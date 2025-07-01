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24 Канал Новости Украины Новый законопроект Зеленского, реакция НАБУ и Запада: все о ситуации с законом №12414
25 июля, 13:00
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Новый законопроект Зеленского, реакция НАБУ и Запада: все о ситуации с законом №12414

Маргарита Волошина, Дмитрий Усик

СБУ и Офис генпрокурора в понедельник, 21 июля, начали операцию по "нейтрализации российского влияния" на НАБУ, некоторых сотрудников бюро обвиняют в связях с Россией и шпионаже в пользу вражеских спецслужб.

Вместе с ГБР они провели уже по меньшей мере 70 обысков. Проверка задела и САП, пересматривали соблюдение законодательства о гостайне. Уже на следующий день власть экстерном проголосовала и подписала законопроект №12414, который делает НАБУ и САП зависимыми от генпрокурора. Все, что известно об обысках, вручения подозрений и скандальной ликвидации антикоррупционных органов по состоянию на сейчас, рассказывает 24 Канал.

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Что известно об скандале вокруг антикоррупционных органов?

 

12:40, 25 июля

Зеленский рассказал, почему законопроект не обсудили перед подписанием

Президент объяснил, почему антикоррупционный закон не обсудили до подписания. По его мнению, надо было делать диалог, всегда надо коммуницировать. По словам Зеленского, он сейчас сосредоточен на войне, ведь это самое главное проблема, а главный враг – это Россия.

12:07, 25 июля

Рада рассмотрит законопроект Зеленского по САП и НАБУ 31 июля

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что заседание парламента по рассмотрению неотложного президентского законопроекта "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно усиления полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры" (регистрационный номер 13533) состоится 31 июля 2025 года.

12:05, 25 июля

Зеленский отрицает, что Урсула фон дер Ляйен звонила ему по телефону

Владимир Зеленский отметил, что не общался с Урсулой фон дер Ляйен в последние дни.

Все, что об этом писали, все, что она мне будто бы говорила – это фейк. Мы не имели разговора,
– сказал украинский лидер.

10:02, 25 июля

НАБУ и САП не будут подчиняться генпрокурору

Президент Украины объяснил, как поданный законопроект изменит нормы ранее принятого закона о независимости в работе антикоррупционных органов.

Кстати, там есть очень важный момент – бизнес очень хотел, чтобы были обыски только через судебную систему. Это норма о неотложных обысках. Как идея – хорошая. Но эта норма остановила всю правоохранительную систему – не только НАБУ, САП, это касалось всех органов. Это убрали,
– сказал он.


 

10:01, 25 июля

Зеленский ответил, есть ли риски для евроинтеграции Украины

В ЕС сомнительно высказывались относительно недавнего закона о НАБУ и САП, подчеркивая необходимость деятельности независимых антикоррупционных органов для вступления и финансирования. Владимир Зеленский пока говорит, что угрозы нет.

Мы же в одной инфраструктуре с Европой, мы хотим быть частью Европы. Никто не хочет ничем рисковать. Я заверил всех наших партнеров, которые со мной общались о войне, о Турции. Сегодня, например, мы обсуждаем "Рамштайн", мы обсуждаем много вопросов,
– сказал он.

10:00, 25 июля

Зеленский думает, что Рада проголосует за новый законопроект

Самое важное сейчас – это то, что есть законопроект. Он зарегистрирован. Я думаю, что за него проголосуют. Я хочу, чтобы это произошло,
– сказал Зеленский.

Он отметил, что новый законопроект базируется на основных принципах независимости антикоррупционных органов. Есть новые нормы, которые о защите от влияния России.

08:35, 25 июля

Нардепы начали признавать ошибку в голосовании за закон о НАБУ

Нардепы, такие как Тамила Ташева, Жан Беленюк, Сергей Штепа, Ростислав Тистык, Василий Мокан и Павел Бакунец, выразили готовность работать над исправлением ситуации и поддержать новые законопроекты для совершенствования антикоррупционного законодательства.
 

21:30, 24 июля

Зеленский рассказал детали нового законопроекта

Владимир Зеленский отметил, что выполнил обещанное, и анонсированный ранее новый законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде. По его словам, это необходимо для справедливости в отношении правоохранительных и антикоррупционных органов.

Полноценные гарантии независимости антикоррупционных органов. Реальные возможности проверить, чтобы не было никакого российского вмешательства. Каждый, кто имеет доступ к государственной тайне – и это не только в НАБУ и САП, но и ГБР, наша Национальная полиция – должен пройти проверки на детекторе лжи. И это должны быть регулярные проверки,
– сказал он.

20:41, 24 июля

В НАБУ объяснили, на что будет влиять проверка на полиграфе

Проверку предлагается проводить не СБУ, а именно Управлению внутреннего контроля НАБУ. Речь идет о прохождении полиграфа работниками НАБУ, которые имеют доступ к государственной тайне.

