Про це 24 каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. Раніше повідомлялось про те, що СБУ проводить контррозвідувальні заходи у храмах УПЦ МП у Харкові.

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РПЦ не кине тему УПЦ МП

Сазонов зазначив, що РПК не залишить тему УПЦ МП, адже звідси вона мала доходи. У Росії православ'я вже не є основною релігією, а там уже більші позиції має іслам. А ось УПЦ МП – це не той випадок, коли РПЦ мусила фінансувати організацію. Це той випадок, коли організація фінансувала РПЦ.

Насправді, в закон я дуже не вірю. У нас був томос, а для тих, хто розбирається в релігії – це дуже важливий момент. УПЦ МП можна заборонити, але завтра вона працюватиме під іншою вивіскою,

– зауважив військовослужбовець ЗСУ.

Він додав, що народі, як звик ходити в цей храм неподалік дому, так і продовжує ходити, яка б там вивіска не була й чи в межах він закону, чи ні, з томосом, без томоса. Люди звикли туди ходити святити пасочки і слухати батюшку.

"Тому я довіряю СБУ, яка "зачистить" цю систему, що 30 років користувалась недоторканістю. Держава звикла з нею дружити, й вона себе відчуває вже настільки безкарною. СБУ вже місяць чи два проводять обшуки, затримують, знаходять російську літературу, документи, нагороди від міноборони Росії, незрозумілих росіян на території храмів і монастирів. А вони досі навіть не позбулись доказів", – наголосив політолог.

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УПЦ МП звикла бути під "дахом"

За його словами, представники УПЦ МП за 30 років звикли, що з ними нічого не може статись. Вони під "дахом" Москви, вони дружать з президентами, з обласними керівниками, начальниками, спецслужбами, прокуратурами, судами. Вони нині не можуть прийняти нову реальність.

Їм кажуть: "У вас обшуки, вас віддадуть під суд", а вони говорять: "Нас під суд віддати неможливо". Вони звикли, що під "дахом" влади завжди себе відмінно відчувають,

– підкреслив Сазонов.

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