистык, Василий Мокан и Павел Бакунец, выразили готовность работать над исправлением ситуации и поддержать новые законопроекты для совершенствования антикоррупционного законодательства.
Владимир Зеленский отметил, что выполнил обещанное, и анонсированный ранее новый законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде. По его словам, это необходимо для справедливости в отношении правоохранительных и антикоррупционных органов.
Полноценные гарантии независимости антикоррупционных органов. Реальные возможности проверить, чтобы не было никакого российского вмешательства. Каждый, кто имеет доступ к государственной тайне – и это не только в НАБУ и САП, но и ГБР, наша Национальная полиция – должен пройти проверки на детекторе лжи. И это должны быть регулярные проверки,
Проверку предлагается проводить не СБУ, а именно Управлению внутреннего контроля НАБУ. Речь идет о прохождении полиграфа работниками НАБУ, которые имеют доступ к государственной тайне.
Стоит отметить: применение полиграфа в таких случаях – устоявшаяся внутренняя практика Бюро. Работники проходят полиграф во время служебных расследований, назначений и переназначений,
Новый законопроект №13533 ограничивает возможность Генерального прокурора и его заместителей давать указания прокурорам САП и запрещает передачу дел НАБУ другим органам, кроме случаев, которые делают невозможным его функционирование.
Изменения будут предусматривать изъятие нормы о назначении прокуроров генпрокурором, а также устанавливают проверку работников на полиграфе на предмет действий в пользу России.
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13533 об усилении независимости НАБУ и САП.
Спикер парламента сообщил, что документ рассмотрят на ближайшем пленарном заседании.
В законопроекте по усилению полномочий НАБУ и САП предусмотрен ряд дополнительных инициатив:
В НАБУ заявили, что новый законопроект возвращает все процессуальные полномочия и гарантии независимости антикоррупционных органов.
В разработке текста документа участвовали представители НАБУ и САП. Они призвали ВР оперативно принять президентскую инициативу.
Это позволит предотвратить угрозы для уголовных производств, которые расследуют НАБУ и САП,
Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который имеет целью усилить полномочия НАБУ и САП.
Документ уже зарегистрирован в парламенте как ответ на замечания Евросоюза и антикоррупционного сообщества к закону №12414.
Цель нового законопроекта гарантировать независимость НАБУ и САП.
Во время разговора с канцлером Германии Фридрихом Мерцом президент Владимир Зеленский заявил, что уже согласовал текст законопроекта, который должен обеспечить независимость НАБУ и САП.
Предложил Германии присоединиться к экспертизе законопроекта. Фридрих заверил в готовности помочь,
В Евросоюзе одобрили обновленные планы Владимира Зеленского по антикоррупционному законодательству. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выражала обеспокоенность содержанием законопроекта.
Хотя Еврокомиссия не раскрыла деталей телефонного разговора между фон дер Ляйен и Зеленским, в Брюсселе положительно оценили пересмотр подхода к антикоррупционной реформе.
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц намерены обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским скандальный законопроект №12414.
Представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус заявил, что, по мнению Макрона и Мерца, Украина сейчас принимает ключевые решения, которые будут влиять на ее европейскую интеграцию.
Зеленский также пообщался с премьером Великобритании Киром Стармером, однако содержание разговора не разглашается.
Как отметил глава государства, документ подадут в Верховную Раду уже сегодня.
Зеленский также отметил, что важнейшими аспектами являются настоящие механизмы действия, полное отсутствие связей с Россией и гарантия независимости НАБУ и САП.
Важно, что сохраняем единство. Важно, что сохраняем независимость. Важно, что уважаем позицию всех украинцев и благодарны каждому, кто с Украиной,
В то же время Михаил Подоляк отметил, что президент инициировал подготовку такого законопроекта, который будет учитывать интересы различных социальных и политических групп.
Премьер Юлия Свириденко и вице-премьер Тарас Качка провели встречу с послами стран G7, чтобы обсудить антикоррупционную политику Украины.
Свириденко отметила решительный настрой правительства к нулевой толерантности к коррупции. Она также заверила, что новый законопроект, предложенный президентом, исключает возможность враждебного влияния или вмешательства в работу НАБУ и САП.
ЕБРР выразил обеспокоенность относительно закона, который может подорвать независимость НАБУ и САП. Там отметили важность сохранения автономии антикоррупционных органов.