Стоит отметить: применение полиграфа в таких случаях – устоявшаяся внутренняя практика Бюро. Работники проходят полиграф во время служебных расследований, назначений и переназначений,
– говорится в сообщении.

20:00, 24 июля

Главные положения нового законопроекта

Новый законопроект №13533 ограничивает возможность Генерального прокурора и его заместителей давать указания прокурорам САП и запрещает передачу дел НАБУ другим органам, кроме случаев, которые делают невозможным его функционирование.

Изменения будут предусматривать изъятие нормы о назначении прокуроров генпрокурором, а также устанавливают проверку работников на полиграфе на предмет действий в пользу России.

19:58, 24 июля

Стефанчук ответил, когда рассмотрят новый законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13533 об усилении независимости НАБУ и САП.

Спикер парламента сообщил, что документ рассмотрят на ближайшем пленарном заседании.

19:27, 24 июля

Что предлагает Зеленский в законопроекте

В законопроекте по усилению полномочий НАБУ и САП предусмотрен ряд дополнительных инициатив:

  • Работников НАБУ, САП, БЭБ, ГБР, Нацполиции и Офиса генпрокурора будут проверять на полиграфе раз в два года по согласованной с СБУ методологии. На предмет выявления потенциальных действий в пользу государства-агрессора,
  • СБУ должна в течение полугода провести дополнительные проверки сотрудников с доступом к гостайне,
  • В течение месяца правительство должно внести изменения в акты, запрещающие выезд работников НАБУ за границу во время военного положения, за исключением служебных командировок.
19:00, 24 июля

В НАБУ отреагировали на законопроект Зеленского

В НАБУ заявили, что новый законопроект возвращает все процессуальные полномочия и гарантии независимости антикоррупционных органов.

В разработке текста документа участвовали представители НАБУ и САП. Они призвали ВР оперативно принять президентскую инициативу.

Это позволит предотвратить угрозы для уголовных производств, которые расследуют НАБУ и САП,
– заявили в Бюро.

18:40, 24 июля

В Раде зарегистрировали инициированный Зеленским законопроект о НАБУ и САП

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который имеет целью усилить полномочия НАБУ и САП.

Документ уже зарегистрирован в парламенте как ответ на замечания Евросоюза и антикоррупционного сообщества к закону №12414.

Цель нового законопроекта гарантировать независимость НАБУ и САП.

18:27, 24 июля

Зеленский пригласил Германию присоединиться к экспертизе закона о НАБУ

Во время разговора с канцлером Германии Фридрихом Мерцом президент Владимир Зеленский заявил, что уже согласовал текст законопроекта, который должен обеспечить независимость НАБУ и САП.

Предложил Германии присоединиться к экспертизе законопроекта. Фридрих заверил в готовности помочь,
– рассказал президент.

17:40, 24 июля

ЕС приветствовал новый подход Зеленского к антикоррупционной реформе

В Евросоюзе одобрили обновленные планы Владимира Зеленского по антикоррупционному законодательству. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выражала обеспокоенность содержанием законопроекта.

Хотя Еврокомиссия не раскрыла деталей телефонного разговора между фон дер Ляйен и Зеленским, в Брюсселе положительно оценили пересмотр подхода к антикоррупционной реформе.

16:30, 24 июля

Макрон и Мерц проведут "активные переговоры" с Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц намерены обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским скандальный законопроект №12414.

Представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус заявил, что, по мнению Макрона и Мерца, Украина сейчас принимает ключевые решения, которые будут влиять на ее европейскую интеграцию.

Зеленский также пообщался с премьером Великобритании Киром Стармером, однако содержание разговора не разглашается.

14:50, 24 июля

Зеленский согласовал текст законопроекта о независимости НАБУ и САП

Как отметил глава государства, документ подадут в Верховную Раду уже сегодня.

Зеленский также отметил, что важнейшими аспектами являются настоящие механизмы действия, полное отсутствие связей с Россией и гарантия независимости НАБУ и САП.

Важно, что сохраняем единство. Важно, что сохраняем независимость. Важно, что уважаем позицию всех украинцев и благодарны каждому, кто с Украиной,
– заявил он.

В то же время Михаил Подоляк отметил, что президент инициировал подготовку такого законопроекта, который будет учитывать интересы различных социальных и политических групп.

13:25, 24 июля

Встреча с послами G7 по антикоррупционной политике

Премьер Юлия Свириденко и вице-премьер Тарас Качка провели встречу с послами стран G7, чтобы обсудить антикоррупционную политику Украины.

Свириденко отметила решительный настрой правительства к нулевой толерантности к коррупции. Она также заверила, что новый законопроект, предложенный президентом, исключает возможность враждебного влияния или вмешательства в работу НАБУ и САП.

12:10, 24 июля

Европейский банк реконструкции и развития выразил обеспокоенность относительно закона

ЕБРР выразил обеспокоенность относительно закона, который может подорвать независимость НАБУ и САП. Там отметили важность сохранения автономии антикоррупционных органов.

