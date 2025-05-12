В Институте изучения войны опубликовали отчет о ситуации на фронте по состоянию на 10 – 11 мая. Аналитики также обновили карты боевых действий.
Российской армии удалось продвинуться на некоторых направлениях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.
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Обзор фронта 10 – 11 мая
- 11 мая ВСУ продолжили наземные атаки в Курской области.
- Ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземной активности на Белгородской области 11 мая.
- Не сообщалось также о наземной активности на севере Сумской области.
- Российские войска недавно продвинулись на Харьковском направлении к северу от Волчанска.
- Оккупанты продолжили наступательные операции на Купянском направлении, но подтвержденных продвижений нет. 10 – 11 мая россияне атаковали вблизи Кондрашовки, Малой Шапковки, Синьковки, Каменки, Глушковки.
- Российские войска продолжили наступательные операции на направлении Боровой, успехов не достигли. Атаки осуществляли вблизи Загрызово, Копанок, Чернещины.
- Захватчики также продолжили наступательные операции на Лиманском направлении, подтвержденных продвижений нет. Также были зафиксированы вблизи Зеленой Долины, Нового, Ольговки, Редкодуба, Липового, Ямполовки, Колодезей и Грековки.
- 11 мая вражеские войска безуспешно продолжили наступательные действия на Северском направлении. Они атаковали вблизи Григорьевки и Белогоровки.
- Враг также продолжил наступать на Часовоярском направлении, также безуспешно. Российские атаки были зафиксированы у самого Часового Яра, Новомаркового, Орехово-Васильевки, в направлении Майского, Озаряновки, Белой Горы и Предтечино.
- ВСУ недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 10 мая, свидетельствуют о том, что произошло это к северу от Дружбы. В то же время россияне атаковали вблизи Торецка, Дилиевки, Дружбы, Щербиновки, Романовки, Новой Полтавки, Старой Николаевки, Малиновки, Александрополя, Водяного Второго, в направлении Зари.
Какая ситуация на фронте / Карты ISW
- 11 мая Россия наступала на Покровском направлении, но безуспешно. Оккупанты атаковали вблизи Мирного, Миролюбовки, Лисовки, Даченского, Звирово, Котлиного и Удачного.
- На Новопавловском направлениях продолжаются интенсивные бои – по 30 раз в день. К сожалению, российские войска недавно продвинулись там. Геолокационные видеозаписи, опубликованы 11 мая, свидетельствуют о продвижении врага на юг и запад от Новоалександровки – вероятно, он захватил населенный пункт. Атаки продолжались вблизи Новоалександровки, Новосергиевки, Котляровки, Преображенки, Троицкого.
- Российские войска продолжили наступательные операции на Кураховском направлении, но не продвинулись вперед. Они атаковали вблизи Константинополя, Андреевки, Багатира и Алексеевки 10 и 11 мая.
- Враг безуспешно наступал и на Великоновоселковском направлении вблизи Веселого, Свободного Поля, Привольного, Шевченко, Новоселки и Новополя. Россияне сообщали о контратаке ВСУ в направлении Большой Новоселки.
- Оккупанты продолжили наступательные операции в западной Запорожской области – продвижения нет. Атаки велись вблизи Малой Токмачки, Степного, Малых Щербаков, Щербаков и Каменского, в направлении Новоданиловки.
- 11 мая россияне также провели ограниченные наступательные операции на Херсонском направлении, но не продвинулись вперед.