В то же время Организация экономического сотрудничества и развития предостерегла, что вмешательство в работу НАБУ и САП может поставить под угрозу поддержку Украины и ее интеграцию в ОЭСР.
В Верховной Раде 48 депутатов от разных фракций зарегистрировали законопроект, который призван восстановить независимость НАБУ и САП.
Инициатива стала ответом на закон №12414, который вызвал критику со стороны, в частности, международных партнеров. По словам Ярослава Юрчишина, голосование за новый документ может состояться уже 25 июля
В НАБУ и САП заявили, что приветствуют инициативу Владимира Зеленского по подготовке законопроекта, направленного на укрепление системы правопорядка и обеспечения независимости антикоррупционных институтов.
НАБУ и САП готовы присоединиться к обсуждению и подготовке законодательного решения, которое устранит правовые риски, будет отвечать стандартам верховенства права и обеспечит больший потенциал для обеспечения справедливости в Украине,
В НАБУ также поблагодарили за конструктивный диалог и встречи, которые помогают наладить совместную работу.
Владимир Зеленский заявил, что руководители институций предложат план конкретных шагов, которые могут укрепить силу права в Украине.
По словам президента, "все услышали то, что говорят люди в эти дни". Зеленский отметил, что все беспокойство и все аспекты того, что стоит изменить, были проанализированы.
В вечернем обращении Владимир Зеленский сообщил, что он предложит Верховной Раде Украины законопроект, который "будет ответом", и который обеспечит силу системе правопорядка.
И не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка, и – очень важно – все нормы для независимости антикоррупционных институтов будут,
Глава государства добавил, что ожидает от руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов, а также от Генерального прокурора Украины предложений по нормам, которые должны сработать.
По данным украинской разведки, враг намерен дискредитировать Украину в мире, чтобы ослабить или разрушить поддержку Запада.
Также противник планирует привлечь все возможные ресурсы для обострения ситуации вокруг закона о НАБУ.
Для поднятия градуса протестов, углубления поляризации и хаотизации украинского общества... возможны провокационные действия, инспирированные из Москвы,
Нардеп Ярослав Железяк выразил скепсис относительно возможности решения ситуации с НАБУ и САП в ближайшее время.
Он отметил, что после разрушения антикоррупционного законодательства Верховная Рада ушла на 4-недельный "перерыв". То есть заседаний парламента не будет до 20-х чисел августа.
Поэтому ничего даже теоретически не будет. Ну а там дальше сделают вид, что и тема уже не так актуальна,
Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что в Еврокомиссии "очень обеспокоены" принятием изменений в Уголовный кодекс. Подчеркнул, что они могут существенно ослабить компетенции и полномочия антикоррупционных органов.
Президент Европейской комиссии связалась с президентом Зеленским относительно этих последних событий. Президент фон дер Ляйен выразила серьезную обеспокоенность относительно последствий этих изменений и попросила правительство Украины предоставить объяснения,
Также подчеркнул, что уважение к верховенству права и борьба с коррупцией являются основными элементами Европейского Союза.
Давид Арахамия вспомнил о встрече президента с руководителями НАБУ, САП, СБУ, МВД, ГБР, НАПК и Генпрокуратуры, где была достигнута договоренность разработать план действий, чтобы "снять все вопросы" к системе и "дать больше реальной силы правоохранительной и антикоррупционной системе".
В этом документе нет и никогда не было ни слова о ликвидации НАБУ, САП или НАПК,
Он заверил, что действующая Верховная Рада последовательно усиливала антикоррупционную инфраструктуру: предоставила НАБУ право на автономное прослушивание, обеспечила независимость НАПК, разблокировала деятельность ВАКС, вернула ответственность за ложь в декларациях и незаконное обогащение. Команда обещает в дальнейшем политическую поддержку необходимым изменениям, как только они будут представлены.
Основные тезисы генерального прокурора во время общения с журналистами:
В НАБУ и САП считают, что для восстановления полноценной и независимой работы необходимы четкие и однозначные шаги на уровне закона, которые вернут отмененные парламентом гарантии.
Верховенство права и соблюдение закона остаются неизменными ценностями для НАБУ и САП. Ожидаем такого же подхода и от других органов правопорядка,
Владимир Зеленский собрал руководителей СБУ, НАБУ, САП, НАПК, ГБР, МВД и Генпрокуратуры для важной встречи.
Участники договорились о совместных действиях для усиления справедливости, преодоления противоречий в системе и борьбы с врагом – российскими оккупантами.