В то же время Организация экономического сотрудничества и развития предостерегла, что вмешательство в работу НАБУ и САП может поставить под угрозу поддержку Украины и ее интеграцию в ОЭСР.

11:40, 24 июля

Около 50 нардепов зарегистрировали альтернативный законопроект

В Верховной Раде 48 депутатов от разных фракций зарегистрировали законопроект, который призван восстановить независимость НАБУ и САП.

Инициатива стала ответом на закон №12414, который вызвал критику со стороны, в частности, международных партнеров. По словам Ярослава Юрчишина, голосование за новый документ может состояться уже 25 июля

21:20, 23 июля

В НАБУ и САП отреагировали на инициативу Зеленского

В НАБУ и САП заявили, что приветствуют инициативу Владимира Зеленского по подготовке законопроекта, направленного на укрепление системы правопорядка и обеспечения независимости антикоррупционных институтов.

НАБУ и САП готовы присоединиться к обсуждению и подготовке законодательного решения, которое устранит правовые риски, будет отвечать стандартам верховенства права и обеспечит больший потенциал для обеспечения справедливости в Украине,
– говорится в заявлении.

В НАБУ также поблагодарили за конструктивный диалог и встречи, которые помогают наладить совместную работу.

19:44, 23 июля

Руководители институций вместе предложат план действий, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что руководители институций предложат план конкретных шагов, которые могут укрепить силу права в Украине.

По словам президента, "все услышали то, что говорят люди в эти дни". Зеленский отметил, что все беспокойство и все аспекты того, что стоит изменить, были проанализированы.

19:40, 23 июля

Зеленский предложит Раде законопроект, который должен усилить независимость антикоррупционных органов

В вечернем обращении Владимир Зеленский сообщил, что он предложит Верховной Раде Украины законопроект, который "будет ответом", и который обеспечит силу системе правопорядка.

И не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка, и – очень важно – все нормы для независимости антикоррупционных институтов будут, 
– заявил президент.

Глава государства добавил, что ожидает от руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов, а также от Генерального прокурора Украины предложений по нормам, которые должны сработать.

18:39, 23 июля

ГУР предупреждает об ИПСО России

По данным украинской разведки, враг намерен дискредитировать Украину в мире, чтобы ослабить или разрушить поддержку Запада.

Также противник планирует привлечь все возможные ресурсы для обострения ситуации вокруг закона о НАБУ.

Для поднятия градуса протестов, углубления поляризации и хаотизации украинского общества... возможны провокационные действия, инспирированные из Москвы,
– предупредили в ГУР.

18:14, 23 июля

Верховная Рада ушла на каникулы

Нардеп Ярослав Железяк выразил скепсис относительно возможности решения ситуации с НАБУ и САП в ближайшее время.

Он отметил, что после разрушения антикоррупционного законодательства Верховная Рада ушла на 4-недельный "перерыв". То есть заседаний парламента не будет до 20-х чисел августа.

Поэтому ничего даже теоретически не будет. Ну а там дальше сделают вид, что и тема уже не так актуальна,
– написал Железняк.

17:01, 23 июля

Еврокомиссия просит объяснения относительно закона 12414

Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что в Еврокомиссии "очень обеспокоены" принятием изменений в Уголовный кодекс. Подчеркнул, что они могут существенно ослабить компетенции и полномочия антикоррупционных органов.

Президент Европейской комиссии связалась с президентом Зеленским относительно этих последних событий. Президент фон дер Ляйен выразила серьезную обеспокоенность относительно последствий этих изменений и попросила правительство Украины предоставить объяснения,
– заявил Гийом Мерсье.

Также подчеркнул, что уважение к верховенству права и борьба с коррупцией являются основными элементами Европейского Союза.

15:08, 23 июля

Глава "Слуги народа" прокомментировал скандал вокруг антикоррупционных органов

Давид Арахамия вспомнил о встрече президента с руководителями НАБУ, САП, СБУ, МВД, ГБР, НАПК и Генпрокуратуры, где была достигнута договоренность разработать план действий, чтобы "снять все вопросы" к системе и "дать больше реальной силы правоохранительной и антикоррупционной системе".

В этом документе нет и никогда не было ни слова о ликвидации НАБУ, САП или НАПК,
– заявил Арахамия.

Он заверил, что действующая Верховная Рада последовательно усиливала антикоррупционную инфраструктуру: предоставила НАБУ право на автономное прослушивание, обеспечила независимость НАПК, разблокировала деятельность ВАКС, вернула ответственность за ложь в декларациях и незаконное обогащение. Команда обещает в дальнейшем политическую поддержку необходимым изменениям, как только они будут представлены.

