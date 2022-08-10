После обысков у Трампа конгрессмен-республиканец заявил, что ФБР изъяло его мобильный телефон

В США продолжается расследование по поводу Дональда Трампа и его возможных попыток заблокировать сертификацию результатов выборов 2020 года. На этот раз ФБР посетило конгрессмена-республиканца Скотта Перри.

По словам лица, знакомого с этим вопросом, проверяются действия Министерства юстиции. В частности, бывшего высокопоставленного работника министерства Джеффри Кларка и других лиц.

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Перри тесно связан с Кларком

Республиканец Скотт Перри 9 августа заявил, что ФБР изъяло его мобильный телефон.

"Сегодня утром, когда я путешествовал с моей семьей, ко мне пришли 3 агента ФБР и забрали мой мобильный телефон", – отметил он.

Перри тесно связан с Кларком, попавшим под пристальное внимание федеральных следователей за его участие в попытках отменить выборы 2020 года. В начале лета правоохранители обыскали дом Кларка. А также бывшего адвоката Трампа Джона Истмэна.

Истмен, Кларк и Перри не были обвинены ни в каких преступлениях

Лицо, знакомое с расследованием, сообщило, что телефон Перри был сфотографирован и возвращен владельцу. По его словам, в ордере на обыск было указано, что федеральные органы власти должны обратиться в федеральный суд для получения ордера на доступ к содержимому.

Истмен, Кларк и Перри не были обвинены ни в каких преступлениях. Поэтому непонятно почему проверяются именно эти лица. Ведь расследуется только правонарушение работников Министерства юстиции. А таков был только Кларк.

Но несколько источников, знакомых с расследованием, сообщают, что другие прокуроры, работающие в Министерстве юстиции округа Колумбия, занимаются уголовными расследованиями, связанными с Истмэном и Кларком.

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