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      Обыски в квартире Гонтаревой: что известно о недвижимости экс-главы Нацбанка

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      Что известно о недвижимости семьи Валерии Гонтаревой в Украине
      Что известно о недвижимости семьи Валерии Гонтаревой в Украине / Коллаж 24 канала

      Пока Валерия Гонтарева восстанавливается после ДТП в Лондоне, правоохранители обыскивают ее квартиру в центре Киева. Что известно о жилье экс-главы НБУ в Украине, читайте далее.

      12 сентября Гонтарева заявила, что по месту ее прописки в квартире на улице Большой Васильковской в Киеве проводят обыск. Хотя в этом доме она уже год как не проживает.

      К теме: Авто невестки Гонтаревой сожгли в Киеве: фото, видео

      Какую недвижимость декларирует Гонтарева в Украине?

      В декларации за 2018-й год Валерия Гонтарева указала несколько квартир в Киеве, правда, все они задекларированы на ее сыновей.

      Столичной квартирой на 113 квадратов владеет ее младший сын Никита, еще две – площадью 55,7 и 41,3 квадрата записаны на ее старшего сына Антона.

      Антон Гонтарев также владеет земельным участком и домом более 230 квадратов в селе Севериновка Макаровского района под Киевом.

      Гонтарева дім Северинівка
      Дом, записан на Антона Гонтарева, в Севериновке

      Муж экс-главу НБУ Олег Гонтарев декларирует просторный жилой дом площадью 316 квадратных метров и земельный участок 25 соток в Гореничах под Киевом.

      СМИ писали, что это дом в японском стиле, в сети даже появилось несколько фотографий изнутри.

      Интерьер дома семьи Валерии Гонтаревой в Гореничах: фото

       

       

      В 2015-м Валерия Гонтарева проводила журналистам экскурсию по дому ее семьи в Ирпене.

      Как выглядел дом Гонтеревої в Ирпене в 2015 году: смотрите фото

       

       

      От октября 2018 года ексочільниця НБУ живет в Лондоне, где работает в Институте международных отношений Лондонской школы экономики.

      30 августа стало известно, что в центре британской столицы ее сбил автомобиль.

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      Теги: Новости недвижимости Новости политики Новости недвижимости Украины Новости Киева Валерия Гонтарева Елитная недвижемость
      Источник: 24 канал
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