СБУ взялась за российских агентов в УПЦ МП: какие перспективы и к чему может прибегнуть Кремль

СБУ начала массовые обыски в церквях и зданиях, принадлежащих УПЦ МП. Правоохранители собирают доказательную базу, свидетельствующую о работе российских агентов.

Главное, что бы это не было точечно. Важна системность процесса – по всей церковной отрасли. Об этом 24 каналу сказал экс-сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

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Необходима мощная доказательная база

По словам Ступака, сейчас происходят следственные действия, затем будут сведены все материалы, полученные по Украине, проанализированы, где есть перспектива направления уголовного производства в суд и так далее. Ведь бывают такие ситуации, подчеркивает эксперт, когда 50 на 50. А согласно действующему законодательству, все сомнения трактуются в пользу подозреваемого.

Известно, что Буковина, Закарпатье, Ровенщина – очень проблемные регионы, где агентура в рясах очень активно действует. Ступак отмечает, что СБУ действует в соответствии с правовой процедурой:

уголовное производство, которое открывается по определенным статьям;

следователь, имеющий первичные материалы;

прокурор, наблюдающий за этим делом;

судья, дающий разрешение на обыск.

Прежде всего, нужно собрать определенные материалы: прослушивание, видеонаблюдение, фотодоказательства, которые могут свидетельствовать, к примеру, о сокрытии диверсантов. В таком случае судья может предоставить разрешение на проведение следственных действий.

Есть правовая процедура. Мы не можем набегом забежать, или как в России – "нагнуть" судью, чтобы он что-нибудь подписал. Это ведь не наши методы,

– акцентирует эксперт Украинского института будущего.

Затем все материалы будут переданы руководству государства для принятия окончательного решения по запрету УПЦ МП.

"Если будет достаточно доказательств того, что работа российской агентуры в церкви была системной, то есть это не единичные случаи, тогда будет задаваться вопрос о полном запрете этой церкви, – пояснил бывший сотрудник СБУ.

В таком случае у президента будет полное моральное право на запрет. Если будет давление со стороны Запада, он сможет предъявить всем дипломатам и политикам эти материалы, чтобы не было оснований обвинять наше государство в том, что мы нарушаем конфессиональные права определенной части граждан.

Россия может организовать протесты

Как отмечает Ступак, учитывая, что россияне крайне возмущены этой темой, они могут инспирировать за рубежом, проплатить определенные политические и общественные организации, лидеров мнений, чтобы они выступали и осуждали Украину.

Это будет классическая тактика работы русских спецслужб, русского Кремля. Кремль – это и есть спецслужбы, в сущности. Там все через одного бывшие сотрудники ФСБ или КГБ. Такую историю нужно продумывать и прогнозировать, чтобы не было потом: "Ой, а мы не можем предоставить доказательства". Все должно быть уже готово,

– отмечает Ступак.

Теоретически, добавляет он, россияне могут устроить провокации с акциями и в Украине, однако у нас сейчас военное время, и все подобные массовые мероприятия – запрещены.

"Если они будут собираться, их будут моментально останавливать. Они даже из автопарка не успеют уехать", – подытожил Иван Ступак.

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