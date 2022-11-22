Паша "Мерседес" и удар по пятой колонне: почему СБУ только сейчас взялась за агентов "русского мира"

В Украине уже десятки лет работают агенты влияния России. Филиал РПЦ под названием УПЦ МП особо не скрывает, что является настоящей пятой колонной Москвы. При этом украинские власти раньше закрывали на это глаза, но, похоже, терпение лопнуло на 9-й месяц вторжения России.

Служба безопасности Украины внезапно провела серию обысков сети УПЦ МП. В частности, утром 22 ноября правоохранители посетили Киево-Печерскую лавру и ее одиозного содержателя – Павла Лебедя (того самого фигуранта антикоррупционных расследований, известного как "Владыка Хамло" или "Паша-мерседес"). 24 канал вспоминает и анализирует "грешки" российского филиала РПЦ в Украине.

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За несколько дней до этого камера зафиксировала в Лавре обряд почитания оккупантов посредством исполнения музыкальной композиции со словами-заклятием "Колокол плывёт, плывёт над Россией, пробуждается Матушка – Русь".

Творческий путь владыки Павла / соцсети

Также СБУ провела обыск в помещениях Сарненской епархии УПЦ в Ровненской области. Как пишет BBC, разоблачено российское гнездо под руководством митрополита Анатолия (Гладкого). Интересно, что поводом к раскрытию секрета стал анонимный звонок неизвестного патриота в СБУ.

Перед этим в октябре 2022 года СБУ разоблачила в работе на оккупантов топ-менеджера УПЦ МП – руководителя винницкой епархии митрополита Ионафана (в миру – Анатолий Елецких).

Никто и не прятался

Разоблачение СБУ пророссийских (а большей частью – российских, ведь многие из них имеют российское гражданство) попов не должно удивлять. Единственный вопрос: почему так поздно реагирует государство на откровенно антиукраинскую деятельность?

Не секрет, что УПЦ МП действует в интересах Москвы уже много лет. Согласно доктрине "русского мира", религия является важной "скрепой", а филиал РПЦ в Украине имел всеобъемлющую поддержку россиян, как и руководства Украины во времена Кравчука и Кучмы, а при президентстве Януковича УПЦ МП вообще получила беспрецедентные преференции и максимально распространила свое влияние .

Благодаря этому в Украине были созданы настоящие очаги "русского мира". Ими стали Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская лавра. Последняя сыграла немаловажную роль в так называемой "русской весне" на Донбассе в 2014 году. На территории комплекса были убежища российских террористов, а саму Лавру Гиркин и его банда использовали как террористический хаб. Некоторые действовавшие в Лавре члены незаконных парамилитарных образований (так называемые "казаки") присоединились к российским террористам, как и некоторые сотрудники УПЦ МП на Донбассе.

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Летом Святогорская лавра стала ареной боев и частично была разрушена российскими снарядами и ракетами. Однако даже уничтожение уникальных храмов, убийство россиянами монахов и верующих не изменило убеждений наместника Арсения, который и в дальнейшем призывал поминать российского патриарха Кирилла (даже несмотря на формальный запрет синода самой УПЦ МП).

За время независимости Украины УПЦ МП активно продвигала "русский мир", доказательства этого также на поверхности – это публичные заявления попов, а также их активное участие в диверсиях и антиукраинской пропаганде и оправдании российской агрессии. Так, во время обысков у топ-менеджеров УПЦ МП – Гладкого и Елецких, обнаружили значительное количество антиукраинских пропагандистских материалов.

Что установило следствие Глава епархии подготовил пропагандистские листовки, в которых оправдывал вооруженную агрессию России и временную оккупацию восточных и южных районов Украины. Кроме того, в своих "агитках" он призвал к захвату государственной власти и нарушению границы Украины. Опубликованные серийным тиражом прокремлевские материалы митрополит хранил в подсобных помещениях церкви и планировал организовать раздачу местным жителям через канцелярию епархии.



Так СБУ отчиталось о разоблачении агента россиян г-на Елецких и намекнуло, что он "наработал" сразу на 3-4 статьи. Самого имени агента СБУ не называет, в материалах пресс-службы он проходит как "митрополит в Винницкой области".

Каков статус УПЦ МП в Украине

В Украине идет раскол в православии. Его причиной являются не церковные догматы и споры вокруг "филиокве". Это давний конфликт, в котором переплелись меркантильные интересы иерархов, политиков и гордыня.

С получением Украиной Независимости не была создана отдельная украинская православная церковь, которая бы объединила всех православных. Они десятки лет были разделены между неканонической УПЦ КП и филиалом РПЦ, называющей себя УПЦ МП.

