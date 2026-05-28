СОУ не дають окупантам втілити свої плани й відтіснили їх на 3 напрямки: огляд фронту від ISW

Враг продолжает давить на всех отрезках фронта, иногда пытаясь создать так называемую "буферную зону". При этом россиянам активно противостоят Силы обороны, которые, кроме успешных операций непосредственно на линии боевого соприкосновения, бьют еще и по глубокому тылу противника.

Такие атаки влияют на военный потенциал страны-агрессора. Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).

Какие основные изменения на фронте?

Сумское направление

Российские войска пытаются создать "буферную зону" вдоль границы в Сумской области. В то же время украинские силы демонстрируют локальные успехи: появились подтверждения освобождения села Запселье на северо-востоке области. Российские источники одновременно заявляют о продвижении вблизи Рясного, однако независимых подтверждений этому нет.

Харьковское направление

На севере Харьковщины Силы обороны смогли продвинуться и восстановить контроль над Шестировкой вблизи Харькова. Россияне пытались заявить о якобы захвате села Гранов, однако украинские десантники официально опровергли эти сообщения и отметили, что населенный пункт остается под контролем Украины.

Купянское и Оскольское направления

Россияне не прекращают попыток продвинуться в районе Купянска и форсировать реку Оскол. Однако их действия носят преимущественно диверсионно-разведывательный характер. Зафиксированы лишь единичные случаи проникновения российских военных в Купянск.

Зато украинские силы улучшили позиции на Боровском направлении, в частности вблизи Шийковки и Нового. Бои там продолжаются. Также ВСУ активно наносят удары по российской логистике и технике в оккупированной Луганской области, поражая транспортные маршруты, технику и колонны врага на значительном расстоянии от линии фронта.

Славянское направление

Российская армия продолжает наступательные действия в направлении Славянска, однако существенного продвижения не зафиксировано. Линия боевого столкновения остается стабильной.

Константиновско-Дружковское направление

В районе Константиновки и Дружковки продолжаются интенсивные бои. Россияне пытаются проникать в городскую застройку небольшими группами по 1 – 3 военных, но украинские силы не позволяют им закрепиться.

По данным украинских военных, оккупанты пока не смогли создать устойчивые позиции в Константиновке, несмотря на постоянные штурмы и попытки инфильтрации. В то же время враг все чаще применяет FPV-дроны на оптоволокне для атак на логистику ВСУ.

Покровское направление

На Покровском направлении российские войска смогли частично продвинуться в районе Родинского. В то же время украинские военные отмечают, что темпы российского наступления у Мирнограда заметно замедлились. Россияне и в дальнейшем используют тактику мелких штурмовых групп, однако значительная часть таких атак завершается для них значительными потерями.

Новопавловское и Александровское направления

В районе Новопавловки российские атаки продолжаются, однако без подтвержденного продвижения. У Александровки российские силы также не достигли результатов.

Южное направление: Запорожская область

На юге россияне пытались проникнуть в Воздвижевку вблизи Гуляйполя и даже заявили о ее "захвате". Однако украинские военные опровергли эту информацию и опубликовали подтверждение присутствия в селе.

Подобные диверсионные попытки россияне проводили и в районе Доброполья к северо-западу от Гуляйполя, но без успеха.

Херсонское направление

Вблизи Херсона, в частности в районе острова Белогрудый, россияне осуществляли ограниченные атаки, однако продвинуться не смогли.

Что известно о последних успешных ударах ВСУ по оккупантам?

На Волчанском направлении украинские пограничники ударили по российским позициям, уничтожив антенны связи, укрытия, транспорт и живую силу оккупантов, которые отдыхали в "зеленке".

Утром 27 мая Силы обороны атаковали российскую авиабазу "Балтимор" в Воронеже, где дислоцируется 47-й авиаполк ВКС России. Объект расположен примерно в 170 километрах от украинской границы.

Также Воздушные силы нанесли удар ракетами Storm Shadow по важному пункту управления и системе связи россиян на оккупированной части Луганщины, уничтожив ключевой элемент военной инфраструктуры врага.