Во время совещания стороны договорились о ряде административных и законодательных решений для устранения противоречий между ведомствами и устранения существующих угроз.
Ярослав Железняк рассказал, что в Верховную Раду направили законопроект, который отменяет все нормы №12414 по САП и НАБУ, которые приняли 22 июля.
Подписи собирают до конца дня 23 июля.
Генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что обыски у сотрудников НАБУ касались не только российского влияния и ДТП. По его словам, следствие также изучает вероятное содействие выезду за границу соучредителя "ПриватБанка" Геннадия Боголюбова.
Дело также связывают с двумя детективами, которые, вероятно, сопровождали Боголюбова во время его выезда из Украины по поддельному паспорту. Впрочем, правоохранители еще не предоставили правовой оценки этим действиям.
Экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба раскритиковал решение о ликвидации НАБУ и САП.
Это плохой день для Украины. И это не о НАБУ и не о САП. Это о желании людей жить в справедливой стране. Когда за 24 часа разыгрывается спектакль, и все должны это съесть, это не о справедливости,
Он вспомнил события Революции Достоинства. Хотя для многих во власти это лишь "ежегодное сообщение в соцсетях", для миллионов украинцев это была жертва ради справедливости, и "ее нельзя обнулить голосованием и быстрыми подписями".
Кулеба призвал президента Украины встать на сторону народа и не подписывать законопроект.
Нардепы начнут сбор подписей на подготовку представления в Конституционный суд Украины относительно закона о НАБУ и САП, для этого нужно 45 подписей.
Суд действительно может отменить закон из-за грубого нарушения регламента Верховной Рады во время его принятия.
Руслан Кравченко заявил, что не против протестов относительно закона о НАБУ и САП, если они мирные.
Если не нарушается закон, почему бы и нет,
По словам Кравченко, САП останется независимой, а в расследование вмешиваться он не будет.
Меган Моббс, дочь спецпредставителя президента США по вопросам Украины Кита Келлога, резко раскритиковала решение Верховной Рады принять законопроект №12414.
Это решение действительно невероятно, потрясающе глупое. Оно было принято в худший возможный момент, учитывая недавние позитивные изменения в политике США,
Генеральный прокурор отметил, что об изменениях в закон, которые могут повлиять на независимость антикоррупционных органов, узнал из поста нардепа "Голоса" Ярослава Железняка.
В то же время Кравченко заверил, что давления на НАБУ и САП не будет, потому что они ему не подчиняются. По словам правоохранителя, каждая инстанция будет работать отдельно, но помогать друг другу.
Специальная антикоррупционная прокуратура в соответствии с Законом Украины о прокуратуре, как была, так и остается в статусе департамента ОГПУ. И мы будем одной семьей. Они будут работать по своим уголовным производствам, мы по своим. И вместе будем друг другу помогать,
Кроме того, он добавил, что он не будет забирать у антикоррупционных органов дело экс-министра нац'единства Алексея Чернышева, которого подозревают в коррупции.
"Как расследовали НАБУ и САП, так и будет. Я посмотрю, как они закончат. И как потом прокуроры из САП пойдут и будут поддерживать государственное обвинение до приговора", – подчеркнул Генеральный прокурор.
Также Кравченко отметил, что НАБУ ему подчиняться не будет.
Владимир Зеленский в обращении 23 июля рассказал, что он говорил с руководителем НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Александром Клименко, Генеральным прокурором Русланом Кравченко, главой Службы безопасности Украины Василием Малюком. По словам украинского президента, перед всеми стояли разные вызовы, но все это обсудили.
Антикоррупционная инфраструктура будет работать. Только без российских влияний – от этого надо все очистить. И справедливости должно стать больше,
Он подчеркнул, что НАБУ и САП будут работать. И важно, что Генеральный прокурор настроен на то, чтобы в Украине реально обеспечивалась неотвратимость наказания для тех, кто идет против закона. И это то, что действительно нужно для Украины. Дела, которые лежали, должны расследоваться.
"Годами чиновники, которые сбежали из Украины, почему-то спокойно живут за рубежом – в очень приятных странах и без юридических последствий. Это ненормально. Нет ни одного рационального объяснения, почему уголовные производства на миллиарды "висят" годами. И нет никакого объяснения, почему россияне до сих пор могут получать информацию, которая им необходима", – подчеркнул Зеленский.
