Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення поліцейских.

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Що відомо про обшуки для протидії нелегальному збуту зброї

Поліцейські проводять відпрацювання по всій країні. 13 червня триває масштабна спецоперація, під час якої правоохоронці виявляють власників неоформленої зброї та боєприпасів. Володіти зброєю наразі можуть лише ті, хто мають відповідні дозволи на неї. А відтак всі, хто тримає її вдома без документів, є порушниками.

Одночасно тривають понад 500 обшуків. Виявлення нелегальної зброї в громадян проводиться задля підвищення рівня безпеки у суспільстві, запобігання злочинам, пов’язаним зі зброєю та її незаконному обігу.

Національна поліція проводить операцію у взаємодії з Офісом Генерального прокурора та іншими органами. Деталі обіцяють оприлюднити після завершення всіх слідчих дій.

Нацполіція проводить обшуки, аби виявити нелегальну зброю / Фото Національної поліції України

Нагадаємо, востаннє такі перевірки в громадян поліцейські проводили в січні. Тоді з метою перекриття каналів збуту та зберігання трофейної зброї, боєприпасів та вибухових речовин одночасно проходило більше ніж 100 обшуків.

За нелегальне поводження зі зброєю чи її збут передбачається кримінальна відповідальність у вигляді 7 років в'язниці.