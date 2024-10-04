Деньги были в каждом углу: в ГБР показали обыски у руководительницы МСЭК и ее сына в Хмельницкой области

Работники ГБР в Хмельницкой области разоблачили руководительницу МСЭК и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов в разных валютах.

Чиновница также пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полмиллиона долларов через окно. Шокирующие фото, сделаны во время обысков, показали в Государственном бюро расследований.

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Правоохранители показали кадры обысков

Только в рабочем кабинете руководительницы МСЭК обнаружили 100 тысяч долларов, а также ряд поддельных медицинских документов, списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами.

Однако на этом богатства чиновницы только начинались. Уже у нее дома работники ГБР нашли почти 5 миллионов 244 тысяч долларов, 300 тысяч евро, более 5 миллионов гривен, брендовые украшения и драгоценности.

В ГБР рассказали, что правоохранители находили деньги в квартире практически в каждом уголке – в шкафах, ящиках, нишах.

На одном из кадров, которые показали правоохранители, также можно увидеть кровать, буквально засыпанную пачками долларов.

К слову, ранее в открытых источниках удалось установить имя фигурантки дела о незаконном обогащении 6 миллионов долларов. Ею может оказаться Крупа Татьяна Васильевна