Более 500 обысков одновременно: Нацполиция проводит операцию по выявлению незаконного оружия

В Украине продолжается общая операция по выявлению незаконного оружия у граждан. Более 500 обысков Национальная полиция проводит для борьбы с незаконным оборотом оружия и боеприпасов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение полицейских.

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Что известно об обысках для противодействия нелегальному сбыту оружия

Полицейские проводят отработки по всей стране. 13 июня продолжается масштабная спецоперация, во время которой правоохранители выявляют владельцев неоформленного оружия и боеприпасов. Владеть оружием сейчас могут только те, кто имеют соответствующие разрешения на него. Следовательно все, кто держит его дома без документов, являются нарушителями.

Одновременно продолжаются более 500 обысков. Выявление нелегального оружия у граждан проводится для повышения уровня безопасности в обществе, предотвращения преступлений, связанным с оружием и его незаконного оборота.

Национальная полиция проводит операцию во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора и другими органами. Детали обещают обнародовать после завершения всех следственных действий.

Нацполиция проводит обыски, чтобы выявить нелегальное оружие / Фото Национальной полиции Украины

Напомним, последний раз такие проверки у граждан полицейские проводили в январе. Тогда с целью перекрытия каналов сбыта и хранения трофейного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ одновременно проходило более 100 обысков.

За нелегальное обращение с оружием или его сбыт предусматривается уголовная ответственность в виде 7 лет тюрьмы.