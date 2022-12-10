СБУ "зачистит" эту систему, – военный ВСУ об обысках в УПЦ МП

СБУ фактически ежедневно проводит обыски на территориях храмов и монастырей УПЦ МП. Каждый раз там находят "интересные" вещи, поэтому пора зачистить эту вражескую агентурную систему окончательно.

Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов. Ранее сообщалось о том, что СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в храмах УПЦ МП в Харькове.

Важно Еще на шаг ближе к запрету Московского патриархата: поддержали важные законопроекты

РПЦ не бросит тему УПЦ МП

Сазонов отметил, что РПК не оставит тему УПЦ МП, ведь отсюда у нее были доходы. В России православие уже не является основной религией, а там уже большие позиции ислам. А вот УПЦ МП – это не тот случай, когда РПЦ должна была финансировать организацию. Это тот случай, когда организация финансировала РПЦ.

В действительности, в закон я очень не верю. У нас был томос, а для разбирающихся в религии – это очень важный момент. УПЦ МП можно запретить, но завтра она будет работать под другой вывеской,

– заметил военнослужащий ВСУ.

Он добавил, что народ, как привык ходить в этот храм неподалеку от дома, так и продолжает ходить, какая бы там вывеска ни была и в пределах ли он закона, или нет, с томосом, без томоса. Люди привыкли туда ходить святить куличи и слушать батюшку.

"Поэтому я доверяю СБУ, которая "зачистит" эту систему, которая 30 лет пользовалась неприкосновенностью. Государство привыкло с ней дружить, и оно себя чувствует уже настолько безнаказанным. СБУ уже месяц или два проводят обыски, задерживают, находят русскую литературу, документы, награды от минобороны России, непонятных россиян на территории храмов и монастырей. А они до сих пор даже не избавились от доказательств", - подчеркнул политолог.

Сазонов об обысках в УПЦ МП: последние новости

УПЦ МП привыкла быть под "крышей"

По его словам, представители УПЦ МП за 30 лет привыкли, что с ними ничего не может произойти. Они под крышей Москвы, они дружат с президентами, с областными руководителями, начальниками, спецслужбами, прокуратурами, судами. Они не могут принять новую реальность.

Им говорят: "У вас обыски, вас отдадут под суд", а они говорят: "Нас под суд отдать невозможно". Они привыкли, что под "крышей" власти всегда себя отлично чувствуют,

– подчеркнул Сазонов.

УПЦ МП: последние новости