14:19, 23 июля

Генпрокурор Руслан Кравченко дал пресс-конференцию

Основные тезисы генерального прокурора во время общения с журналистами:

  • Он заявил, что не будет забирать дела у НАБУ и САП, а будет сотрудничать с ними. Кравченко подтвердил, что доверяет антикоррупционным органам и готов оказать помощь, но не намерен вмешиваться или массово передавать производства.
  • Относительно дела Чернышова: Кравченко отметил, что не планировал и не планирует его забирать, потому что считает это незаконным.
  • Расследование "ПриватБанка" - среди ключевых: Цель – возвращение убытков государству совместными усилиями ОГП, НАБУ и САП.
  • Ни одной ревизии САП и НАБУ не будет. Оценивать будут только результативность дел, в частности – продолжительность расследования.
  • Новый закон и полномочия: Генпрокурор отметил, что выполняет закон, а не принимает его. Добавил, что полномочия не будет использовать для злоупотреблений.
  • Международная деятельность продолжается. Готовится встреча с G7 по спецтрибуналу, идет работа по гармонизации законодательства с ЕС.
  • Кравченко не отрицает право граждан протестовать и заявил, что открыт к обществу, подчеркивая: "дело Чернышова не заберу".
  • Приоритет – "зависшие" дела. Генпрокуратура сосредоточится на уголовных производствах, которые тянутся годами без результатов. Если будет очевидна неэффективность, возможно переформатирование групп или помощь от других органов.
  • О закон об обысках: Новая норма направлена на защиту бизнеса. Сейчас идет обсуждение изменений с правоохранительными органами.
  • О деле Христенко: Есть доказательства передачи информации России и возможной помощи ему во время побега. Материалы получены также от международных партнеров, следствие продолжается.
13:12, 23 июля

НАБУ и САП сделали заявление после встречи с Зеленским

В НАБУ и САП считают, что для восстановления полноценной и независимой работы необходимы четкие и однозначные шаги на уровне закона, которые вернут отмененные парламентом гарантии.

Верховенство права и соблюдение закона остаются неизменными ценностями для НАБУ и САП. Ожидаем такого же подхода и от других органов правопорядка,
– говорится в заявлении.

12:22, 23 июля

Владимир Зеленский собрал руководителей СБУ, НАБУ, САП, НАПК, ГБР, МВД и Генпрокуратуры для важной встречи.

Участники договорились о совместных действиях для усиления справедливости, преодоления противоречий в системе и борьбы с врагом – российскими оккупантами.

Во время совещания стороны договорились о ряде административных и законодательных решений для устранения противоречий между ведомствами и устранения существующих угроз.

11:05, 23 июля

Ярослав Железняк рассказал, что в Верховную Раду направили законопроект, который отменяет все нормы №12414 по САП и НАБУ, которые приняли 22 июля.

Подписи собирают до конца дня 23 июля.

10:44, 23 июля

Кравченко объяснил, почему обыскивали работников НАБУ

Генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что обыски у сотрудников НАБУ касались не только российского влияния и ДТП. По его словам, следствие также изучает вероятное содействие выезду за границу соучредителя "ПриватБанка" Геннадия Боголюбова.

Дело также связывают с двумя детективами, которые, вероятно, сопровождали Боголюбова во время его выезда из Украины по поддельному паспорту. Впрочем, правоохранители еще не предоставили правовой оценки этим действиям.

09:58, 23 июля

Кулеба прокомментировал закон о НАБУ и САП

Экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба раскритиковал решение о ликвидации НАБУ и САП.

Это плохой день для Украины. И это не о НАБУ и не о САП. Это о желании людей жить в справедливой стране. Когда за 24 часа разыгрывается спектакль, и все должны это съесть, это не о справедливости,
– заявил Кулеба.

Он вспомнил события Революции Достоинства. Хотя для многих во власти это лишь "ежегодное сообщение в соцсетях", для миллионов украинцев это была жертва ради справедливости, и "ее нельзя обнулить голосованием и быстрыми подписями".

Кулеба призвал президента Украины встать на сторону народа и не подписывать законопроект.

09:02, 23 июля

Депутаты готовят представление в Конституционный суд относительно закона

Нардепы начнут сбор подписей на подготовку представления в Конституционный суд Украины относительно закона о НАБУ и САП, для этого нужно 45 подписей.

Суд действительно может отменить закон из-за грубого нарушения регламента Верховной Рады во время его принятия.

08:25, 23 июля

Кравченко высказался относительно протестов из-за закона

Руслан Кравченко заявил, что не против протестов относительно закона о НАБУ и САП, если они мирные.

Если не нарушается закон, почему бы и нет,
– заявил он журналистам на брифинге.

По словам Кравченко, САП останется независимой, а в расследование вмешиваться он не будет.

08:05, 23 июля

Дочь Келлога прокомментировала закон о НАБУ и САП

Меган Моббс, дочь спецпредставителя президента США по вопросам Украины Кита Келлога, резко раскритиковала решение Верховной Рады принять законопроект №12414.

Это решение действительно невероятно, потрясающе глупое. Оно было принято в худший возможный момент, учитывая недавние позитивные изменения в политике США,
– написала она.

