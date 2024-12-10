ВСУ пытались прорваться на Белгородщину и контратакуют на Донбассе: обзор карты и фронта ISW

Институт изучения войны (ISW) 9 декабря опубликовал обновленные данные по ситуации на фронте. Говорится как об Украине, так и о территории России. Аналитики также обнародовали обновленные карты боев.

Как рассказали в ISW, операция ВСУ на Курщине продолжается, также украинские войска пытались зайти на Белгородщину. Относительно боев на территории Украины, то враг пытается наступать, зато украинские бойцы проводят контратаки. И захватчики успеха не имеют. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на оценки Института изучения войны.

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Операции на территории России: ВСУ пытались прорваться на Белгородскую область

По словам одного из российских военкоров, в ночь на 9 декабря украинские силы пытались совершить трансграничный рейд в районе Староселья в Белгородской области. Это произошло в 2 километрах от границы. Традиционно пропагандист убеждает, что оккупантам удалось отбиться.

Что касается Курщины, то вражеские ресурсы продолжают убеждать, что российская армия здесь продвигается. В частности, звучат заявления о захвате Плехово (к югу от Суджи). Кроме того, российские милблогеры утверждали, что российские силы продвинулись в районе Новоивановки (к юго-востоку от Коренево). Однако ISW не может независимо проверить эти заявления.

Правда, можно утверждать, что враг движется в сторону Сумской области в районе Гуево и Горналя (западнее и юго-западнее Плехово) и в районе Куриловки (северо-западнее Плеховл). Такой вывод Институт сделал из кадров, которые опубликовал один из украинских батальонов. На видео видно, как украинские бойцы отражают атаку российской механизированной роты к северу от Дарьино (южнее к востоку от Коренево).



Украинское наступление на Курщине / Карта ISW по состоянию на 9 декабря

Россияне давят на Харьковщине

По данным ISW, российские войска 8 и 9 декабря провели наступательные операции к северу от Харькова в районе Высокой Ярухи, Липцов и Глубокого. Также пытались наступать на северо-восток от Харькова в районе Волчанска. Однако в обоих случаях врагу не удалось продвинуться вперед.



Бои на Харьковщине / Карта ISW по состоянию на 9 декабря

Оккупанты наступают на Луганщине: ВСУ контратакуют

Аналитики утверждают, что 9 декабря враг продолжил наступательные операции вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная. Однако достичь никаких подтвержденных успехов ему не удалось.

Зато по словам российских милблогеров, украинские войска контратакуют в районе Двуречной (к северу от Купянска). В то же время россияне пытаются удержать плацдарм на западном (правом) берегу реки Оскол. Здесь захватчики якобы продвинулись в направлении Боровой и пытаются перекрыть украинские наземные линии связи. Таким образом враг хочет создать плацдарм для дальнейших атак на Боровую.

Кроме того, 8 и 9 декабря российские войска провели наступательные операции:

к юго-востоку от Купянска в направлении Богуславки и Песчаного, а также в районе Колесниковки, Лозовой и Загрызово;

в направлении Богуславки и Песчаного, а также в районе Колесниковки, Лозовой и Загрызово; к западу от Сватово в районе Зеленого Гая, Копанки и Надежды;

в районе Зеленого Гая, Копанки и Надежды; на юго-запад от Сватово в районе Дружелюбовки; на северо-запад от Кременной в районе Макеевки и Грековки;

в районе Дружелюбовки; на северо-запад от Кременной в районе Макеевки и Грековки; к западу от Кременной в районе Торского, Заречного, Ямполовки и Терн.

Как рассказали украинские командиры, россияне пытаются создать плацдарм после захвата Первомайского и Вишневого (оба к западу от Сватово) и планируют провести механизированные атаки в этом районе после замерзания почвы. Также оккупанты пытаются оттеснить украинские войска за реку Оскол и проводят атаки на стыке зон ответственности украинских бригад на севере.

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Что сейчас происходит на Луганщине / Карта ISW по состоянию на 9 декабря

Напряженная ситуация в Донецкой области

9 декабря позиционные бои продолжались в районе Северска, но российские войска не достигли никаких подтвержденных успехов. Кроме того, враг наступал в направлении Часового Яра, но здесь также успеха не имел. По словам пропагандистов, оккупанты проводили наступательные действия и в самом Часовом Яру. Однако ISW не обнаружил подтверждения этих заявлений.

Похожая ситуация и на Торецком направлении. Здесь враг 9 декабря наступал без успеха. Аналогично милблогеры заявляют о продвижении в самом городе и якобы вытеснении украинских Сил обороны, но ISW это подтвердить не может. В то же время украинский Генштаб сообщил, что российские войска проводили наступательные операции в самом Торецке и возле него.

Согласно геолокационным кадрам, ISW утверждает, что российские войска недавно продвинулись в направлении Покровска, в частности:

в восточную часть Даченского (к югу от Покровска) и к югу от поселка;

на юг от Зеленого (к югу от Покровска) и до южной границы поселка;

вдоль Донецкой железнодорожной линии к востоку от Шевченко (к югу от Покровска) и в полях к западу от поселка;

на юго-запад от Пушкино (к югу от Покровска) и к югу от Новотроицкого.

Украинские военные, со своей стороны, пытались сдержать врага и контратаковали с использованием бронетехники в районе Новотроицкого. Кроме того, ВСУ в этом же районе ударами уничтожили мост через реку Соленая.

Наступали россияне и на Кураховском направлении, в частности у самого Курахово – на восток у Максимильяновки; на северо-запад у Солнцовки, Старых Тернов и Зари; на запад у Дачного. Но успеха не имели. В то же время ISW не может подтвердить заявления о продвижении врага в самом Курахово.

Российские войска, как сообщается, продвинулись в направлении Угледара, но не совершили никаких подтвержденных наступательных действий. В частности, враг мог продвинуться к северу от Успеновки и на северо-запад от Анновки (оба к северу от Угледара), но ISW не обнаружил подтверждения этим заявлениям.

Также произошло продвижение врага в районе Великой Новоселки, а именно к северо-востоку от Ровнополя. По словам украинских военных, российские войска сейчас пытаются продвинуться на юг от Великой Новоселки и снизили интенсивность атак в районе Нового Комара.

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Часов Яр, Торецк, Покровск, Курахово: линия фронта в Донецкой области – карты ISW по состоянию на 9 декабря

Ожесточенные бои на Запорожье и Херсонщине

По данным ISW, российские войска продолжали наступательные операции на западе Запорожской области в районе Нестерянки (северо-западнее Роботино) 8 и 9 декабря, но не достигли никаких подтвержденных успехов.



Ситуация на Запорожье / Карта ISW по состоянию на 9 декабря

Также враг пытался продвигаться на Днепровском направлении и на островах в дельте Днепра. Но успехов в этом районе также не имел. Российские милблогеры заявляют, что здесь оккупанты страдают из-за нехватки катеров.



Враг продолжает наступление на Херсонщине / Карта ISW по состоянию на 9 декабря