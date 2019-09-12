Обыски в квартире Гонтаревой: что известно о недвижимости экс-главы Нацбанка
Пока Валерия Гонтарева восстанавливается после ДТП в Лондоне, правоохранители обыскивают ее квартиру в центре Киева. Что известно о жилье экс-главы НБУ в Украине, читайте далее.
12 сентября Гонтарева заявила, что по месту ее прописки в квартире на улице Большой Васильковской в Киеве проводят обыск. Хотя в этом доме она уже год как не проживает.
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Какую недвижимость декларирует Гонтарева в Украине?
В декларации за 2018-й год Валерия Гонтарева указала несколько квартир в Киеве, правда, все они задекларированы на ее сыновей.
Столичной квартирой на 113 квадратов владеет ее младший сын Никита, еще две – площадью 55,7 и 41,3 квадрата записаны на ее старшего сына Антона.
Антон Гонтарев также владеет земельным участком и домом более 230 квадратов в селе Севериновка Макаровского района под Киевом.
Дом, записан на Антона Гонтарева, в Севериновке
Муж экс-главу НБУ Олег Гонтарев декларирует просторный жилой дом площадью 316 квадратных метров и земельный участок 25 соток в Гореничах под Киевом.
СМИ писали, что это дом в японском стиле, в сети даже появилось несколько фотографий изнутри.
Интерьер дома семьи Валерии Гонтаревой в Гореничах: фото
В 2015-м Валерия Гонтарева проводила журналистам экскурсию по дому ее семьи в Ирпене.
Как выглядел дом Гонтеревої в Ирпене в 2015 году: смотрите фото
От октября 2018 года ексочільниця НБУ живет в Лондоне, где работает в Институте международных отношений Лондонской школы экономики.
30 августа стало известно, что в центре британской столицы ее сбил автомобиль.