02:49, 23 июля

Что говорит Кравченко о НАБУ и САП

Генеральный прокурор отметил, что об изменениях в закон, которые могут повлиять на независимость антикоррупционных органов, узнал из поста нардепа "Голоса" Ярослава Железняка.

В то же время Кравченко заверил, что давления на НАБУ и САП не будет, потому что они ему не подчиняются. По словам правоохранителя, каждая инстанция будет работать отдельно, но помогать друг другу.

Специальная антикоррупционная прокуратура в соответствии с Законом Украины о прокуратуре, как была, так и остается в статусе департамента ОГПУ. И мы будем одной семьей. Они будут работать по своим уголовным производствам, мы по своим. И вместе будем друг другу помогать,
– заявил Руслан Кравченко.

Кроме того, он добавил, что он не будет забирать у антикоррупционных органов дело экс-министра нац'единства Алексея Чернышева, которого подозревают в коррупции.

"Как расследовали НАБУ и САП, так и будет. Я посмотрю, как они закончат. И как потом прокуроры из САП пойдут и будут поддерживать государственное обвинение до приговора", – подчеркнул Генеральный прокурор.

Также Кравченко отметил, что НАБУ ему подчиняться не будет.

01:20, 23 июля

Зеленский прокомментировал закон о НАБУ и САП

Владимир Зеленский в обращении 23 июля рассказал, что он говорил с руководителем НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Александром Клименко, Генеральным прокурором Русланом Кравченко, главой Службы безопасности Украины Василием Малюком. По словам украинского президента, перед всеми стояли разные вызовы, но все это обсудили.

Антикоррупционная инфраструктура будет работать. Только без российских влияний – от этого надо все очистить. И справедливости должно стать больше,
– сказал глава государства.

Он подчеркнул, что НАБУ и САП будут работать. И важно, что Генеральный прокурор настроен на то, чтобы в Украине реально обеспечивалась неотвратимость наказания для тех, кто идет против закона. И это то, что действительно нужно для Украины. Дела, которые лежали, должны расследоваться.

"Годами чиновники, которые сбежали из Украины, почему-то спокойно живут за рубежом – в очень приятных странах и без юридических последствий. Это ненормально. Нет ни одного рационального объяснения, почему уголовные производства на миллиарды "висят" годами. И нет никакого объяснения, почему россияне до сих пор могут получать информацию, которая им необходима", – подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что, важно, чтобы украинские антикоррупционные органы работали без россиян, и важно, чтобы была неотвратимость наказания и чтобы общество это действительно видело.

00:10, 23 июля

Закон о ликвидации независимости НАБУ и САП вступил в силу

Законопроект №12414 поздно вечером 22 июля опубликовали на сайте официального печатного издания Верховной Рады – "Голос Украины". Вступить в силу этот документ должен уже 23 июля.

23:24, 22 июля

На сайте Верховной Рады снова обновили информацию.

В карточке законопроекта указано, что свою подпись под законопроектом Владимир Зеленский все же поставил.

Зеленский все же подписал законопроект о НАБУ и САП / Скриншот 24 Канала

23:08, 22 июля

На сайте Верховной Рады появилась информация, что Зеленский подписал законопроект №12414, который ограничивает полномочия НАБУ и САП.

Соответствующие отметка появилась в карточке законопроекта. Однако уже через несколько минут она исчезла.

22:45, 22 июля

Малюк прокомментировал закон о ликвидации независимости НАБУ и САП

Василий Малюк считает, что закон 12414 знаменует собой "возвращение к Конституции". А НАБУ и САП при этом должны сохранить независимость.

Мы живем в правовом государстве? Я говорю – в правовом. Основной закон какой? Конституция. Никто никого не ликвидировал. Я не депутат и не законодатель. И поверьте мне: там то, что они голосовали, – то вопрос нардепов, и лучше вам спросить у них. Это будет правильно и логично. Они дадут какие-то детали,
– высказался глава СБУ.

Малюк подчеркнул что НАБУ и САП не ликвидированы, эти органы продолжают существовать.

По его словам, закон 12414 приняли для "усиления и определенной системы сдержек и противовесов", а для недопущения такой ситуации, при которой орган "превратился бы в монстра".

21:53, 22 июля

Александр "Терен" принял участие в протесте против ликвидации НАБУ

Ветеран и главный герой 13-го сезона шоу "Холостяк" Александр "Терен" Будько принял участие в киевском протесте против законопроекта №12414, который фактически ликвидирует НАБУ и САП.

Мы не можем отдать власть в руки тем людям, которые не умеют ею пользоваться, делают это не для пользы общества, а во вред... Мы боролись за все эти ценности еще с 2014 года,
– сказал ветеран.

"Терен" на акции протеста в Киеве: смотрите видео

21:13, 22 июля

Мы требуем вето, – студент, который организовал протест во Львове

Студент Львовской политехники, который организовал протест против законопроекта №12414 заявил, что молодежь собралась с требованием наложить вето на закон.

