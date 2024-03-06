В Минобороны отметили, что если в постановлении ВВК степень тяжести ранения, по мнению военного, указано неправильно, то это можно обжаловать.
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Какой алгоритм действий
При обжаловании заключения комиссии последовательность действий для военнослужащего выглядит так:
- написание обращения к командиру части по рассмотрению вопроса об изменении степени тяжести травмы;
- командир направляет бойца на врачебно-экспертную комиссию;
- врачебно-консультативная комиссия (ВКК) принимает решение.
В случае потери трудоспособности более чем на 60 дней любая травма считается тяжелой. Установление степени тяжести травм не относится к полномочиям штатных и внештатных ВВК.
В Киеве начинают проверку ВВК из-за жалоб
Министерство здравоохранения начинает проверку всех военно-врачебных комиссий в столице. Это связано с увеличением количества жалоб, которые Минздрав получает в последнее время.
Соответствующий указ подписал министр здравоохранения Виктор Ляшко в понедельник, 4 марта. Министр объяснил, что большинство из этих жалоб касаются очень базовых вещей, которые при желании можно оперативно исправить.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Владимир Зеленский 26 февраля подписал закон о демобилизации срочников от службы в армии. Они увольняются с военной службы в запас в сроки, определенные Указом Президента Украины.
- Сейчас также активно продолжается работа над законопроектом об изменениях в мобилизации. Законопроект о мобилизации 10449 ВРУ одобрила в первом чтении 7 февраля. Тогда за решение проголосовали 243 народных избранника, а 12 – выступили против. Впоследствии к этому документу подали 4 тысячи 195 правок.
- Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и разведки Роман Костенко отметил, что сейчас парламент имеет три варианта, когда будет рассматривать законопроект о мобилизации. Это может произойти в начале марта, в середине этого месяца и позже.
- Федор Вениславский заявлял, что при оптимистическом сценарии комитет до 10 – 15 марта сможет закончить с поправками к этому проекту закона. Однако, по его словам, при любом сценарии до конца марта есть все шансы проголосовать во втором чтении за законопроект о мобилизации в сессионном зале Верховной Рады.