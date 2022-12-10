Про це 24 каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. Раніше повідомлялось про те, що СБУ проводить контррозвідувальні заходи у храмах УПЦ МП у Харкові.
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РПЦ не кине тему УПЦ МП
Сазонов зазначив, що РПК не залишить тему УПЦ МП, адже звідси вона мала доходи. У Росії православ'я вже не є основною релігією, а там уже більші позиції має іслам. А ось УПЦ МП – це не той випадок, коли РПЦ мусила фінансувати організацію. Це той випадок, коли організація фінансувала РПЦ.
Насправді, в закон я дуже не вірю. У нас був томос, а для тих, хто розбирається в релігії – це дуже важливий момент. УПЦ МП можна заборонити, але завтра вона працюватиме під іншою вивіскою,
– зауважив військовослужбовець ЗСУ.
Він додав, що народі, як звик ходити в цей храм неподалік дому, так і продовжує ходити, яка б там вивіска не була й чи в межах він закону, чи ні, з томосом, без томоса. Люди звикли туди ходити святити пасочки і слухати батюшку.
"Тому я довіряю СБУ, яка "зачистить" цю систему, що 30 років користувалась недоторканістю. Держава звикла з нею дружити, й вона себе відчуває вже настільки безкарною. СБУ вже місяць чи два проводять обшуки, затримують, знаходять російську літературу, документи, нагороди від міноборони Росії, незрозумілих росіян на території храмів і монастирів. А вони досі навіть не позбулись доказів", – наголосив політолог.
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УПЦ МП звикла бути під "дахом"
За його словами, представники УПЦ МП за 30 років звикли, що з ними нічого не може статись. Вони під "дахом" Москви, вони дружать з президентами, з обласними керівниками, начальниками, спецслужбами, прокуратурами, судами. Вони нині не можуть прийняти нову реальність.
Їм кажуть: "У вас обшуки, вас віддадуть під суд", а вони говорять: "Нас під суд віддати неможливо". Вони звикли, що під "дахом" влади завжди себе відмінно відчувають,
– підкреслив Сазонов.
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- Служба безпеки України завершила контррозвідувальні заходи на об'єктах Московського патріархату у Київській та Херсонській областях. Там виявили підозрілих осіб, незареєстровану зброю і російські агітки.
- Вже кілька тижнів Служба безпеки України проводить обшуки в УПЦ МП. Крім того, деяких священнослужителів внесли до "санкційного списку РНБО".
- Працівники СБУ повідомили про підозру ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ МП. Пояснили, що чоловік здійснював антиукраїнську діяльність.