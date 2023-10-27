ГБР проводит обыски в Киевтеплоэнерго: какая причина

Государственное бюро расследований пришло с обысками в помещение Киевской ТЭЦ. Она находится в управлении Киевтеплоэнерго.

Киевская городская госадминистрация сообщила, что следователи ГБР пытались зайти на энергетические объекты и производили видеосъемку. 24 Канал пытается связаться с ГБР, чтобы уточнить причину обысков.

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В КГГА сообщили, что дело якобы не касается деятельности Киевтеплоэнерго, а постановление на проведение обыска не включает адреса физического местонахождения энергетических объектов.

Следователи пытаются зайти непосредственно на режимные энергетические объекты, доступ к которым законодательно ограничен в условиях военного положения. К тому же, работники бюро осуществляют видеосъемку на энергетических объектах, грубо нарушая нормы безопасности, ведь сейчас энергетическая инфраструктура является главной мишенью врага,

– говорят в КГГА.

Вероятно, обыски из-за хищения

В ГБР ситуацию пока не прокомментировали. В то же время РБК со ссылкой на свои источники пишет, что они связаны с хищением денежных средств.

"Сегодняшние обыски в помещениях столичных ТЭЦ связаны с хищением денег, выделенных на ремонт поврежденного обстрелами оборудования", – цитирует издание собеседника.

В то же время другие подробности не указывают.

В ДБР подтвердили обыски

Обновление. Государственное бюро расследований подтвердило обыски в административных зданиях столичных ТЭЦ. Там отметили, что следственные действия проводятся в рамках расследования дела о злоупотреблении должностных лиц при ремонте энергетического оборудования.

Работники ДБР проводят обыски в административных зданиях столичных теплоэлектроцентралей по факту хищения денег при ремонте энергетического оборудования, разрушенного обстрелами,

– говорится в сообщении бюро.

В ДБР отметили, что следственные действия проводятся со строгим соблюдением рекомендаций служб, обеспечивающих безопасность стратегических объектов.

"В частности, проверяют информацию о выводе выделенных на ремонт денег на счета предприятия с признаками фиктивности для последующего обналичивания и присвоения", – добавили в ведомстве.

Также, по информации ДБР, проверяют информацию, что сами работы согласно заключенным в 2022 году договорам фактически не были выполнены.

ДБР также подчеркнули, что во время следственных действий видеозапись внешнего вида объектов критической инфраструктуры не осуществляется, посторонние лица в проведении обысков не участвуют.

Одновременно следственные действия проводятся в подрядной организации, выполнявшей работы.

В "Киевтеплоэнерго" говорят, что готовы сотрудничать

В "Киевтеплоэнерго" назвали обыски такими, что "создают угрозу для нарушения технологического процесса выработки электроэнергии и тепла". Вместе с тем заявили о "готовности сотрудничать со следователями и предоставлять всю необходимую информацию".

"Вмешательство в работу оперативного персонала может привести к непредсказуемым последствиям", – говорилось в заявлении предприятия.

Там добавили, что в период отопительного сезона Киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 обеспечивают около 50% теплоснабжения столицы и поставляют электроэнергию в объединенную энергосистему Украины.