Парень объяснил, что идея провести протест появилась сразу после голосования. А студенты пришли на акцию, потому что не хотят, чтобы НАБУ и САП потеряли независимость.

Организатор акции говорит, что протестующие не собираются расходиться, пока не будет наложено вето от президента.

20:44, 22 июля

Сайт Рады лег на "работы" после голосования по НАБУ

После голосования за скандальный законопроект №12414 сайт парламента стал недоступным. Его якобы закрыли на "технические работы".

Ознакомиться с деталями скандального законопроекта и тем, подписал ли его уже Владимир Зеленский, – невозможно.

Сайт ВР недоступен из-за технических работ / Скриншот 24 Канала

20:07, 22 июля

Люди вышли на протесты против закона №12414

В Киеве, Львове, Днепре и Одессе неравнодушные граждане вышли на протест против фактической ликвидации НАБУ и САП.

В столице люди митингуют на площади возле театра имени Ивана Франко. Это ближайшее место к Офису Президента, которое не перекрыто в связи с мерами безопасности военного времени в столице. Сотни людей кричат: "Верните Европу".

Акция протеста против законопроекта №12414 в Киеве 22 июля / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

 

19:52, 22 июля

Малюк, Сухачев и Кравченко обсудили с G7 спецоперации по НАБУ

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко вместе с председателем СБУ Василием Малюком и директором ГБР Алексеем Сухачевым пообщался с представителями G7.

Наши международные партнеры получили исчерпывающие ответы на все свои вопросы: и по работе правоохранительных органов Украины в целом, и по недавней спецоперации по нейтрализации российского влияния на НАБУ,
– сказал генпрокурор.

Кравченко также выразил убеждение, что доверие и уверенность общественности в верховенстве права – сверхважные. И в этом видение Украины с международными партнерами совпадает.

19:30, 22 июля

Нардеп рассказала о нарушениях при голосовании за закон №12414

Народный депутат от фракции "Голос" Юлия Сирко отметила, что законопроект, который ликвидирует независимость НАБУ и САП, был внесен с нарушениями.

По словам Сирко, его не было в повестке дня, который был роздан депутатам накануне. Таблица с правками появилась за 15 минут до начала заседания.

Безусловно, за это время таблицу на 45 страниц ни один нормальный человек вычитать и прочитать не может. Было внесено со всеми нарушениями. Комитет был нагло проведен утром. Председателя комитета не было. Был назначен какой-то его человек с фамилией Павлюк. Мы все знаем, кто такие Павлюки. Такой пророссийский шабаш состоялся и, к сожалению, был поддержан депутатами,
– объяснила народный депутат.

Сейчас готовятся блокирующие постановления. Потому что от этого, в частности, зависит финансирование программ в Украине, репутация нашего государства на международной арене.

19:02, 22 июля

Реакция Еврокомиссии на голосование в Раде

Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Марты Кос опубликовала сообщение, в котором заявила, что серьезно обеспокоена нынешним голосованием в Раде.

Демонтаж ключевых гарантий, защищающих независимость НАБУ, – это серьезный шаг назад,
– подчеркнула она.

Еврокомиссар напомнила, что независимые органы, такие как НАБУ и САП, имеют важное значение для пути Украины в ЕС. При этом верховенство права остается в центре переговоров о вступлении в Евросоюз.

18:54, 22 июля

СБУ прокомментировала меру пресечения сотрудникам НАБУ

Служба безопасности Украины заявила, что суд избрал самую строгую меру пресечения для двух сотрудников НАБУ, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Речь идет о содержании под стражей без права внесения залога.

Один из фигурантов является сотрудником центрального аппарата Бюро. Он работал в закрытом подразделении "Д-2". По версии следствия, он передавал информацию представителям России.

Второй задержанный – руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов.

16:29, 22 июля

Кто голосовал за закон №12414

Общественное движение "Честно" поделилось списком, кто из депутатов голосовал на ликвидацию НАБУ и САП.

"Слуги народа", которые поддержали закон №12414 / фото движения "Честно"

Представители других политсил, поддержавших закон №12414 / фото движения "Честно"

15:41, 22 июля

Директор НАБУ прокомментировал дело в отношении сотрудника самого элитного подразделения бюро Гусарова

Кривонос сообщил, что в ближайшее время направит официальное обращение в СБУ с просьбой предоставить материалы уголовного производства "для принятия решения в рамках служебной проверки".

В то же время он отметил, что даже такое серьезное подозрение, как сотрудничество работника НАБУ с российскими спецслужбами, не может стать основанием для демонтажа всей антикоррупционной институции.

15:29, 22 июля

В САП и НАБУ оценили, как может измениться их деятельность после принятия законопроекта

В случае принятия соответствующего закона, генеральный прокурор сможет истребовать дела, знакомиться с материалами, определять подследственность, в частности поручать расследование другим правоохранительным органам.