Ситуация должна была измениться в 2019 году, когда Украина получила Томос об автокефалии и была создана Православная церковь Украины. Новый институт должен был стать единственной поместной церковью в государстве, однако для УПЦ МП и УПЦ КП это означало потерю влияния.

Я очень четко сказал Патриарху Варфоломею: если какой-нибудь документ будет предоставлен, даже самый бессодержательный, где никакой конкретики не будет, то у нас в стране начнется гражданская война. Она будет, когда за храмы, принадлежащие канонической церкви, начнутся бои. Эти бандиты, которые делали это в течение последних четырех лет. Только теперь они будут считать, что имеют на это законные основания. За последние годы захвачено более 50 наших храмов. Вот только вы называете этих людей "активистами", а я считаю их бандитами. Я не знаю, буду ли что-то организовывать, но я точно буду защищать нашу святыню. Киевская Свято-Успенская Лавра. Сам, лично встану защищать,

– кричал православный олигарх Вадим Новинский.

По церковным законам, с появлением ПЦУ необходимость в других параллельных церковных структурах отпадала – все они должны были либо самоликвидироваться, либо официально объявить себя филиалом другой поместной церкви, либо объединиться под рукой главы ПЦУ митрополита Эпифания. Делать так никто не захотел и все сделали вид, что так и надо.

Почему не вмешалась власть

В Украине церковь отделена от государства, однако, это действует достаточно однобоко. Это означает, что церковь получает от государства различные бонусы, подарки и преференции (например, лавры принадлежат государству, которое сдает их УПЦ МП в символическую аренду). Однако, при этом власть формально не может влиять на деятельность церкви.

Фактически это означало разрешение на коррупцию и политический иммунитет. Его обеспечивают неписаные правила, связи и широкая сеть влиятельных клиентов – депутатов, олигархов, серых кардиналов, прокуроров и генералов, которые даже в 21 веке верят в магические способности попов, выдающих себя за посредников между верующими и богом.

Обыск у митрополита Ионафана доказал факт его работы на оккупантов / фото – СБУ



Обыск у митрополита Ионафана / фото СБУ

Войну УПЦ МП встретила как непрозрачная, токсичная и тотально коррумпированная организация.

Эта схема зарождалась в 90-е, а в 2000-е сформировалась окончательно. Она отлично работала тогда, когда УПЦ МП и украинские власти работали в унисон, то есть в интересах России, но начала давать сбои, когда Украина попыталась вырваться из объятий Москвы. Здесь сразу включились механизмы "самоуправляемости", а когда этого было мало – помогли влиятельные олигархи и титушки-уголовники.

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Притворный разрыв и нокдаун от СБУ

С началом российского вторжения УПЦ МП с опозданием, но все же объявила о формальном разрыве с РПЦ. В то время, когда глава РПЦ патриарх Кирилл открыто призвал и призывает к геноциду украинцев и благословляет оккупантов, сотрудники УПЦ МП фактически умыли руки. При этом руководитель УПЦ МП (Березовский) и его консильери митрополит Антоний (Паканич) до сих пор остаются членами Священного Синода РПЦ.

Украинская сторона давно воюет с русской православной церковью. Я бы сказал, что это можно рассматривать как очередное звено в цепи этих военных действий против русского православия,

– пожаловался пресс-секретарь Путина Песков 22 ноября и признал, что никакого разрыва между УПЦ МП и россиянами не было.

Искренность экзархов, конечно, была притворной и имела целью оправдание перед украинскими светскими властями. Следует понимать, что, несмотря на весь негатив, УПЦ МП сохраняет влияние на миллионы верующих, многие из которых в настоящее время воюют против России в рядах ВСУ. Также настоящими патриотами являются немало простых священников, которые до сих пор принадлежат к УПЦ МП. Кстати, с начала вторжения процесс перехода общин от УПЦ МП к ПЦУ активизировался – верующие, которые раньше не очень вникали в детали, наконец пересилили себя и "разложили все яйца в нужные корзины".

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Решение майского собора УПЦ МП на время очертило перемирие между этим филиалом РПЦ и светской властью, однако, лояльности попов не дождались. Новые диверсии пророссийских сил, с топ-менеджерами УПЦ МП во главе, этот шаткий баланс разрушили.

Так, светская власть сейчас не может просто выдать приказ о запрете УПЦ МП и не подвергнуться потом многочисленным юридическим разборкам. Однако, похоже, где-то во властных кабинетах были взвешены все риски и принято решение наконец-то уничтожить это ядовитое гнездо "русского мира".

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