У Міноборони зазначили, що якщо у постанові ВЛК ступінь тяжкості поранення, на думку військового, зазначено неправильно, то це можна оскаржити.

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Який алгоритм дій

При оскарженні висновку комісії послідовність дій для військовослужбовця виглядає так:

написання звернення до командира частини щодо розгляду питання про зміну ступеня тяжкості травми; командир скеровує бійця на лікарсько-експертну комісію; лікарсько-консультативна комісія (ЛКК) ухвалює рішення.

У разі втрати працездатності на понад 60 днів будь-яка травма вважається тяжкою. Встановлення ступеня тяжкості травм не належить до повноважень штатних та позаштатних ВЛК.

У Києві розпочинають перевірку ВЛК через скарги

Міністерство охорони здоров'я починає перевірку всіх військово-лікарських комісій у столиці. Це пов'язано зі збільшенням кількості скарг, які МОЗ отримує останнім часом.

Відповідний указ підписав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у понеділок, 4 березня. Міністр пояснив, що більшість з цих скарг стосуються дуже базових речей, які при бажанні можна оперативно виправити.

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