В парламенте Молдовы провели обыски: СМИ назвали причину

В парламенте Молдовы провели обыски. Официально их причину не назвали, однако источники СМИ написали, что расследование ведут по делу о шпионаже.

Информацию об обысках подтвердила журналистам пресс-секретарь Службы информации и безопасности (СИБ) Даниэла Минзат. О каком уголовном деле говорится, она не уточнила.

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Что известно об обысках в парламенте Молдовы

В Кишиневе Служба информации и безопасности (СИБ) Молдовы вместе с прокуратурой по борьбе с организованной преступностью (PCCOCS) провели обыски в здании парламента Молдовы,

– рассказали журналисты со ссылкой на пресс-секретаря.

Даниэла Минзат не объяснила из-за какого дела происходят обыски. Однако, по данным источников издания, говорится о расследовании дела о шпионаже в отношении главы юридического департамента парламента Молдовы Йона Креанге.

Собеседники заявили, что молдавского чиновника поймали на месте преступления – когда он передавал информацию сотрудникам посольства России в Кишиневе.

Издание NewsMaker, ссылаясь на источники, заявило, что обыски связаны с расследованием дела о государственной измене.

Кстати, в начале июня журналисты написали, что бывший глава генштаба Молдовы Игорь Горган мог работать на российское ГРУ в течение последних 20 лет. В частности, он мог быть информатором главного разведывательного управления России.