Президент подчеркнул, что, важно, чтобы украинские антикоррупционные органы работали без россиян, и важно, чтобы была неотвратимость наказания и чтобы общество это действительно видело.
Законопроект №12414 поздно вечером 22 июля опубликовали на сайте официального печатного издания Верховной Рады – "Голос Украины". Вступить в силу этот документ должен уже 23 июля.
На сайте Верховной Рады появилась информация, что Зеленский подписал законопроект №12414, который ограничивает полномочия НАБУ и САП.
Соответствующие отметка появилась в карточке законопроекта. Однако уже через несколько минут она исчезла.
Василий Малюк считает, что закон 12414 знаменует собой "возвращение к Конституции". А НАБУ и САП при этом должны сохранить независимость.
Мы живем в правовом государстве? Я говорю – в правовом. Основной закон какой? Конституция. Никто никого не ликвидировал. Я не депутат и не законодатель. И поверьте мне: там то, что они голосовали, – то вопрос нардепов, и лучше вам спросить у них. Это будет правильно и логично. Они дадут какие-то детали,
Малюк подчеркнул что НАБУ и САП не ликвидированы, эти органы продолжают существовать.
По его словам, закон 12414 приняли для "усиления и определенной системы сдержек и противовесов", а для недопущения такой ситуации, при которой орган "превратился бы в монстра".
Ветеран и главный герой 13-го сезона шоу "Холостяк" Александр "Терен" Будько принял участие в киевском протесте против законопроекта №12414, который фактически ликвидирует НАБУ и САП.
Мы не можем отдать власть в руки тем людям, которые не умеют ею пользоваться, делают это не для пользы общества, а во вред... Мы боролись за все эти ценности еще с 2014 года,
"Терен" на акции протеста в Киеве: смотрите видео
Студент Львовской политехники, который организовал протест против законопроекта №12414 заявил, что молодежь собралась с требованием наложить вето на закон.
Парень объяснил, что идея провести протест появилась сразу после голосования. А студенты пришли на акцию, потому что не хотят, чтобы НАБУ и САП потеряли независимость.
Организатор акции говорит, что протестующие не собираются расходиться, пока не будет наложено вето от президента.
После голосования за скандальный законопроект №12414 сайт парламента стал недоступным. Его якобы закрыли на "технические работы".
Ознакомиться с деталями скандального законопроекта и тем, подписал ли его уже Владимир Зеленский, – невозможно.
В Киеве, Львове, Днепре и Одессе неравнодушные граждане вышли на протест против фактической ликвидации НАБУ и САП.
В столице люди митингуют на площади возле театра имени Ивана Франко. Это ближайшее место к Офису Президента, которое не перекрыто в связи с мерами безопасности военного времени в столице. Сотни людей кричат: "Верните Европу".
Акция протеста против законопроекта №12414 в Киеве 22 июля / Фото Валентины Полищук, 24 Канал
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко вместе с председателем СБУ Василием Малюком и директором ГБР Алексеем Сухачевым пообщался с представителями G7.
Наши международные партнеры получили исчерпывающие ответы на все свои вопросы: и по работе правоохранительных органов Украины в целом, и по недавней спецоперации по нейтрализации российского влияния на НАБУ,
Кравченко также выразил убеждение, что доверие и уверенность общественности в верховенстве права – сверхважные. И в этом видение Украины с международными партнерами совпадает.
Народный депутат от фракции "Голос" Юлия Сирко отметила, что законопроект, который ликвидирует независимость НАБУ и САП, был внесен с нарушениями.
По словам Сирко, его не было в повестке дня, который был роздан депутатам накануне. Таблица с правками появилась за 15 минут до начала заседания.
Безусловно, за это время таблицу на 45 страниц ни один нормальный человек вычитать и прочитать не может. Было внесено со всеми нарушениями. Комитет был нагло проведен утром. Председателя комитета не было. Был назначен какой-то его человек с фамилией Павлюк. Мы все знаем, кто такие Павлюки. Такой пророссийский шабаш состоялся и, к сожалению, был поддержан депутатами,
Сейчас готовятся блокирующие постановления. Потому что от этого, в частности, зависит финансирование программ в Украине, репутация нашего государства на международной арене.
Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Марты Кос опубликовала сообщение, в котором заявила, что серьезно обеспокоена нынешним голосованием в Раде.