14:56, 22 июля

В ЕС отреагировали на ситуацию с НАБУ и САП

Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье сказал, что ЕС "обеспокоен последними действиями Украины относительно антикоррупционных органов – НАБУ и САП", поскольку эти органы имеют решающее значение для программы реформ Украины и должны действовать независимо.

Прежде всего для борьбы с коррупцией. Также Гийом Мерсье отметил, что Евросоюз предоставляет Украине масштабную финансовую помощь "при условии прогресса в области прозрачности, судебной реформы и демократического управления".

14:37, 22 июля

Законопроект по НАБУ и САП уже подписал спикер Рады Стефанчук

Законопроект об отмене независимости НАБУ и САП во вторник, 22 июля, подписал спикер парламента Руслан Стефанчук, документ передан на подпись Владимиру Зеленскому. Ранее Рада поддержала проект закона №12414.

14:34, 22 июля

Кривонос заявил, что во время обысков в НАБУ к детективам применяли чрезмерную силу

Он заявил, что есть случаи чрезмерного применения силы к детективам НАБУ, у которых проводили обыски. При этом их не задержали. Деталей Кривонос пока не предоставил.

Все обыски, по его словам, были неотложными, ни один из них не был принят в судебном порядке.

14:33, 22 июля

Суд избрал меру пресечения для российского "крота" в самом элитном подразделении НАБУ

По данным источников "РБК-Украина", речь идет о сотруднике НАБУ Викторе Гусарове.

Во время заседания Шевченковского районного суда ему избрали меру пресечения в виде безальтернативной стражи на срок 60 суток.

14:30, 22 июля

После скандального голосования в Раде глава НАБУ обратился к Зеленскому

Кривонос призвал президента Зеленского не подписывать законопроект 12414. Он назвал успешные производства НАБУ, как "Чистый город", масштабные разоблачения в сфере обороны.

Мы продолжаем, у нас есть много наработок. Мы действуем независимо и должны это сохранить,
– сказал Кривонос.

14:07, 22 июля

НАБУ прокомментировало принятый Радой законопроект

Голосами 263 депутатов была уничтожена антикоррупционная инфраструктура как таковая – то, что создавалось на запрос Евромайдана, общества,
– заявили в НАБУ и САП.

Там добавили, что это угроза евроатлантическим стремлениям Украины. Независимые институты, по их словам, переводятся в "зависимое состояние".

14:00, 22 июля

Рада поддержала законопроект, который "по факту ликвидирует НАБУ"

Верховная Рада приняла законопроект о фактическом уничтожении антикоррупционных органов Украины. Речь идет о ликвидации независимости НАБУ и САП. Законопроект поддержали 263 депутата, "против" высказались 13, еще 13 воздержались от голосования, а 35 не принимали в нем участия.

Соответственно нет никакого смысла в электронном декларировании, наказании за незаконное обогащение, спецконфискации и всех других антикоррупционных реформах,
– говорится в заявлении ЦПК.

12:02, 22 июля

В Раде хотят провести правки, которые делают НАБУ и САП подчиненными генпрокурору

Правоохранительный комитет Верховной Рады проголосовал за поправки к законопроекту, который готовится ко второму чтению, по которым Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) будут подчиняться генеральному прокурору.

11:55, 22 июля

СБУ и ОГП разоблачили новые факты утечки информации с ограниченным доступом в НАБУ

Во время следственных мероприятий по месту жительства народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко, который подозревается в работе на российское ФСБ и получил подозрение в государственной измене, СБУ нашла материалы НАБУ, которые содержали служебную и конфиденциальную информацию. Правоохранители обнаружили документы с ограниченным доступом и анкеты детективов.

11:51, 22 июля

Центр противодействия коррупции прокомментировал обыски

В ЦПК заявили, что следственные действия СБУ и ГБР в отношении детективов НАБУ – это попытка давить на ведомство после расследований о ближайшем окружении президента Владимира Зеленского. Там назвали это давлением и попыткой уничтожить независимые институты.

Очевидно, вопрос существования и независимости НАБУ и САП поставят на уровень угроз нацбезопасности. Возможно это станет вопросом СНБО и власть попытается инициировать законодательные изменения, направленные или на полное уничтожение антикоррупционных институтов, или превращение их в сателлитов Банковой, 
говорится в сообщении.

11:48, 22 июля

Нардеп Железняк прокомментировал обыски

"Это достаточно логичное продолжение полной ликвидации того, что наши любимые анонимные телеграмм-каналы называют "внешним влиянием", а по факту любой независимости правоохранительных органов", – сказал народный депутат от Голоса Ярослав Железняк в комментарии "Радио Свобода".

В то же время депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк видит в истории с обысками в НАБУ не заговор, а желание искоренить тех, кто "занимается сотрудничеством со страной-врагом", об этом она заявила в эфире программы "Свобода.Live".

 

11:42, 22 июля

НАБУ сообщило о подозрении высокопоставленному чиновнику СБУ

По данным следствия, высокопоставленный чиновник СБУ вместе с сообщниками требовал 300 тысяч долларов США у лица, которую оперативно сопровождал по делу об организации незаконной переправки за границу военнообязанных.

