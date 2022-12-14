СБУ завершила обыски Московского патриархата в 9 областях: фото скандальных находок
Источник:СБУ
Завершились обыски на объектах УПЦ МП в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях. Уже традиционно СБУ нашла огромное количество пропагандистской символики.
В ходе обысков СБУ обнаружила в епархиях российские паспорта, склады пропагандистской литературы и пропуска оккупантов. Кроме того, специалисты нашли георгиевские ленты, символику запрещенной партии ОПЗЖ и "методички" Кирилла по поводу распространения вражеской пропаганды через верующих.
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Какую запретную символику нашли на Херсонщине
В ходе осмотра церковных помещений в поселке Чернобаевка Херсонской области сотрудники СБУ обнаружили бланки пропусков в оккупационные органы России.
Служба безопасности также наткнулась на целые склады с прокремлевской литературой. В этих изданиях представители России отрицают существование украинского народа, его языка и культуры, а также подвергают сомнению украинскую государственность.
Что обнаружили на Ровенщине и Закарпатье
На территории церквей в Закарпатской области находилось знамя так называемой "Республики Подкарпатская Русь" с текстом гимна "подкарпатских русинов". Также установлено, что местный священник в проповедях называл "безбожниками-сатанистами" людей, празднующих Рождество 25 декабря.
На территории одного из монастырей Ровенщины разоблачили послушника с российским паспортом и контактами в России. А в Роменской епархии обнаружена клирика с партбилетом Коммунистической партии бывшего СССР.
Результаты обысков храмов УПЦ МП / Фото СБУ
Какая ситуация во Львовской области
На территории Львовской епархии УПЦ МП обнаружили антиукраинскую литературу российского издательства, которая нивелирует духовное значение украинской церкви и пропагандирует межконфессиональную рознь.
В рабочих кабинетах и личных вещах попов епархии нашли:
- фото документа о содействии мобилизации русских людей;
- скрин переписки с обвинением натовцев в войне в Украине;
- паспорт гражданина Украины, физически уже несколько лет не находящийся на территории епархии (его судьба неизвестна) и его расписки о возврате долговых обязательств.
Все изъятые материалы направили на экспертизу. По этим фактам возбуждены уголовные производства.
Сейчас СБУ проверяет его возможную причастность к разведывательно-подрывной деятельности в пользу спецслужб страны-агрессора.
СБУ обыскивает московские храмы: главное
- Служба безопасности Украины наведалась в гости в храмы УПЦ МП сразу в девяти областях. Контрразведочные мероприятия проводились на объектах УПЦ МП в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях.
- Также СБУ провела обыски на объектах Харьковской епархии УПЦ МП – там обнаружили сотни тысяч наличными в разной валюте, русскую литературу и сухпайки кафиров.
- 7 декабря СБУ побывали на объектах УПЦ МП в трех областях Украины: Черкасской, Волынской и Херсонской.
- А 25 ноября в Черновицко-Буковинская епархия УПЦ МП. Там нашли документы, свидетельствующие о российском гражданстве некоторых руководителей епархиальных структур.
- Во время обысков Киево-Печерской лавры 22 ноября тоже нашли пророссийскую литературу. Кроме того, СБУ обнаружила более 2 миллионов гривен, 100 тысяч долларов и несколько тысяч российских рублей.