Демонтаж ключевых гарантий, защищающих независимость НАБУ, – это серьезный шаг назад,
Еврокомиссар напомнила, что независимые органы, такие как НАБУ и САП, имеют важное значение для пути Украины в ЕС. При этом верховенство права остается в центре переговоров о вступлении в Евросоюз.
Служба безопасности Украины заявила, что суд избрал самую строгую меру пресечения для двух сотрудников НАБУ, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Речь идет о содержании под стражей без права внесения залога.
Один из фигурантов является сотрудником центрального аппарата Бюро. Он работал в закрытом подразделении "Д-2". По версии следствия, он передавал информацию представителям России.
Второй задержанный – руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов.
Кривонос сообщил, что в ближайшее время направит официальное обращение в СБУ с просьбой предоставить материалы уголовного производства "для принятия решения в рамках служебной проверки".
В то же время он отметил, что даже такое серьезное подозрение, как сотрудничество работника НАБУ с российскими спецслужбами, не может стать основанием для демонтажа всей антикоррупционной институции.
В случае принятия соответствующего закона, генеральный прокурор сможет истребовать дела, знакомиться с материалами, определять подследственность, в частности поручать расследование другим правоохранительным органам.
Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье сказал, что ЕС "обеспокоен последними действиями Украины относительно антикоррупционных органов – НАБУ и САП", поскольку эти органы имеют решающее значение для программы реформ Украины и должны действовать независимо.
Прежде всего для борьбы с коррупцией. Также Гийом Мерсье отметил, что Евросоюз предоставляет Украине масштабную финансовую помощь "при условии прогресса в области прозрачности, судебной реформы и демократического управления".
Законопроект об отмене независимости НАБУ и САП во вторник, 22 июля, подписал спикер парламента Руслан Стефанчук, документ передан на подпись Владимиру Зеленскому. Ранее Рада поддержала проект закона №12414.
Он заявил, что есть случаи чрезмерного применения силы к детективам НАБУ, у которых проводили обыски. При этом их не задержали. Деталей Кривонос пока не предоставил.
Все обыски, по его словам, были неотложными, ни один из них не был принят в судебном порядке.
По данным источников "РБК-Украина", речь идет о сотруднике НАБУ Викторе Гусарове.
Во время заседания Шевченковского районного суда ему избрали меру пресечения в виде безальтернативной стражи на срок 60 суток.
Кривонос призвал президента Зеленского не подписывать законопроект 12414. Он назвал успешные производства НАБУ, как "Чистый город", масштабные разоблачения в сфере обороны.
Мы продолжаем, у нас есть много наработок. Мы действуем независимо и должны это сохранить,
Голосами 263 депутатов была уничтожена антикоррупционная инфраструктура как таковая – то, что создавалось на запрос Евромайдана, общества,
Там добавили, что это угроза евроатлантическим стремлениям Украины. Независимые институты, по их словам, переводятся в "зависимое состояние".
Верховная Рада приняла законопроект о фактическом уничтожении антикоррупционных органов Украины. Речь идет о ликвидации независимости НАБУ и САП. Законопроект поддержали 263 депутата, "против" высказались 13, еще 13 воздержались от голосования, а 35 не принимали в нем участия.
Соответственно нет никакого смысла в электронном декларировании, наказании за незаконное обогащение, спецконфискации и всех других антикоррупционных реформах,
Правоохранительный комитет Верховной Рады проголосовал за поправки к законопроекту, который готовится ко второму чтению, по которым Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) будут подчиняться генеральному прокурору.
Во время следственных мероприятий по месту жительства народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко, который подозревается в работе на российское ФСБ и получил подозрение в государственной измене, СБУ нашла материалы НАБУ, которые содержали служебную и конфиденциальную информацию. Правоохранители обнаружили документы с ограниченным доступом и анкеты детективов.
В ЦПК заявили, что следственные действия СБУ и ГБР в отношении детективов НАБУ – это попытка давить на ведомство после расследований о ближайшем окружении президента Владимира Зеленского. Там назвали это давлением и попыткой уничтожить независимые институты.
Очевидно, вопрос существования и независимости НАБУ и САП поставят на уровень угроз нацбезопасности. Возможно это станет вопросом СНБО и власть попытается инициировать законодательные изменения, направленные или на полное уничтожение антикоррупционных институтов, или превращение их в сателлитов Банковой,
"Это достаточно логичное продолжение полной ликвидации того, что наши любимые анонимные телеграмм-каналы называют "внешним влиянием", а по факту любой независимости правоохранительных органов", – сказал народный депутат от Голоса Ярослав Железняк в комментарии "Радио Свобода".
