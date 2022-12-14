СБУ завершила обыски Московского патриархата в 9 областях: фото скандальных находок

Завершились обыски на объектах УПЦ МП в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях. Уже традиционно СБУ нашла огромное количество пропагандистской символики.

В ходе обысков СБУ обнаружила в епархиях российские паспорта, склады пропагандистской литературы и пропуска оккупантов. Кроме того, специалисты нашли георгиевские ленты, символику запрещенной партии ОПЗЖ и "методички" Кирилла по поводу распространения вражеской пропаганды через верующих.

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Какую запретную символику нашли на Херсонщине

В ходе осмотра церковных помещений в поселке Чернобаевка Херсонской области сотрудники СБУ обнаружили бланки пропусков в оккупационные органы России.

Служба безопасности также наткнулась на целые склады с прокремлевской литературой. В этих изданиях представители России отрицают существование украинского народа, его языка и культуры, а также подвергают сомнению украинскую государственность.

Что обнаружили на Ровенщине и Закарпатье

На территории церквей в Закарпатской области находилось знамя так называемой "Республики Подкарпатская Русь" с текстом гимна "подкарпатских русинов". Также установлено, что местный священник в проповедях называл "безбожниками-сатанистами" людей, празднующих Рождество 25 декабря.

На территории одного из монастырей Ровенщины разоблачили послушника с российским паспортом и контактами в России. А в Роменской епархии обнаружена клирика с партбилетом Коммунистической партии бывшего СССР.

Результаты обысков храмов УПЦ МП / Фото СБУ

Какая ситуация во Львовской области

На территории Львовской епархии УПЦ МП обнаружили антиукраинскую литературу российского издательства, которая нивелирует духовное значение украинской церкви и пропагандирует межконфессиональную рознь.

В рабочих кабинетах и личных вещах попов епархии нашли:

фото документа о содействии мобилизации русских людей;

скрин переписки с обвинением натовцев в войне в Украине;

паспорт гражданина Украины, физически уже несколько лет не находящийся на территории епархии (его судьба неизвестна) и его расписки о возврате долговых обязательств.

Все изъятые материалы направили на экспертизу. По этим фактам возбуждены уголовные производства.

Сейчас СБУ проверяет его возможную причастность к разведывательно-подрывной деятельности в пользу спецслужб страны-агрессора.

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