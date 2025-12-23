Килограммы золота, 18 люксовых часов и не только: что нашли в вилле Пискуна во Франции, – СМИ

ГБР провело обыски в вилле бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна, расположенной во Франции. Правоохранители обнаружили у экс-чиновника десятки тысяч евро, килограммы золота и люксовые часы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ZN.UA. Соответствующую информацию изданию предоставили осведомленные источники.

Что обнаружили на вилле Пискуна во Франции?

Собеседник ZN.UA в правоохранительных органах сообщил, что во время обыска во французской вилле Святослава Пискуна было изъято 90 тысяч евро, 3 килограмма золота и 18 часов элитных марок на сумму более 1 миллиона евро.

По информации источника, Пискун не смог подтвердить законное происхождение наличных, предоставить банковские документы на покупку золотых слитков, а также таможенные бумаги по ввозу во Францию дорогих часов. Из-за этого его задержала французская полиция.

Правоохранители открыли уголовное производство по подозрению в легализации средств, добытых преступным путем, и сейчас решают вопрос об объявлении подозрения.

В то же время, по словам людей из окружения бывшего генпрокурора, его уже отпустили, однако расследование продолжается.

Почему у Пискуна проводили обыски?