В то же время депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк видит в истории с обысками в НАБУ не заговор, а желание искоренить тех, кто "занимается сотрудничеством со страной-врагом", об этом она заявила в эфире программы "Свобода.Live".
По данным следствия, высокопоставленный чиновник СБУ вместе с сообщниками требовал 300 тысяч долларов США у лица, которую оперативно сопровождал по делу об организации незаконной переправки за границу военнообязанных.
За вознаграждение он обещал уничтожить часть материалов дела и раскрыть уже установленные факты. Зато в случае отказа угрожал принять меры для привлечения лица к уголовной ответственности по более строгим статьям.
СБУ и Офис генпрокурора задержали Руслана Магамедрасулова по подозрению в ведении бизнеса с Россией. Он якобы выступал посредником в продаже партий технической конопли своего отца в Дагестан. Продолжается проверка его возможных контактов со спецслужбами в России.
По материалам дела, этот чиновник с дислокацией в городе Днепр координирует деятельность Бюро в прифронтовых областях Украины (Днепропетровская и Запорожская), при этом имеет контакты с представителями страны-агрессора и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с Россией,
Послы G7 отметили, что внимательно следят за расследованием в отношении нескольких сотрудников НАБУ по подозрению в преступлениях.
Мы встретились сегодня с НАБУ, имеем серьезные опасения и намерены обсудить эти события с руководством правительства,
Дипломаты напомнили, что поддерживают "прозрачность, независимые институты и надлежащее управление" и ценят отношения в Украине "для совместной борьбы с коррупцией".
Госпожа посол ЕС в Украине Катарина Матернова. Она написала, что Украина достигла значительного прогресса в проведении реформ – особенно во время войны.
В СБУ рассказали, что в Киеве был задержан сотрудник Центрального аппарата НАБУ, который работает в элитном, закрытом подразделении "Д-2" и шпионил для российской спецслужбы.
Как установило расследование, подрывную деятельность агента координировал предатель Дмитрий Иванцов – заместитель руководителя охраны Януковича, который в феврале 2014 года помогал президенту-беглецу перебраться в Россию, а сам остался в Крыму и вступил в ряды оккупантов и был завербован ФСБ,
ГБР сообщило о подозрениях трем сотрудникам НАБУ, которые несколько лет назад совершили ДТП с пострадавшими. По меньшей мере для двух детективов правоохранители будут ходатайствовать о содержании под стражей. Им грозит до 8 лет лишения свободы.
В ответ структура заявила, что правоохранители сделали все, что от них требовали. Там заявили, что сотрудники не использовали служебное положение в свою пользу, не пытались избежать ответственности.
СБУ начала комплексную проверку соблюдения законодательства о государственной тайне в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Сотрудники СБУ говорят, что не знакомились с содержанием документов, имеющих соответствующие грифы.
После начала полномасштабного вторжения Христенко сбежал из Украины за границу и продолжает оказывать влияние на Национальное антикоррупционное бюро Украины, находясь в тесных отношениях с частью его руководителей, в частности с Русланом Магамедрасуловим.
В НАБУ заявили, что следственные действия осуществлялись без судебных постановлений, а в некоторых случаях – с применением физической силы к детективам, которые не оказывали сопротивления. По официальной информации НАБУ, обыски касаются не менее 15 работников Бюро.
Формальным основанием для таких действий правоохранители указывают участие в ДТП. В то же время некоторым сотрудникам инкриминируют якобы связи со страной-агрессором. В НАБУ отмечают: эти обстоятельства не связаны между собой и не являются основанием для масштабного вмешательства в работу учреждения.
В НАБУ подтвердили, что у их сотрудников работниками СБУ и Офиса генпрокурора проводят следственные действия. В Бюро отметили, что они происходят без постановлений суда. Там добавили, что выясняют все обстоятельства.
Источники 24 Канала, сообщили, что СБУ и ОГП проводят обыски в разных регионах Украины. Целью является нейтрализация российского влияния на НАБУ. Детективам Национального антикоррупционного бюро инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с Россией, коррупционные действия в интересах олигархов и тому подобное.
По предварительной информации, зафиксированы факты неофициального влияния российских спецслужб на детективов НАБУ. Так, один из детективов передавал врагу секретные данные через окружение Януковича. Другой же – предал Украину и вел незаконную предпринимательскую деятельность с Россией. Его уже задержали.