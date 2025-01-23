Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины. В дальнейшем правоохранители проведут экспертизы и начнут расследование в рамках уголовных производств.

Смотрите также В полиции назвали главные причины аварийности в 2024 году

Сколько людей уже задержали за нарушения

В четверг сотрудники Нацполиции одновременно начали более 1000 обысков по делам нелегальной продажи и хранения оружия. Эта операция проводится, чтобы перекрыть каналы сбыта боеприпасов, оружия и взрывчатых веществ, которые не были оформлены, а также для изъятия таких опасных предметов.

По состоянию на 15:30 23 января полицейским удалось задержать 22 человека, которые нарушали правила хранения и продажи оружия. Организаторам и участникам нелегальных каналов сбыта грозит до семи лет тюрьмы.

Полицейские сообщили о подозрении уже 38 лицам в разных областях Украины. У них изъято тысячи патронов различного калибра, автоматы, гранаты, пулеметы и гранатометы.

Полиция проводит обыски для препятствования нелегальному сбыту оружия / Фото Национальной полиции Украины

Сообщается, что следственные действия и процесс изъятия оружия и боеприпасов продолжается.

Легализация оружия в Украине: что известно