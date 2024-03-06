У Міноборони зазначили, що якщо у постанові ВЛК ступінь тяжкості поранення, на думку військового, зазначено неправильно, то це можна оскаржити.
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Який алгоритм дій
При оскарженні висновку комісії послідовність дій для військовослужбовця виглядає так:
- написання звернення до командира частини щодо розгляду питання про зміну ступеня тяжкості травми;
- командир скеровує бійця на лікарсько-експертну комісію;
- лікарсько-консультативна комісія (ЛКК) ухвалює рішення.
У разі втрати працездатності на понад 60 днів будь-яка травма вважається тяжкою. Встановлення ступеня тяжкості травм не належить до повноважень штатних та позаштатних ВЛК.
У Києві розпочинають перевірку ВЛК через скарги
Міністерство охорони здоров'я починає перевірку всіх військово-лікарських комісій у столиці. Це пов'язано зі збільшенням кількості скарг, які МОЗ отримує останнім часом.
Відповідний указ підписав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у понеділок, 4 березня. Міністр пояснив, що більшість з цих скарг стосуються дуже базових речей, які при бажанні можна оперативно виправити.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Володимир Зеленський 26 лютого підписав закон про демобілізацію строковиків від служби в армії. Вони звільняються з військової служби в запас у строки, визначені Указом Президента України.
- Наразі також активно триває робота над законопроєктом про зміни до мобілізації. Законопроєкт про мобілізацію 10449 ВРУ схвалила в першому читанні 7 лютого. Тоді за рішення проголосували 243 народних обранці, а 12 – виступили проти. Згодом до цього документа подали 4 тисячі 195 правок.
- Секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та розвідки Роман Костенко зазначив, що наразі парламент має три варіанти, коли буде розглядати законопроєкт про мобілізацію. Це може відбутися на початку березня, в середині цього місяця і пізніше.
- Федір Веніславський заявляв, що за оптимістичного сценарію комітет до 10 – 15 березня зможе закінчити з поправками до цього проєкту закону. Однак, за його словами, за будь-якого сценарію до кінця березня є всі шанси проголосувати в другому читанні за законопроєкт про мобілізацію в сесійній залі Верховної Ради.