За вознаграждение он обещал уничтожить часть материалов дела и раскрыть уже установленные факты. Зато в случае отказа угрожал принять меры для привлечения лица к уголовной ответственности по более строгим статьям.

09:49, 22 июля

Одного из руководителей детективов НАБУ задержали

СБУ и Офис генпрокурора задержали Руслана Магамедрасулова по подозрению в ведении бизнеса с Россией. Он якобы выступал посредником в продаже партий технической конопли своего отца в Дагестан. Продолжается проверка его возможных контактов со спецслужбами в России.

По материалам дела, этот чиновник с дислокацией в городе Днепр координирует деятельность Бюро в прифронтовых областях Украины (Днепропетровская и Запорожская), при этом имеет контакты с представителями страны-агрессора и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с Россией,
– указали в СБУ.

21:48, 21 июля

В ЕС и G7 "серьезно обеспокоены" из-за следственных действий в отношении НАБУ

Послы G7 отметили, что внимательно следят за расследованием в отношении нескольких сотрудников НАБУ по подозрению в преступлениях.

Мы встретились сегодня с НАБУ, имеем серьезные опасения и намерены обсудить эти события с руководством правительства,
– говорится в заявлении.

Дипломаты напомнили, что поддерживают "прозрачность, независимые институты и надлежащее управление" и ценят отношения в Украине "для совместной борьбы с коррупцией".

Госпожа посол ЕС в Украине Катарина Матернова. Она написала, что Украина достигла значительного прогресса в проведении реформ – особенно во время войны.

20:20, 21 июля

СБУ и ОГП задержали "крота" ФСБ в НАБУ

В СБУ рассказали, что в Киеве был задержан сотрудник Центрального аппарата НАБУ, который работает в элитном, закрытом подразделении "Д-2" и шпионил для российской спецслужбы.

Как установило расследование, подрывную деятельность агента координировал предатель Дмитрий Иванцов – заместитель руководителя охраны Януковича, который в феврале 2014 года помогал президенту-беглецу перебраться в Россию, а сам остался в Крыму и вступил в ряды оккупантов и был завербован ФСБ,
– говорится в сообщении.
 

15:59, 21 июля

Трем детективам НАБУ сообщили о подозрениях в ДТП

ГБР сообщило о подозрениях трем сотрудникам НАБУ, которые несколько лет назад совершили ДТП с пострадавшими. По меньшей мере для двух детективов правоохранители будут ходатайствовать о содержании под стражей. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

В ответ структура заявила, что правоохранители сделали все, что от них требовали. Там заявили, что сотрудники не использовали служебное положение в свою пользу, не пытались избежать ответственности.

14:41, 21 июля

СБУ начала комплексную проверку по соблюдению гостайны в САП

СБУ начала комплексную проверку соблюдения законодательства о государственной тайне в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Сотрудники СБУ говорят, что не знакомились с содержанием документов, имеющих соответствующие грифы.
 

12:22, 21 июля

Нардеп от ОПЗЖ Федор Христенко влиял на деятельность НАБУ

После начала полномасштабного вторжения Христенко сбежал из Украины за границу и продолжает оказывать влияние на Национальное антикоррупционное бюро Украины, находясь в тесных отношениях с частью его руководителей, в частности с Русланом Магамедрасуловим.
 

11:44, 21 июля

НАБУ заявило о беспрецедентном вмешательстве

В НАБУ заявили, что следственные действия осуществлялись без судебных постановлений, а в некоторых случаях – с применением физической силы к детективам, которые не оказывали сопротивления. По официальной информации НАБУ, обыски касаются не менее 15 работников Бюро.

Формальным основанием для таких действий правоохранители указывают участие в ДТП. В то же время некоторым сотрудникам инкриминируют якобы связи со страной-агрессором. В НАБУ отмечают: эти обстоятельства не связаны между собой и не являются основанием для масштабного вмешательства в работу учреждения.

10:38, 21 июля

НАБУ подтвердило обыски

В НАБУ подтвердили, что у их сотрудников работниками СБУ и Офиса генпрокурора проводят следственные действия. В Бюро отметили, что они происходят без постановлений суда. Там добавили, что выясняют все обстоятельства.
 

08:07, 21 июля

СБУ и ОГП проводят обыски у детективов НАБУ

Источники 24 Канала, сообщили, что СБУ и ОГП проводят обыски в разных регионах Украины. Целью является нейтрализация российского влияния на НАБУ. Детективам Национального антикоррупционного бюро инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с Россией, коррупционные действия в интересах олигархов и тому подобное.

По предварительной информации, зафиксированы факты неофициального влияния российских спецслужб на детективов НАБУ. Так, один из детективов передавал врагу секретные данные через окружение Януковича. Другой же – предал Украину и вел незаконную предпринимательскую деятельность с Россией. Его уже задержали.

 